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Новини
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"Зеленському не треба проводити опитування, щоб назвати Путіна вбивцею, який порушив Будапештський меморандум, це його повноваження", - Лубківський

Президент України згідно з Конституцією здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю. Йому не потрібно питати у людей додаткове право на визнання цих повноважень.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник прем'єр міністра в 2015 - 2016 роках Данило Лубківський, передає Цензор.НЕТ.

"Офіс Президента вирішив пояснити, навіщо Володимир Зеленський включив у своє опитування запитання про право використовувати Будапештський меморандум.

Звертаюся до тих з нашого дипломатиматичного цеху, хто за посадою спілкується з Президентом.

Знайдіть, будь ласка, спосіб і скажіть Зеленському, що він - Президент України і згідно з Конституцією здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю. Йому не треба запитувати у людей додаткове право на визнання цих повноважень. Дивовижна річ, але Президент може вже сьогодні, от буквально зараз, гримнути по столі кулаком, щоб на ньому підскочили і Будапештський меморандум, і ваші роз’яснення, і всі решта запитань вікторини.

Буквально вже сьогодні Президент може записати послання до керівників Сполучених Штатів, Великої Британії і Франції з вимогою виконати Будапештський меморандум.

Більше того, Зеленський може вже цієї секунди з усіх рупорів країни звернутися до Владіміра Путіна і сказати йому, що він агресор, вбивця і злочинець, який покалічив долю мільйонів людей і зухвало та цинічно порушив Будапештський меморандум.

І не треба опитувань. Український народ підтримає такі звернення без них.

Колеги, ті з нашої дипломатичної професії, які працюють безпосередньо з Президентом, будь ласка, уникайте політичних маніпуляцій. Не дорікайте 2014-19 рокам, бо і тоді ви були в числі тих дипломатів, які впливали на прийняття рішень. Тому не вдавайте обурень.

Маю право це сказати, бо через незгоду з рішеннями, які вважав помилковими, я в свій час подав у відставку.

Колеги, не перетворюйте важливу справу на посміховище. Зупиніть це", - заявив Лубківський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Зеленському не треба проводити опитування, щоб назвати Путіна вбивцею, який порушив Будапештський меморандум, це його повноваження, - Лубківський 01
Зеленському не треба проводити опитування, щоб назвати Путіна вбивцею, який порушив Будапештський меморандум, це його повноваження, - Лубківський 02

Автор: 

Будапештська угода (126) Зеленський Володимир (23697) опитування (1927) путін володимир (23764) Лубківський Данило (46)


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Топ коментарі
+20
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 4192
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16.10.2020 16:29
+19
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 9592
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16.10.2020 16:19
+16
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 6603
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16.10.2020 16:31
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"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 9592
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16.10.2020 16:19 Відповісти
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 7695
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16.10.2020 16:30 Відповісти
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 4444
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16.10.2020 16:32 Відповісти
та ніііі - вони сперечаються тільки про канабіс!
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17.10.2020 07:16 Відповісти
Ага, и в глазах ***** увидели мир.
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16.10.2020 16:25 Відповісти
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 4192
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16.10.2020 16:29 Відповісти
Так или и побеждай-главнокомандующий сейчас такой как тебе треба,а то можешь только зелины сопли себе по роже размазывать,и на поперечников сваливать
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16.10.2020 16:27 Відповісти
некого больше побеждать. в 2014-19 непобедимый уже всех победил. теперь не мне, а тебе лишь остаётся только зелины сопли себе по роже размазывать
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19.10.2020 03:06 Відповісти
)))кацап ,тебе остаётся только наблюдать вместе с "непобедимым" за уходящим ,с бешеной скоростью ,вЯличием -Грузия,Украина,Азербайджан плюс Молдова...и рассказывать хрен знает чьи сопли,а мы все делаем методично-убираем жабу и сворачивает бойка(мертвечука)во втором туре)
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19.10.2020 06:19 Відповісти
беги админу стучать. даже читать твой бред не стал.
хорошо ты сам себе о себе лишь о написал. одобряю. на вот прочти само себе о себе: ")))кацап ,тебе остаётся только наблюдать вместе с "непобедимым" за уходящим ,с бешеной скоростью ,вЯличием -Грузия,Украина,Азербайджан плюс Молдова...и рассказывать хрен знает чьи сопли,а мы все делаем методично-убираем жабу и сворачивает бойка(мертвечука)во втором туре)"
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19.10.2020 10:54 Відповісти
Да не читай)жди
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19.10.2020 10:58 Відповісти
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 4718
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16.10.2020 16:32 Відповісти
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 8385
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16.10.2020 16:28 Відповісти
"Зеленскому не надо проводить опрос, чтобы назвать Путина убийцей, нарушившим Будапештский меморандум, это его полномочия", - Лубкивский - Цензор.НЕТ 6603
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16.10.2020 16:31 Відповісти
"Зеленському не треба проводити опитування, щоб назвати Путіна вбивцею, який порушив Будапештський меморандум, це його повноваження", - Лубківський - Цензор.НЕТ 7504
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16.10.2020 16:34 Відповісти
Киллер для зелени вернулся к работе. Здоровья и удачи ему.
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16.10.2020 16:31 Відповісти
"Зеленському не треба проводити опитування, щоб назвати Путіна вбивцею, який порушив Будапештський меморандум, це його повноваження", - Лубківський - Цензор.НЕТ 243
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16.10.2020 16:33 Відповісти
вообще то, именно этот вопрос самый глупый ("йди сюди, нарід, я задам тобі 5 безглуздих питань").. как можно не поддерживать право Украины на территориальную целостность согласно Будапештскому Меморандуму (или любому другому документу кстати) если она (Украина) и так уже давно имеет такое право по международным законам.
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16.10.2020 16:35 Відповісти
от Дещица молодец. так простенько, по доброму, не заглядывая в очко, прямо сказал, - да, ***** )) ну, а если *****, то кем оно ещё может быть, как не убийцей, спрятавшимся за спинами женщин, детей и стариков? )
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16.10.2020 16:41 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3311975.html А ось це вже ДУЖЕ цікаво! Бандиту Каломойському доплітають лапті

Гончарук подпирает плечом офис Коломойского в Кливленде, который стал исходным триггером в расследовании ФБР в отношении украинского олигарха и, одновременно, владельца нынешнего президента.
В ноябре, Бене ждать о-очень плохих новостей из США - бывший премьер Гончарук привёз из Украины два портфеля финансового компромата на него.
Почему так? Гончарука просто перекупили и обеспечили защиту со стороны Госдепа.
Плюс обида на Зеленского - куда без неё?
Helgi Sharp

"Зеленському не треба проводити опитування, щоб назвати Путіна вбивцею, який порушив Будапештський меморандум, це його повноваження", - Лубківський - Цензор.НЕТ 6548
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16.10.2020 16:48 Відповісти
Так же как и нельзя проводить опросы касающиеся Конституции Украины и территориальной целостности. К тому же еще и во время войны. Опросы можно проводить только касающиеся бытовых проблем, налогообложения и наказания за нарушения закона.
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16.10.2020 16:49 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25743437.html Танки бы делать из этих людей

Людей с короной и температурой 40 - не госпитализируют, мест нет в больницах.
Слуга народа Колян с температурой 36,8 (!!!) лежит в отдельной палате.

"Зеленському не треба проводити опитування, щоб назвати Путіна вбивцею, який порушив Будапештський меморандум, це його повноваження", - Лубківський - Цензор.НЕТ 1157
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16.10.2020 16:57 Відповісти
Коля, здоровьичка тебе, зайчик.
Как ты с такой температурой выжил - ума не приложу. Ты наш герой!
А у 73% хочу спросить - вы ведь именно за это голосовали, правда?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1630593230446486&set=a.381010558738099&type=3 Ночной Сталкер

-----------
Принимать витаминки дома -- не комильфо же.
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16.10.2020 16:58 Відповісти
Дома их пить "неинтересно" - никто ж не видит!
И нах... ему антибиотик Сумамед - вообще не понятно: t36.8 - НОРМАЛЬНАЯ! Лучше - пургену ему, и побольше: чтоб "совсем нескучно" было!
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16.10.2020 17:05 Відповісти
Бо всрався, вот і ізолювали щоб не смерділо.
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16.10.2020 18:23 Відповісти
В Америці існує досить популярний веб-сайт де проводяться опитування. Результати о являють по радіо або в телебаченні. Чому українська влада, котра постійно говорить про диджіталізацію не диджиталізує націонал не опитування?
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16.10.2020 17:01 Відповісти
млять. как по мне, то ссылки на будапештский меморандум делаются только на пользу эрэфии, потому, что это бумажка не ратифицированная ни одним парламентом и, соответственно, не имеющая никакой юридической силы - на, что постоянно и ссылается эрэфия. кучму, в свое время, развели не по децки.
гораздо правильнее ссылаться на нарушение "Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной", который был ратифицирован и Верховной Радой и госдумой в 1998 году и также гарантировал Украине нерушимость границ.
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16.10.2020 18:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=F7WZ5DY5zis
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16.10.2020 23:59 Відповісти
 
 