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Новини Агресія Росії проти України
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Росія готова вести переговори з Україною тільки в межах Мінських угод, а не Будапештського меморандуму, - Пєсков

Росія готова вести переговори з Україною тільки в межах Мінських угод, а не Будапештського меморандуму, - Пєсков

Кремль відреагував на можливу ініціативу президента України Володимир Зеленського про порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков.

"Ви знаєте, Кремль готовий реагувати на ініціативи України щодо реалізації Мінських домовленостей. Ось це те, що з нашої точки зору дуже потрібно для українського народу", - зазначив Пєсков.

Офіс Президента України заявив про необхідність спільної роботи інших держав-гарантів Будапештського меморандуму для відновлення безпеки і територіальної цілісності нашої держави.

Також читайте: Актуалізація положень Будапештського меморандуму допоможе Україні створити міцні переговорні позиції щодо окупованих територій, - ОП

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання.

Автор: 

Будапештська угода (126) Зеленський Володимир (23697) опитування (1927) Пєсков Дмитро (1609) росія (64946) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+40
Не надо просить. Просто создать и объявить об этом, как о свершившемся факте. Пусть выражают озабоченность.
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16.10.2020 15:33
+30
Россия готова вести переговоры с Украиной только в рамках Минских соглашений, а не Будапештского меморандума, - Песков - Цензор.НЕТ 1010
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16.10.2020 15:35
+24
Тогда может быть попросить ядерное оружие вернуть обратно?
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16.10.2020 15:28
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РОССИЙСКОЕ РУКОВОДСТВО ДОКАЗАЛА ЕЩЁ РАЗ, ЧТО ОНИ БАЛАБОЛЫ !!! И ЗА ЭТО ОНИ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ !!!
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17.10.2020 00:04 Відповісти
Так это и понятно, не будет в Будапешьском Формате " озабоченных" дружбанов из Германии и Франции. А будет Британия, США Китай и Кассапия. И Китай будет ,как та обезьянка гаюлюдать как два Льва футболяют мохнатый шарик, под названием Мишка.
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17.10.2020 00:13 Відповісти
ЕСЛИ ЭТИ ДЬЯВОЛЫ ВВЕЛИ НАМ ЦЕРКОВЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ МУНТЯНА !!! ТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ С НИМИ НИ КАКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ !!! НЕ ВИНИТЕ СЕБЯ - НАКАЗЫВАЙТЕ ИХ !!!!
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17.10.2020 00:45 Відповісти
Усатый с братишкой лошадью уже давно понимают, что весь мир ссать хотел на их мнение. И никто уже как-либо серьезно ********* не воспринимает. Пусть себе бормочет там что хочет. Нам просто надо время нормально закупиться ударными дронами)
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17.10.2020 02:54 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ СВОЁ ОТГУЛЯЛ !!! ПОРА С ПОМОЩЬЮ ВСЕХ СОЮЗНЫХ СТРАН ВЕРНУТЬ ИЗГОЕВ КИЕВСКОЙ РУСИ, РОССИЮ, В РОДНУЮ ГАВАНЬ - ПОД УПРАВЛЕНИЕ КИЕВА !!!
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17.10.2020 04:36 Відповісти
Этим заявлением московия поставила себя окончательно вне Закона, доказав, что есть она дикая орда и опухоль на теле цивилизоваанного мира и Европы.
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17.10.2020 07:07 Відповісти
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