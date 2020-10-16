ЦПК зажадав відкрити справу проти "слуги народу" Дубінського в США, Словаччині та Україні
Центр Протидії Корупції (ЦПК) направив звернення до Офісу контролю іноземних статків Міністерства фінансів США щодо накладення персональних санкцій на нардепа СН Олександра Дубінського.
Про це йдеться в повідомленні Центру Протидії Корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.
"Ті, хто найбільше в парламенті кричать про Захід, котрий хоче поневолити Україну, зазвичай мають розкішні статки в США та Європі. Не виняток – і нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Про його статки у Словаччині ми вже розповідали раніше у нашому проєкті #ЗробимоЇхВізиРазом: https://bit.ly/3k7uX32
Ми не просто склали детальне досьє, ми зробили і наступні кроки для запровадження персональних західних санкцій щодо Дубінського.
На прикладі його кейсу пояснюємо, які інструменти та правові механізми ми застосовуємо:
- Ми надіслали звернення до Офісу контролю іноземних статків Міністерства фінансів США (ОФАК – Office of Foreign Assets Control of the US Treasury). Цей орган ухвалює рішення про накладання персональних санкцій. Саме він у вересні вже вніс до санкційного списку народного депутата України Андрія Деркача як агента Кремля.
- Ми надіслали звернення до прокуратури Словаччини. Дубінський приховав у своїй декларації компанію в цій країні ЄС, єдиним власником якої був від березня 2019-го до лютого 2020-го. Її нашвидкуруч переписано на дружину Лесю Цибко – пара нібито вже давно розлучена, та в нас є обґрунтовані підстави вважати, що розлучення є фіктивним і що через Лесю Цибко пан Дубінський намагається легалізувати кошти невідомого походження.
- Ми надіслали вернення до словацького банку Tatra, де Дубінський мав 4278 євро на рахунку. Гроші невеликі, але ми вважаємо своїм обов'язком повідомити банк, що він обслуговує публічного діяча з України, котрий не декларує свої статки, має необгрунтовані активи, записані родичів, і співпрацює з підсанкційним в США агентом Кремля Андрієм Деркачем.
- Ми надіслали аяви в українські правоохоронні і контролюючі органи: в Національне агентство з запобігання корупції - НАЗК – про порушення вимог фінансового контролю з вимогою провести повну перевірку декларації народного депутата; в НАБУ і Генеральну прокуратуру України - з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо Дубінського за недостовірне декларування, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків. А також до Офісу Генпрокурора і Служба безпеки України - з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо Дубінського за статтею 111 Кримінального кодексу – державна зрада.
Виконавча директорка Центру протидії корупції Daria Kaleniuk детально розписала, які правові механізми та інструменти ми використовуємо, щоб санкції таки були впроваджені, у блозі", - заявили в ЦПК.
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ЦПК направил обращение в США.
"Центр Противодействия Коррупции (ЦПК) направил обращение в Офис контроля иностранных состояний Министерства финансов США относительно наложения персональных санкций на нардепа СН Александра Дубинского."
Источник: https://censor.net/ru/n3225230
Только цпк - это кто?
Мы с кумом тоже печать имеем.