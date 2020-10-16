УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11700 відвідувачів онлайн
Новини
10 158 32

ЦПК зажадав відкрити справу проти "слуги народу" Дубінського в США, Словаччині та Україні

ЦПК зажадав відкрити справу проти

Центр Протидії Корупції (ЦПК) направив звернення до Офісу контролю іноземних статків Міністерства фінансів США щодо накладення персональних санкцій на нардепа СН Олександра Дубінського.

Про це йдеться в повідомленні Центру Протидії Корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.

"Ті, хто найбільше в парламенті кричать про Захід, котрий хоче поневолити Україну, зазвичай мають розкішні статки в США та Європі. Не виняток – і нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Про його статки у Словаччині ми вже розповідали раніше у нашому проєкті #ЗробимоЇхВізиРазом: https://bit.ly/3k7uX32

Ми не просто склали детальне досьє, ми зробили і наступні кроки для запровадження персональних західних санкцій щодо Дубінського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палиця разом із дружиною контролюють бізнес в Австрії, Франції, Швейцарії та володіють резиденцією поблизу Женеви, - ЦПК

На прикладі його кейсу пояснюємо, які інструменти та правові механізми ми застосовуємо:

  • Ми надіслали звернення до Офісу контролю іноземних статків Міністерства фінансів США (ОФАК – Office of Foreign Assets Control of the US Treasury). Цей орган ухвалює рішення про накладання персональних санкцій. Саме він у вересні вже вніс до санкційного списку народного депутата України Андрія Деркача як агента Кремля.
  • Ми надіслали звернення до прокуратури Словаччини. Дубінський приховав у своїй декларації компанію в цій країні ЄС, єдиним власником якої був від березня 2019-го до лютого 2020-го. Її нашвидкуруч переписано на дружину Лесю Цибко – пара нібито вже давно розлучена, та в нас є обґрунтовані підстави вважати, що розлучення є фіктивним і що через Лесю Цибко пан Дубінський намагається легалізувати кошти невідомого походження.
  • Ми надіслали вернення до словацького банку Tatra, де Дубінський мав 4278 євро на рахунку. Гроші невеликі, але ми вважаємо своїм обов'язком повідомити банк, що він обслуговує публічного діяча з України, котрий не декларує свої статки, має необгрунтовані активи, записані родичів, і співпрацює з підсанкційним в США агентом Кремля Андрієм Деркачем.
  • Ми надіслали  аяви в українські правоохоронні і контролюючі органи: в Національне агентство з запобігання корупції - НАЗК  – про порушення вимог фінансового контролю з вимогою провести повну перевірку декларації народного депутата; в НАБУ і Генеральну прокуратуру України - з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо Дубінського за недостовірне декларування, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків.  А також до Офісу Генпрокурора і Служба безпеки України - з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо Дубінського за статтею 111 Кримінального кодексу – державна зрада. 

Виконавча директорка Центру протидії корупції Daria Kaleniuk детально розписала, які правові механізми та інструменти ми використовуємо, щоб санкції таки були впроваджені, у блозі", - заявили в ЦПК.

ЦПК зажадав відкрити справу проти слуги народу Дубінського в США, Словаччині та Україні 01
ЦПК зажадав відкрити справу проти слуги народу Дубінського в США, Словаччині та Україні 02
ЦПК зажадав відкрити справу проти слуги народу Дубінського в США, Словаччині та Україні 03

Автор: 

санкції (11771) Словаччина (1096) суд (11657) США (22545) Центр протидії корупції (265) Дубінський Олександр (491)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
Давно пора заткнуть этот "тупой собачий рот".
показати весь коментар
16.10.2020 15:55
+14
кувалдой
показати весь коментар
16.10.2020 16:01
+11
Ну тут бениной Дубиняке-клоаке может прилететь.
ЦПК направил обращение в США.

"Центр Противодействия Коррупции (ЦПК) направил обращение в Офис контроля иностранных состояний Министерства финансов США относительно наложения персональных санкций на нардепа СН Александра Дубинского."

Источник: https://censor.net/ru/n3225230
показати весь коментар
16.10.2020 16:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зеля своих не бросает
показати весь коментар
16.10.2020 15:53 Відповісти
промолчит, бо...
показати весь коментар
16.10.2020 15:55 Відповісти
мабуть, лишень ЦПК залишився не лояльним до ЗЕпорушень
показати весь коментар
16.10.2020 15:57 Відповісти
просто им бабки отказались ежемесячно перечислять, как в случае с пуштуном и бородатой девочкой
показати весь коментар
16.10.2020 16:19 Відповісти
... І не піднімає. Як лежали, так і лежать. Підстилки, блін.
показати весь коментар
16.10.2020 16:37 Відповісти
зебик на очереди
показати весь коментар
16.10.2020 15:54 Відповісти
(офшорные дела в процессе)
показати весь коментар
16.10.2020 15:55 Відповісти
Давно пора заткнуть этот "тупой собачий рот".
показати весь коментар
16.10.2020 15:55 Відповісти
кувалдой
показати весь коментар
16.10.2020 16:01 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2020 16:04 Відповісти
Пуциним. Який *****. 😊
показати весь коментар
16.10.2020 16:38 Відповісти
да и при том вонючий...
показати весь коментар
16.10.2020 19:07 Відповісти
ЦПК потребовал открыть дело против "слуги народа" Дубинского /Как дети малые.Не будут слуги Коломойского Аваков, Баканов, Венедиктова открывать дело на холуя Коломойского Дубинского.
показати весь коментар
16.10.2020 15:57 Відповісти
Ну тут бениной Дубиняке-клоаке может прилететь.
ЦПК направил обращение в США.

"Центр Противодействия Коррупции (ЦПК) направил обращение в Офис контроля иностранных состояний Министерства финансов США относительно наложения персональных санкций на нардепа СН Александра Дубинского."

Источник: https://censor.net/ru/n3225230
показати весь коментар
16.10.2020 16:03 Відповісти
Надеюсь прилетит не только ему, а и всем поборникам руцькага мира, выводящих деньги с Украины на банковские счета США и ЕС, отмывая их там через фиктивный бизнес и сделки с недвижимостью. Надеюсь Коломойский, это только начало.
показати весь коментар
16.10.2020 16:25 Відповісти
даЙОШь ГРУшника пальчевского
показати весь коментар
16.10.2020 15:59 Відповісти
по деду - Панько... дыбильные ГРУшники даже зашифровать не в состоянии, бо у дiда доньок не було. Ось чому не всi знають , ЩО спальчик - брат Гордона. Бо и у Гордона не все ладненько с фамилией... Главное шо не отрицает шо учился на мацквабаде с пальчевским на одном ГРУшном курсе.
показати весь коментар
16.10.2020 16:03 Відповісти
Давно пора. И на этого мамалыжника и на его маму шо любит скорость.
показати весь коментар
16.10.2020 15:59 Відповісти
Лишити "маму" пенсії і машин. Нехай катається на сраці по Андріївському узвозі.
показати весь коментар
16.10.2020 16:41 Відповісти
Кабы приветствую.
Только цпк - это кто?
Мы с кумом тоже печать имеем.
показати весь коментар
16.10.2020 16:05 Відповісти
Давно пора этого палестинца взять за дупу.
показати весь коментар
16.10.2020 16:08 Відповісти
да он бомж в ЕС , а вот мамка успешная бизнес пенсионерка
показати весь коментар
16.10.2020 16:08 Відповісти
"Мы направили заявления в украинские правоохранительные и контролирующие органы....."- а вот здесь уже смешно....
показати весь коментар
16.10.2020 16:19 Відповісти
ЦПК зажадав відкрити справу проти "слуги народу" Дубінського в США, Словаччині та Україні - Цензор.НЕТ 9002
показати весь коментар
16.10.2020 16:26 Відповісти
Яке воно жалюгідне і нікчемне ,цей слуга Бені ,жителі Київщини невже ви будете голосувати за це чмо ?
показати весь коментар
16.10.2020 16:29 Відповісти
Дуб до-звизделся.
показати весь коментар
16.10.2020 16:40 Відповісти
Ой вей, шо коломоскошлендра пойдёт на Румынию, на маминой машине?
показати весь коментар
16.10.2020 17:01 Відповісти
В дуба знайшовся дятел!
показати весь коментар
16.10.2020 17:02 Відповісти
по просьбе поцЗедента-только пожизненное
показати весь коментар
16.10.2020 17:17 Відповісти
в румынии еще надо
показати весь коментар
16.10.2020 17:34 Відповісти
Вообще-то ЦПК существует на американские деньги и плательщики зарплаты потребовали от ЦПК заняться делом, а не просто пистешом
показати весь коментар
16.10.2020 17:38 Відповісти
Так держать. Вот это - реальные очень полезные действия для СВОЕЙ страны.
показати весь коментар
18.10.2020 23:16 Відповісти
 
 