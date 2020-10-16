Росія готова вести переговори з Україною тільки в межах Мінських угод, а не Будапештського меморандуму, - Пєсков

Кремль відреагував на можливу ініціативу президента України Володимир Зеленського про порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков.

"Ви знаєте, Кремль готовий реагувати на ініціативи України щодо реалізації Мінських домовленостей. Ось це те, що з нашої точки зору дуже потрібно для українського народу", - зазначив Пєсков.

Офіс Президента України заявив про необхідність спільної роботи інших держав-гарантів Будапештського меморандуму для відновлення безпеки і територіальної цілісності нашої держави.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання.