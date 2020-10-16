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Новини
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На закритих зустрічах з українським керівництвом постійно звучать слова "Приватбанк" і "Коломойський", - посол Німеччини Фельдгузен

На закритих зустрічах з українським керівництвом постійно звучать слова

Керівництво України добре розуміє сигнали Європейського Союзу щодо проблем у певних сферах, і на закритих зустрічах йдуть розмови з європейськими дипломатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю "Європейській правді".

"Боррель недавно був тут, і у нього була дуже відверта розмова із Зеленським, два тижні тому була зустріч послів G7 із Зеленським у Миколаєві. Повірте, у нас з українським керівництвом дуже живе спілкування, і я думаю, що вони прекрасно усвідомлюють ті проблемні питання, про які я говорю", - сказала Фельдгузен.

На питання про те, чи звучать на таких зустрічах прізвища типу "Коломойський", посол відповіла: "Так". Також вона додала, що "постійно звучить" назва "Приватбанку".

Фельдгузен розповіла, що на таких зустрічах зазвичай присутній голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Читайте: РФ змінила поведінку на зустрічах ТКГ, намагаючись переконати всіх, ніби вона не є частиною "трійки", - посол Німеччини Фельдгузен

"Він зазвичай бере участь у таких дискусіях. Він висловлює свою думку, чує нашу. Тобто в розмовах з цього приводу ми говоримо не про нього, а з ним", - сказала посол.

Автор: 

Євросоюз (13322) Приватбанк (2432) Єрмак Андрій (1368) Фельдгузен Анка (111)


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Топ коментарі
+13
"То есть в разговорах по этому поводу мы говорим не о нем, а с ним", - сказала посол.это она про ермака. а с вазелином вообще общаетесь? или оно в это время в игру на телефоне играется?
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16.10.2020 15:11
+12
Походу переговоры ведут с Ермаком а клоун им на рояле играет
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16.10.2020 15:35
+10
Зеленский на переговорах декорация, как накинутая на стул ЗЕдрапировка
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16.10.2020 15:17
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"То есть в разговорах по этому поводу мы говорим не о нем, а с ним", - сказала посол.это она про ермака. а с вазелином вообще общаетесь? или оно в это время в игру на телефоне играется?
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16.10.2020 15:11 Відповісти
Зеленский на переговорах декорация, как накинутая на стул ЗЕдрапировка
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16.10.2020 15:17 Відповісти
Хтось знає президента України Єрмака?
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16.10.2020 15:18 Відповісти
Фамилия коломойского звучит в контексте - передайте ему привет и верните ПриватБанк?
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16.10.2020 15:22 Відповісти
а зеленский им в ответ говороит... а вот Порошенко.. такой сякой
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16.10.2020 15:33 Відповісти
Порошенко принадлежит полстраны тоже нужно взяться и забрать все активы назад
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16.10.2020 16:13 Відповісти
это какие например ему активы принадлежат?
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16.10.2020 16:50 Відповісти
ты не зеленский? он тоже так говорит, только фактов нет
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16.10.2020 16:51 Відповісти
Походу переговоры ведут с Ермаком а клоун им на рояле играет
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16.10.2020 15:35 Відповісти
а толку...
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16.10.2020 15:36 Відповісти
Это как Горбачев и Перестройка?
И чем закончилось ...
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16.10.2020 15:41 Відповісти
А ось це вже ДУЖЕ цікаво!
Бандиту Каломойському доплітають лапті
Гончарук подпирает плечом офис Коломойского в Кливленде, который стал исходным триггером в расследовании ФБР в отношении украинского олигарха и, одновременно, владельца нынешнего президента.
В ноябре, Бене ждать о-очень плохих новостей из США - бывший премьер Гончарук привёз из Украины два портфеля финансового компромата на него.
Почему так?
Гончарука просто перекупили и обеспечили защиту со стороны Госдепа.
Плюс обида на Зеленского - куда без неё? 👍👍👍
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16.10.2020 15:41 Відповісти
интересная инфа, а можно ссылочку на источник? я бы с удовольствием почитал
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16.10.2020 15:50 Відповісти
На закритих зустрічах з українським керівництвом постійно звучать слова "Приватбанк" і "Коломойський", - посол Німеччини Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6605
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16.10.2020 16:37 Відповісти
 
 