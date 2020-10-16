"Зеленському не треба проводити опитування, щоб назвати Путіна вбивцею, який порушив Будапештський меморандум, це його повноваження", - Лубківський

Президент України згідно з Конституцією здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю. Йому не потрібно питати у людей додаткове право на визнання цих повноважень.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник прем'єр міністра в 2015 - 2016 роках Данило Лубківський, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс Президента вирішив пояснити, навіщо Володимир Зеленський включив у своє опитування запитання про право використовувати Будапештський меморандум.

Звертаюся до тих з нашого дипломатиматичного цеху, хто за посадою спілкується з Президентом.

Знайдіть, будь ласка, спосіб і скажіть Зеленському, що він - Президент України і згідно з Конституцією здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю. Йому не треба запитувати у людей додаткове право на визнання цих повноважень. Дивовижна річ, але Президент може вже сьогодні, от буквально зараз, гримнути по столі кулаком, щоб на ньому підскочили і Будапештський меморандум, і ваші роз’яснення, і всі решта запитань вікторини.

Буквально вже сьогодні Президент може записати послання до керівників Сполучених Штатів, Великої Британії і Франції з вимогою виконати Будапештський меморандум.

Більше того, Зеленський може вже цієї секунди з усіх рупорів країни звернутися до Владіміра Путіна і сказати йому, що він агресор, вбивця і злочинець, який покалічив долю мільйонів людей і зухвало та цинічно порушив Будапештський меморандум.

І не треба опитувань. Український народ підтримає такі звернення без них.

Колеги, ті з нашої дипломатичної професії, які працюють безпосередньо з Президентом, будь ласка, уникайте політичних маніпуляцій. Не дорікайте 2014-19 рокам, бо і тоді ви були в числі тих дипломатів, які впливали на прийняття рішень. Тому не вдавайте обурень.

Маю право це сказати, бо через незгоду з рішеннями, які вважав помилковими, я в свій час подав у відставку.

Колеги, не перетворюйте важливу справу на посміховище. Зупиніть це", - заявив Лубківський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

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Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.



