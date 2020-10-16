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Новини Агресія Росії проти України
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Війна на Донбасі може завершитися в будь-який день: ми вже значно просунулися, - Зеленський

Війна на Донбасі може завершитися в будь-який день: ми вже значно просунулися, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що війна на Донбасі може завершитися в будь-який день. Однак це питання багато в чому залежить від позиції Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, шлях до миру - це рух двох сторін. Тому свою частину шляху повинна пройти і Росія.

"Ми вже значно просунулися у порівнянні з тим, з чого починали, коли я прийшов до влади. По-перше, вдалося перезавантажити переговорні формати. Розмова дипломатів завжди краще, ніж "розмова" гармат. Вдалося звільнити багатьох людей, яких утримували в полоні на тимчасово окупованій території України. Вже понад 80 днів на фронті майже на сто відсотків дотримується режим припинення вогню. Якщо не брати до уваги окремі провокаційні обстріли, можна говорити про тривалу тишу, яка встановлена ​​вперше за більш ніж шість років.

Це і вселяє впевненість у тому, що прийти до миру – можливо. Але шлях до миру – це рух двох сторін. Свою частину шляху повинна пройти і Росія. Багато в чому від позиції Москви залежить, як швидко ми зможемо констатувати завершення війни. Ми вважаємо, що війна може бути завершена в будь-який день: сьогодні або завтра, або післязавтра. Але необхідно провести повну деокупацію та повернути під контроль України всі наші тимчасово окуповані території", - сказав Зеленський.

Читайте: РФ змінила поведінку на зустрічах ТКГ, намагаючись переконати всіх, ніби вона не є частиною "трійки", - посол Німеччини Фельдгузен

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) росія (64946) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+45
"зависит от позиции Российской Федерации"

Ты смотри. 1,5 года потребовалось, чтобы дошло?
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16.10.2020 15:11
+34
Так войну можно закончить за один день- дать этим гондонам самостоятельность,а за Крым просто молчать в тряпочку. Поставь подпись и ты уже "миротворец",а на самом деле ты просто предатель.
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16.10.2020 15:12
+32
Он точно не в себе.А территории-возвращать не нужно?
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16.10.2020 15:11
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Вважала, що Янек був найтупішим.... Бачу, що помилялась. Прикро і сумно водночас.
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16.10.2020 19:31 Відповісти
Куди "продвинулись"? Ближче до Київа? Мерзото,не видавай бажане за здійсненне. З тебе "миротворець",як з Ху№ла-пацифіст. Лікуйся канабісом. Попусте.
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16.10.2020 19:31 Відповісти
мы уже значительно продвинулись, - Зеленский

Куда "продвинулись"? - Вглубь страны?
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16.10.2020 19:49 Відповісти
Ну, то що "двинулись" так то всім відомо.
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16.10.2020 19:58 Відповісти
Мені подобаються конкретні президенти. "В любой"... Я ржу
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16.10.2020 20:04 Відповісти
Час, час уже на стаціонарне лікування.
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16.10.2020 20:13 Відповісти
Безнадійний дурень,чи безнадійно хворий психічно?
І те і інше - нам кара за те, що патріотичні сили не взмозі домовлятися: " Де два українця- там три гетьмана". Чубуться один з іншим, ллють чорний піар на " близьких", а тим часом медведчуки- новінськи - зеленські- шарії пруть у владу.
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16.10.2020 20:15 Відповісти
Украине нужно выиграть войну, а не закончить.
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16.10.2020 20:47 Відповісти
вот результат длительного употребления травы и кокса..... и отказ мамы римы от аборта....
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16.10.2020 21:10 Відповісти
"Мы уже значительно продвинулись ....нва каком участке можно сравнить продвижение главнокомандуюющего "зе" с продвижением азербайджанской армии и на сколько км измеряется продвижение???
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16.10.2020 21:14 Відповісти
ну воно реально ідіот !!
вАва, тобі ж піськов сказав: Россия готова вести переговоры с Украиной только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума... Чи ти глухий вАва??
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16.10.2020 21:28 Відповісти
"Дурень, идиот"... Та не, ребятишки- дурни и идиоты. Все, кому вешается эта лапша. На самом деле основная задача соскочить и оставить при себе все что "нажито непосильным трудом". И если для этого нужно потянуть резину- вот она вам и тянется. Сплошное бла бла бла и никогда никакой конкретики. Рассказки про одно, через неделю про другое, еще через неделю забыли про первое- нате вам его же но в третьем исполнении. Выбрали- жрите...
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16.10.2020 21:37 Відповісти
Ідіот - людина, що страждає глибокою формою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C розумової відсталості (олігофренією) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96%D1%8F ідіотією .
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16.10.2020 21:41 Відповісти
Это шо означает?? Шо дамбасов позорных в очко не долбить??
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16.10.2020 21:57 Відповісти
Нет зеля, именно ты хрен закончишь войну, (ну разве что сдашь Украину путину), ты только трепаться любишь, квартал 95 твой удел, а президенство тебе чуждо. Хватит нам уже твоих обещаний, сыты по горло твоей брехнёй, остановись!
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16.10.2020 22:15 Відповісти
Эта шутка как раз бы была в тему для выступления 95-го квартала.... И это серьезная проблема ,что наш президент Бобочка выкидывая такие номера видимо до сих пор думает что он на сцене.....
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16.10.2020 22:17 Відповісти
перефразую слова із пісні В.Висоцького - жираф большой, но він тупий
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17.10.2020 00:46 Відповісти
Мовчав півтора року, хлебальник відкрив перед виборами, після знов замовкне.
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16.10.2020 23:25 Відповісти
Вместо эпиграфа: -"Блажен, кто верует. Тепло ему на свете!"
Единственный путь к восстановлению территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины-создание переговоров в будапештском формате и отключение гарантами (США, Великобритания) и ЕС московии от SWIFT.
пУйло через сутки приползет на коленях и в зубах принесет Крым, оккупированную часть Донбаса и компенсационные деньги за нарушение гарантий, данных московией в Будапештском меморандуме.
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16.10.2020 23:51 Відповісти
ПРОСТО ДОСТАТОЧНО ОФИЦИАЛЬНО ОТДАТЬ ВРАГАМ НАРОДА - МЕДВЕДЧУКУ И Т.П. ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА !?)
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17.10.2020 00:07 Відповісти
колись Ігор Валерійович сказав одному грузину, який не розумів що від нього хочуть без грошей, це був Жванія - трійка, семірка і туз. Це було сказано в переносному смислі, враховуючи орієнтацію Жванії. і коли опричники Зеленського хочуть щось пояснити, то це виглядає як симптоми яскраво вираженого " раздвоения личности". голова фракції армію скорочує, перший заступник Вр абсолютний профан в конституційному праві, Генпрокурорка виступає у ВР як особа чоловічої статі, преска Мандель путає країни перебування шефа,офіціоз шефа в Мінську Фокін і Кравчук вимагають викинути білий прапор і просити пробачення у мордви, сам ОПУ відкрито став на шлях шпіонажу. В перекладі з татарської мови -шалтай-болтай. Один англійський клоун боря Джонсон все розуміє, бо сам такий. Одним словом, мухи і котлети разом. пора проводити дезинфекцію та курси з паразитології..
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17.10.2020 00:44 Відповісти
Беручи до уваги креативність клоуна варто розуміти так "война на Донбасе может прекратится в любой день... и перебросится на Поднепровье". Тим паче, що він заявив "мы серйозно продвинулись". А просуваються там лише орки займаючи сіру зону.
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17.10.2020 01:20 Відповісти
КАПИТУЛИРОВАТЬ МОЖНО И ЗА ПОЛ-ЧАСА
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17.10.2020 09:40 Відповісти
то напевно тому москалі нові танки прислали в ОРДЛО? Щоб закінчити війну!
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17.10.2020 09:43 Відповісти
Зелено чмо перед виборами все что угодно пообещает. Налеюсь скоро его посадят.
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17.10.2020 10:16 Відповісти
Читайте правильно - в любой момент жидок готов сдать страну путлеру...
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17.10.2020 10:47 Відповісти
Зеленський знову хоче відводити українські війська вглиб України. Дуже поспішає, здається що перестарався в своїх залицяннях до московського вождя. В кремлі про нього кажуть: "застав дурня богу молитись...".
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17.10.2020 11:15 Відповісти
Какой бред несёт первое лицо страны !
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17.10.2020 11:51 Відповісти
Вот пиз...дун самоучка!!
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17.10.2020 12:14 Відповісти
Всё верно сказал. Но война пока жив пу не кончится.
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18.10.2020 02:16 Відповісти
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