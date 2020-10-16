На Чернігівщині затримали чоловіка, який пропонував школяркам інтимні стосунки за гроші, - Нацполіція. ФОТО

У Чернігівській області поліцейські затримали чоловіка, який пропонував неповнолітнім дівчатам інтимні стосунки за гроші.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що чернігівець, 1986 року народження, знаходив неповнолітніх і малолітніх дівчаток із малозабезпечених сімей через інтернет. У процесі спілкування він пропонував школяркам зустрічі інтимного характеру за гроші і дорогі подарунки.

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Поліцейські затримали 34-річного чоловіка 15 жовтня саме під час зустрічі зі школяркою.

Зараз правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до інших злочинів. Відкрито провадження за статтею 156 Кримінального кодексу України - розбещення неповнолітніх.

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