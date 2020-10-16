Війна на Донбасі може завершитися в будь-який день: ми вже значно просунулися, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що війна на Донбасі може завершитися в будь-який день. Однак це питання багато в чому залежить від позиції Російської Федерації.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, шлях до миру - це рух двох сторін. Тому свою частину шляху повинна пройти і Росія.
"Ми вже значно просунулися у порівнянні з тим, з чого починали, коли я прийшов до влади. По-перше, вдалося перезавантажити переговорні формати. Розмова дипломатів завжди краще, ніж "розмова" гармат. Вдалося звільнити багатьох людей, яких утримували в полоні на тимчасово окупованій території України. Вже понад 80 днів на фронті майже на сто відсотків дотримується режим припинення вогню. Якщо не брати до уваги окремі провокаційні обстріли, можна говорити про тривалу тишу, яка встановлена вперше за більш ніж шість років.
Це і вселяє впевненість у тому, що прийти до миру – можливо. Але шлях до миру – це рух двох сторін. Свою частину шляху повинна пройти і Росія. Багато в чому від позиції Москви залежить, як швидко ми зможемо констатувати завершення війни. Ми вважаємо, що війна може бути завершена в будь-який день: сьогодні або завтра, або післязавтра. Але необхідно провести повну деокупацію та повернути під контроль України всі наші тимчасово окуповані території", - сказав Зеленський.
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Куда "продвинулись"? - Вглубь страны?
І те і інше - нам кара за те, що патріотичні сили не взмозі домовлятися: " Де два українця- там три гетьмана". Чубуться один з іншим, ллють чорний піар на " близьких", а тим часом медведчуки- новінськи - зеленські- шарії пруть у владу.
вАва, тобі ж піськов сказав: Россия готова вести переговоры с Украиной только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума... Чи ти глухий вАва??
Единственный путь к восстановлению территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины-создание переговоров в будапештском формате и отключение гарантами (США, Великобритания) и ЕС московии от SWIFT.
пУйло через сутки приползет на коленях и в зубах принесет Крым, оккупированную часть Донбаса и компенсационные деньги за нарушение гарантий, данных московией в Будапештском меморандуме.