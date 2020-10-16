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Новини
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Україна і Туреччина могли б спільно багато зробити в літакобудуванні та створенні безпілотників, - Зеленський

Україна і Туреччина могли б спільно багато зробити в літакобудуванні та створенні безпілотників, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна і Туреччина могли б спільно багато зробити у сфері літакобудування та створення безпілотних літальних апаратів.

Про це сказав Зеленський в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Demirören, відповідаючи на запитання, чи є нові спільні проекти, які дві країни планують реалізувати в оборонній промисловості, і чи можна розпочати спільне виробництво турецьких безпілотників і літаків "Антонов", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується літаків "Антонов", то нам, безумовно, приємний інтерес до цього підприємства. І так само логічно, що й у сфері літакобудування ми з турецькими друзями можемо дуже багато зробити разом", - сказав він.

Зеленський зазначив, що турецькі безпілотники зарекомендували себе з найкращого боку.

"Це саме той вид озброєнь, який здатний кардинально змінити ситуацію на полі бою. І ми, безумовно, зацікавлені в спільному виробництві. Тут нема чого особливо пояснювати, все просто. Туреччина демонструє серйозні успіхи в цьому напрямі, і ми купуємо цю продукцію. Україна, у свою чергу, виробляє двигуни для безпілотників. Тому запуск спільного підприємства - природний крок", - сказав він.

Президент також наголосив, що це далеко не всі сфери, в яких Україна може і розраховує співпрацювати з Туреччиною в контексті оборонної промисловості. "Двигунобудування, розвиток систем ППО, спільне виробництво корабля класу "Корвет"... Потенціал для співпраці величезний", - сказав Зеленський.

Дивіться також: Зеленський і Ердоган у Стамбулі проводять зустріч тет-а-тет. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4105) Зеленський Володимир (23697) літак (2898) Туреччина (3491)


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Топ коментарі
+6
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16.10.2020 16:25
+2
Зе, ти спочатку хоч раз би дав наказа застосувати ті безпілотники, що вже купили в Туреччини...
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16.10.2020 16:28
+1
от "могли бы" до "уже сделали" в валодином исполнении расстояние,как до Юпитера на том самом велосипеде..
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16.10.2020 16:27
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16.10.2020 16:25 Відповісти
Україна і без Туреччини могла би зробити дуже багато, якби влада створила війська БПЛА і закуповувала українські БПЛА для ЗСУ.
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16.10.2020 16:49 Відповісти
Ключеве слово *моглаб*. Зараз не може, бо деяки бовдури обрали *абинепорошенка*
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16.10.2020 17:10 Відповісти
бы-бы-бы.... быБубочка, бы.

повна БЫдлота !

тільки і знає что "би"....
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16.10.2020 16:26 Відповісти
от "могли бы" до "уже сделали" в валодином исполнении расстояние,как до Юпитера на том самом велосипеде..
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16.10.2020 16:27 Відповісти
Хочет туркам упасть на хвост
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16.10.2020 16:27 Відповісти
Це погано?
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18.10.2020 13:56 Відповісти
Канада ввела санкции против Турции на поставку инновационных продуктов на беспилотники.Так что дружить надо с умом.
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16.10.2020 16:27 Відповісти
С тобой военные кушать за одним столом не хотят,
а ты имеешь хамство что-то предлагать уважаемым людям
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16.10.2020 16:28 Відповісти
І не лише їсти за одним столом не хочуть, але мабуть і на одному гектарі не сядуть...
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16.10.2020 16:29 Відповісти
Зе, ти спочатку хоч раз би дав наказа застосувати ті безпілотники, що вже купили в Туреччини...
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16.10.2020 16:28 Відповісти
буба, с тебя зелеметы - лучше бы по роялю пригал струментом, со струмента спросу нет...
мендель тебя высосет и выплюнет - ну вы же своих знаете на в храмах помолиться...
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16.10.2020 16:28 Відповісти
*зелемеНты
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16.10.2020 16:30 Відповісти
Україна надає свою будівлю під цех і кошти для закупівлі безпілотників, а Туреччина і їх спеціалісти збирає в цеху літальні апарати. Прибиральниці, повари, охорона звісно наші відчизняні кадри. Як це вже було обкатано з однією країною.
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16.10.2020 18:44 Відповісти
Опомнился аж после Карабаха, а что видики с Сирии и Ливии ему неизвестны как и договора про поставки в Украину Байрактаров. Где они кстати и как используются в войне.
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16.10.2020 18:52 Відповісти
Что Порошенко, что Зеленский ничего не делают для разработки иновационных видов оружия. Давно бы уже были свои беспилотники разных видов. Ещё бы и продавали их обратно в Турцию!
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16.10.2020 21:10 Відповісти
Украина может всё это сделать и без Турции. Только если ПреЗедент увидит, что у него есть страна. И станет поддерживать и платить деньги СВОИМ учёным и специалистам. А так - он просто прикрывает шоблу воров, изменников и дебилов.
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18.10.2020 23:20 Відповісти
 
 