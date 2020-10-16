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Новини Силовики
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На Чернігівщині затримали чоловіка, який пропонував школяркам інтимні стосунки за гроші, - Нацполіція. ФОТО

У Чернігівській області поліцейські затримали чоловіка, який пропонував неповнолітнім дівчатам інтимні стосунки за гроші.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Чернігівщині затримали чоловіка, який пропонував школяркам інтимні стосунки за гроші, - Нацполіція 01

Правоохоронці встановили, що чернігівець, 1986 року народження, знаходив неповнолітніх і малолітніх дівчаток із малозабезпечених сімей через інтернет. У процесі спілкування він пропонував школяркам зустрічі інтимного характеру за гроші і дорогі подарунки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст досі не запустив реєстр педофілів, - прокурор Усенко

Поліцейські затримали 34-річного чоловіка 15 жовтня саме під час зустрічі зі школяркою.

На Чернігівщині затримали чоловіка, який пропонував школяркам інтимні стосунки за гроші, - Нацполіція 02

Зараз правоохоронці встановлюють причетність підозрюваного до інших злочинів. Відкрито провадження за статтею 156 Кримінального кодексу України - розбещення неповнолітніх.

Читайте також: П'яний чоловік пригостив дітей цукерками, батьки побили його і здали поліції

Автор: 

педофіл (158) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+12
Не збоченець, а працедавець!
Це ви просто ще не чули шосте питання Зелі
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16.10.2020 16:11
+11
Он в клубах повно 15-16 літніх і трохи старших.Мій друг каже,що люба за гроші піде займатися сексом.А він працює в клубі діджеєм.Більше того,навіть без грошей підуть.Це не приниження жінок.Хто не вірить,підіть у клуб.В нас офіційно можна одружуватись,раніше повноліття,а там ж будуть сексуальні відносини.
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16.10.2020 16:23
+10
Школьницы были удивлены... ко всему за это ещё и деньги дают!
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16.10.2020 16:39
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Не збоченець, а працедавець!
Це ви просто ще не чули шосте питання Зелі
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16.10.2020 16:11 Відповісти
Пожалуйста, доставьте удовольствие недоноску, на одну ночь в камеру с 50 уголовниками. Я думаю, его ждут незабываемые впечатления. Если это подстава ментов, то ему ничего не грозит. Без проверенной информации зеки не обидят, в отличии от купленной прокуратуры и суда.
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16.10.2020 16:13 Відповісти
Ты что, из кацапов будешь?
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16.10.2020 17:03 Відповісти
Значить так, визначаємось, кому сьогодні будуть пропонувати наркотики, хто купуватиме зброю, а хто буде маленькою дівчинкою із інтернату?
На Черниговшине задержан мужчина, предлагавший школьницам интимные отношения за деньги, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4659
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16.10.2020 16:14 Відповісти
Нужно просто дать ему амитал натрия, подключить к полиграфу и задать вопросы по сути совершенного.
А потом, если этот факт подтвердится... жаль у нас отменили ИСМЗ.
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16.10.2020 16:16 Відповісти
Он ничего плохого не совершал. Пытался договориться с половозрелыми девушками. Готов был им заплатить. А ты к нему предубежден.
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16.10.2020 17:04 Відповісти
Я и вправду предубежден ко всем преступникам.
Он пытался совершить преступление, предусмотренное уголовным кодексом.
Он пытался вступить в половую связь с несовершеннолетними.
Это раз.
Люди не трахают детей. Тот кто трахает детей - нелюдь.
Нелюди место в земле, а не в обществе людей.
Это два.
Амитал натрия + полиграф = невозможность солгать. Если он и вправду "ничего плохого не совершил", то таковой допрос его оправдает.
Это три.
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16.10.2020 17:10 Відповісти
1. Да, он преступник. Но не потому что совершил что-то плохое, а потому что законодательство у нас несовременное и коряво написано.
2. Вступать в половую связь с несовершеннолетними - нормально, и даже законно. Дело в том что возраст совершеннолетия и возраст половой зрелости - два разных возраста. В цивилизованном мире возраст половой зрелости - 16 лет. И в Украине тоже.
3. Секс - это всего лишь массаж. Он интересен девушкам достигшим половой зрелости и они им регулярно занимаются.
4. Ты до сих пор не понял что ему вменяют не попытку вступить в половую связь (это законно) а предложение денег. Трахать детей у нас можно с 16 лет. А вот благодарить их за предоставленные законные услуги запрещено. Если пообещал деньги, значит преступник.
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16.10.2020 17:29 Відповісти
1. Он преступник. Точка.
2. Дааааа? А если это будет твоя дочь?) А разве в статье указан ВОЗРАСТ школьниц? А что если им было 12-13 лет при возрасте осознанного согласия указанного тобой в размере 16ти лет?
3. Ну да. Посмотрел бы я на тебя в условиях п.2
4. Ему вменяют - попытку за деньги вступить в половую связь с лицом, не достигшим установленной законом половой зрелости. Т.е. за попытку трахнуть ребенка.

Вот я в упор не возьму - что за привычка оправдывать всякую мразь? Знаешь на что это похоже. На одну мою знакомую. Которая с пеной у рта доказывала что дикие псины - безопасны. Что их просто никто не понимает и не любит...
Согласилась на эксперимент.
Боги... как же она орала когда драпала от стаи бродячих псов на пустыре... а там до машины всего-то метров 10 было. Хорошо хоть успела.
Понимаешь к чему я?
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16.10.2020 17:41 Відповісти
1. Если он преступник, то по какому составу? Нет состава который бы он нарушил.
2.1. Моя дочь не будет настолько глупой чтобы продаваться дешево. Думаю в ранней молодости, пока на нее будет высокий спрос, она найдет себе спонсора намного богаче.
2.2. Да, прямо указан. Во всех статьях касающихся этого вопроса, например: "Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку 1. Природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк".
3. Меня не интересует твое предложение. А если тебе не хватает ощущений, можешь скачать видео с порнхаба.
4. Нет. За попытку вступить в половую связь за деньги не зависимо от возраста. Потому что в статье которую я тебе скинул нет такого квалифицирующего признака. Отдельная квалификация относительно вовлечения в проституцию существует только для малолетней (т.е. не достигшей тех же 16 лет).

Не понимаю почему ты пытаешься оскорблять невиновного человека.
Наверное просто потому что у тебя какие-то личностные комплексы.
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16.10.2020 17:53 Відповісти
1. Ст. 156 УК Украины.
Пункты 2 и 3 прямо противоречат друг другу.
4. Читаем правильно ст. 156 УК Украины

Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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16.10.2020 17:57 Відповісти
Я с удовольствием бы взялся защищать этого невиновного человека.
Потому что обвинять будут его по ст. 303 УК Украины "
Стаття 303. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією
"Втягнення особи в заняття проституцією або примушування її до зайняття проституцією з використанням обману, шантажу чи уразливого стану цієї особи, або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, або сутенерство".
А правильной защитой будет: "Я никого не втягивал. Я искал девочку которая уже предоставляет услуги".
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16.10.2020 17:41 Відповісти
Говорят же, что инкриминируется 156. Т.е. Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.
Ты ж сам писал о 16ти. Тут констатируется, что школьницам не было 16ти (согласись, полиция имеет данные этих школьниц).
Ну так что? Он виновен (по твоим же более ранним словам) или нет?
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16.10.2020 17:47 Відповісти
"Стаття 156. Розбещення неповнолітніх 1. Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк".

На счет того что школьницам не было 16-ти, это чес.
Они ему паспорт показывали? - Нет, не показывали. А он думал что им 16-ть.
Они ему что-то делали? Он осуществлял к ним какие либо действия? - Нет, не делали. И не осуществлял развратных действий. Он просто предлагал секс за деньги. А это отдельная квалификация (если девушка не проститутка, то 303, а если проститутка - то нет состава)
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16.10.2020 17:58 Відповісти
Как видишь, если говорят о ст. 156, значит ошибка полиции.
Для того, чтобы была 156-я должно быть следующее:
1. Он должен осуществлять развратные ДЕЙСТВИЯ. Т.е. устные предложения секса имеет полное право делать. Главное чтоб руки не распускал.
2. Он должен ЗНАТЬ или хотя бы допускать возможность того что девушкам нет 16 лет. Иначе будет казус (отсутствие вины). А он не знал и не допускал возможности. Искал девушку не младше 16 лет.
3. Вопрос денег вообще не имеет значения для 156. Т.е. предлагал он деньги или нет - не имеет значение.
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16.10.2020 18:02 Відповісти
В общем, предлагать твоей дочери секс может любой мужик если ей уже есть 16 лет. А согласится она или нет - не твое дело.
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16.10.2020 18:03 Відповісти
Думаю, в процессе защиты мужика нужно флешмоб провести. Собрать 100 человек, привести под школу и предлагать всем 16-летним школьницам заняться сексом бесплатно.
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16.10.2020 18:05 Відповісти
Проводи.
Вот если честно...
-100 уродов получат срок. Было бы неплохо.
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19.10.2020 09:52 Відповісти
Нікто нє получіт. Потому что мєнти могут бєспрєдєльнічать лішь над нєумєющімі за сєбя постоять. А увєрєнних в сєбє законопослушних граждан с діктафонамі і камєрамі оні будут обходіть 10-й дорогой.
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19.10.2020 12:54 Відповісти
Ты это... пиши на каком-то одном языке, ладно? Нет-нет, я тебя понимаю и так... но уж больно коряво выглядит. Да еще и с ошибками.
По сути написанного: Законопослушные граждане не будут предлагать детям (А школьницы - это дети, пусть даже и со сформировавшимися первичными половыми признаками... и оттого что ты их будешь втягивать в секс за деньги... лучше не станет, уж поверь. Вспомни об окне Овертона...) секс за деньги. Те, кто предлагают - не являются ими. Ты написал невозможную ситуацию.
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19.10.2020 14:16 Відповісти
К сожалению, наше общество настолько интертно, что:
а) Ты не соберешь эту сотню.
б) Даже если и будут совершены действия (а кстати, что он там говорил мы не знаем... но если в свидетельских показаниях школьниц фигурирует например как он описывал половой акт с ними... то это, друг мой, уже может быть квалифицировано как действие) - наше стадо молча утрется. Вспомни Врадиевку. Там по уму толпа под зданием ментовки могла свершить правосудие. Но не стала.
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19.10.2020 09:55 Відповісти
а) на такоє дєло как законно тролліть лолєй і мєнтов сотня пацанов собєрьотся за дєнь.
б) Он может говоріть о половом актє і ето єго свобода слова. Ето законно. По ст. 156-й єму запрєщено дєлать только дєйствія по отношенію к ліцу до 16 лєт. Трогать за попку нєльзя. Лапкать за грудь нєльзя. А говоріть можно. А єслі дєвочкє есть 16 лєт то похлопать єйо по попкє ілі потіскать за грудь - ето совєршенно нє прєступлєніє.
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19.10.2020 13:01 Відповісти
1) Ну так собирай. Сбросишь потом видосик. Желательно с паспортными данными участников)) По предварительному сговору, в составе группы лиц...
З.Ы.: А еще для того чтоб страна знала своих "героев" в лицо.
2) Видишь ли в чем прикол. Зацени:
Фізичне розбещення - це, зокрема, оголення статевих органів винної або потерпілої особи, мацання їх, інші непристойні дотики, які викликають статеве збудження, навчання онанізму, вчинення у присутності потерпілого статевого акту, акту онанізму, задоволення статевої пристрасті неприродним способом, схилення або примушення потерпілих до вчинення певних сексуальних дій між собою або щодо винного тощо.

Схилення - друг мой... схилення. Говорить тоже низзя ибо это склонение. Ну то есть ... даже если издатель некоего фильма будет рассказывать о том, как классно трахаться... и забудет поставить возрастной рейтинг... быть беде. Казалось бы мелочь... всего одно слово... Но...
Так шо собирай свою сотню пацанов. Будет вам +100 любителей малолетних девочек в местах не столь отдаленных. Полагаю, ощущения вам понравятся... хотя будь лично моя воля - все было бы куда как интереснее.
З.Ы.: Ты ответь - вот нахрена оно вам? Неужели взрослых не хватает? Со сформировавшимися взглядами на систему "хорошо-плохо"? Детей-то нахрена калечить?
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19.10.2020 14:24 Відповісти
Понімаєш-лі. Кваліфіцировать слова как дєйствія может лішь совєршенно упоротий дєбіл.
Конєчно в Украінє чєловєку может попастся святая троіца (слєдоватєль дєбіл+прокурор дєбіл+судья дєбіл) и тогда он получіт пріговор. Но такой "джекпот" чтоби всє троє оказалісь дєбілами очєнь рєдко встрєчаєтся. Поетому прі хорошей защітє дєло ілі до суда нє дойдьот, ілі в судє развалітся.
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19.10.2020 13:05 Відповісти
Со сторони слєдоватєлєй намного болєє пєрспєктівно било би влєпіть єму ст. 303 "втягнення особи в заняття проституцією" потому что:
1. Основной состав звучіт: "Втягнення особи в заняття проституцією або примушування її до зайняття проституцією з використанням обману, шантажу чи уразливого стану цієї особи, або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, або сутенерство" = нє завісіт от возраста.
2. Єсть прімєчаніє: "Відповідальність за втягнення малолітнього чи неповнолітнього в заняття проституцією чи примушування їх до заняття проституцією за цією статтею має наставати незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу, уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, використанням службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності".
Т.є. с прімєчанієм смисл звучіт так "Втягнення особи в заняття проституцією малолітнього чи неповнолітнього". І остайотся опрєдєліть что такоє "втягнення".
А по практікє: "Втягнення до заняття проституцією полягає у схиленні, спонуканні особи до надання послуг сексуального характеру."
Т.є он может подойті і сказать что іщєт дєвочку которая занімаєтся простітуциєй і готов заплатіть єй, но нє может упрашивать дєвочєк коториє етім нє занімалість послє іх отказа і сообщєнія о том что оні нє простітуткі.
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19.10.2020 13:13 Відповісти
Без правільной защіти ст. 303 он самостоятєльно нє отобьйот.
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19.10.2020 13:14 Відповісти
Думается мне, он и это не отобьет. Что неплохо.
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19.10.2020 14:28 Відповісти
Он в клубах повно 15-16 літніх і трохи старших.Мій друг каже,що люба за гроші піде займатися сексом.А він працює в клубі діджеєм.Більше того,навіть без грошей підуть.Це не приниження жінок.Хто не вірить,підіть у клуб.В нас офіційно можна одружуватись,раніше повноліття,а там ж будуть сексуальні відносини.
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16.10.2020 16:23 Відповісти
В нас повно дівчат працює на вебкам,а їм всього тільки виповнилось 18.Роблять вони це професійно.Значить вже давно мають сексуальні відносини.Не факт.що він злочинець якийсь.Поліції віри немає.Була новина.що вони стежили три місяці,за вебкам працівницею.Ви уявляти це? Їм платять з бюджету,а вони три місяці за дівчиною спостерігають.
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16.10.2020 16:31 Відповісти
Школьницы были удивлены... ко всему за это ещё и деньги дают!
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16.10.2020 16:39 Відповісти
Геройские мусора, конкурента убрали. У них девки бесплатно работают.
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16.10.2020 16:41 Відповісти
Так это ж кандидат в депутаты партии членов слуги... Там уже есть такие екземпляры.
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16.10.2020 16:45 Відповісти
Школярки різні бувають. У нас була 12-тирічна вагітні із сифілісом. Врешті, втекла з лікарні.
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16.10.2020 16:45 Відповісти
Втекла після чи до одужання.
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16.10.2020 17:06 Відповісти
До. В лікарні курити і клей нюхати не дозволяли.
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16.10.2020 17:09 Відповісти
Я думал тут фото школьниц, а педофилу на зоне на кукан, не ну мы с женой тоже иногда, и школьниками бываем😁 и при этом нам только по 50, шо будет дальше, то ой😀
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16.10.2020 16:48 Відповісти
Он же не к малым детям клеился, а вполне половозрелым девицам предлагал открытые договорные отношения. А это значит он не педофил.
В общем, зря ты оскорбляешь человека не совершившего ничего плохого.
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16.10.2020 17:08 Відповісти
Не ну выше написано, что таки к малолетним!
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16.10.2020 17:53 Відповісти
ну и что??за деньги сосали у него..так они в 14 лет бесплатно сосут!за стакан вина..а чувак порядочно поступал,не насиловал,и деньги платил..******** милицыянты..заняться больше нечем...показатель сделали..
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16.10.2020 17:14 Відповісти
інфорацію,котру "підчищають" :
У Львові суд звільнив від покарання пастора, якого спіймали за розбещення 14-річного хлопчика
Підозрюваний компенсував потерпілому моральну та матеріальну шкоду

https://lviv.znaj.ua/344359-u-lvovi-pastor-vidkupivsya-vid-ganebnih-zvinuvachen-z-ditinoyu-groshi-virishuyut-vse

Вже не існує сторінки:
htt____ps://kriminal.tv/news/na_lvivschini_sud_vidpustiv_na_volju_pastora_pedofila.html?fbclid=IwAR0bOXAicbVLUaSoHrLabRxDTMATFviJwc6tmSEHwU6M5q2oQCWo1_dbDZo
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16.10.2020 17:31 Відповісти
в смысле, а они соглашались?
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16.10.2020 19:16 Відповісти
Вот не дали власти школьницам заработать денег по легкому на шмотки
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16.10.2020 22:13 Відповісти
 
 