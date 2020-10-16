ЦПК зажадав відкрити справу проти "слуги народу" Дубінського в США, Словаччині та Україні

Центр Протидії Корупції (ЦПК) направив звернення до Офісу контролю іноземних статків Міністерства фінансів США щодо накладення персональних санкцій на нардепа СН Олександра Дубінського.

Про це йдеться в повідомленні Центру Протидії Корупції (ЦПК), передає Цензор.НЕТ.

"Ті, хто найбільше в парламенті кричать про Захід, котрий хоче поневолити Україну, зазвичай мають розкішні статки в США та Європі. Не виняток – і нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Про його статки у Словаччині ми вже розповідали раніше у нашому проєкті #ЗробимоЇхВізиРазом: https://bit.ly/3k7uX32

Ми не просто склали детальне досьє, ми зробили і наступні кроки для запровадження персональних західних санкцій щодо Дубінського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палиця разом із дружиною контролюють бізнес в Австрії, Франції, Швейцарії та володіють резиденцією поблизу Женеви, - ЦПК

На прикладі його кейсу пояснюємо, які інструменти та правові механізми ми застосовуємо:

Ми надіслали звернення до Офісу контролю іноземних статків Міністерства фінансів США (ОФАК – Office of Foreign Assets Control of the US Treasury). Цей орган ухвалює рішення про накладання персональних санкцій. Саме він у вересні вже вніс до санкційного списку народного депутата України Андрія Деркача як агента Кремля.

Ми надіслали звернення до прокуратури Словаччини. Дубінський приховав у своїй декларації компанію в цій країні ЄС, єдиним власником якої був від березня 2019-го до лютого 2020-го. Її нашвидкуруч переписано на дружину Лесю Цибко – пара нібито вже давно розлучена, та в нас є обґрунтовані підстави вважати, що розлучення є фіктивним і що через Лесю Цибко пан Дубінський намагається легалізувати кошти невідомого походження.

Ми надіслали вернення до словацького банку Tatra, де Дубінський мав 4278 євро на рахунку. Гроші невеликі, але ми вважаємо своїм обов'язком повідомити банк, що він обслуговує публічного діяча з України, котрий не декларує свої статки, має необгрунтовані активи, записані родичів, і співпрацює з підсанкційним в США агентом Кремля Андрієм Деркачем.

Ми надіслали аяви в українські правоохоронні і контролюючі органи: в Національне агентство з запобігання корупції - НАЗК – про порушення вимог фінансового контролю з вимогою провести повну перевірку декларації народного депутата; в НАБУ і Генеральну прокуратуру України - з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо Дубінського за недостовірне декларування, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків. А також до Офісу Генпрокурора і Служба безпеки України - з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо Дубінського за статтею 111 Кримінального кодексу – державна зрада.

Виконавча директорка Центру протидії корупції Daria Kaleniuk детально розписала, які правові механізми та інструменти ми використовуємо, щоб санкції таки були впроваджені, у блозі", - заявили в ЦПК.





