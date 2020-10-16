На закритих зустрічах з українським керівництвом постійно звучать слова "Приватбанк" і "Коломойський", - посол Німеччини Фельдгузен
Керівництво України добре розуміє сигнали Європейського Союзу щодо проблем у певних сферах, і на закритих зустрічах йдуть розмови з європейськими дипломатами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді".
"Боррель недавно був тут, і у нього була дуже відверта розмова із Зеленським, два тижні тому була зустріч послів G7 із Зеленським у Миколаєві. Повірте, у нас з українським керівництвом дуже живе спілкування, і я думаю, що вони прекрасно усвідомлюють ті проблемні питання, про які я говорю", - сказала Фельдгузен.
На питання про те, чи звучать на таких зустрічах прізвища типу "Коломойський", посол відповіла: "Так". Також вона додала, що "постійно звучить" назва "Приватбанку".
Фельдгузен розповіла, що на таких зустрічах зазвичай присутній голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
"Він зазвичай бере участь у таких дискусіях. Він висловлює свою думку, чує нашу. Тобто в розмовах з цього приводу ми говоримо не про нього, а з ним", - сказала посол.
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И чем закончилось ...
Бандиту Каломойському доплітають лапті
Гончарук подпирает плечом офис Коломойского в Кливленде, который стал исходным триггером в расследовании ФБР в отношении украинского олигарха и, одновременно, владельца нынешнего президента.
В ноябре, Бене ждать о-очень плохих новостей из США - бывший премьер Гончарук привёз из Украины два портфеля финансового компромата на него.
Почему так?
Гончарука просто перекупили и обеспечили защиту со стороны Госдепа.
Плюс обида на Зеленского - куда без неё? 👍👍👍