На закритих зустрічах з українським керівництвом постійно звучать слова "Приватбанк" і "Коломойський", - посол Німеччини Фельдгузен

Керівництво України добре розуміє сигнали Європейського Союзу щодо проблем у певних сферах, і на закритих зустрічах йдуть розмови з європейськими дипломатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді".

"Боррель недавно був тут, і у нього була дуже відверта розмова із Зеленським, два тижні тому була зустріч послів G7 із Зеленським у Миколаєві. Повірте, у нас з українським керівництвом дуже живе спілкування, і я думаю, що вони прекрасно усвідомлюють ті проблемні питання, про які я говорю", - сказала Фельдгузен.

На питання про те, чи звучать на таких зустрічах прізвища типу "Коломойський", посол відповіла: "Так". Також вона додала, що "постійно звучить" назва "Приватбанку".

Фельдгузен розповіла, що на таких зустрічах зазвичай присутній голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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"Він зазвичай бере участь у таких дискусіях. Він висловлює свою думку, чує нашу. Тобто в розмовах з цього приводу ми говоримо не про нього, а з ним", - сказала посол.