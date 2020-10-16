Україна і Туреччина могли б спільно багато зробити в літакобудуванні та створенні безпілотників, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна і Туреччина могли б спільно багато зробити у сфері літакобудування та створення безпілотних літальних апаратів.

Про це сказав Зеленський в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Demirören, відповідаючи на запитання, чи є нові спільні проекти, які дві країни планують реалізувати в оборонній промисловості, і чи можна розпочати спільне виробництво турецьких безпілотників і літаків "Антонов", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується літаків "Антонов", то нам, безумовно, приємний інтерес до цього підприємства. І так само логічно, що й у сфері літакобудування ми з турецькими друзями можемо дуже багато зробити разом", - сказав він.

Зеленський зазначив, що турецькі безпілотники зарекомендували себе з найкращого боку.

"Це саме той вид озброєнь, який здатний кардинально змінити ситуацію на полі бою. І ми, безумовно, зацікавлені в спільному виробництві. Тут нема чого особливо пояснювати, все просто. Туреччина демонструє серйозні успіхи в цьому напрямі, і ми купуємо цю продукцію. Україна, у свою чергу, виробляє двигуни для безпілотників. Тому запуск спільного підприємства - природний крок", - сказав він.

Президент також наголосив, що це далеко не всі сфери, в яких Україна може і розраховує співпрацювати з Туреччиною в контексті оборонної промисловості. "Двигунобудування, розвиток систем ППО, спільне виробництво корабля класу "Корвет"... Потенціал для співпраці величезний", - сказав Зеленський.

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