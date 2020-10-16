УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11337 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
50 038 212

33-річний популярний український блогер Стужук помер від коронавірусу: "Його серце не витримало"

33-річний популярний український блогер Стужук помер від коронавірусу:

Відомий блогер Дмитро Стужук помер у реанімації Київської клінічної лікарні №4, йому було 33 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Instagram повідомила його колишня дружина Софія Стужук.

"Діми більше немає з нами. Його серце не витримало", - сказано в повідомленні.

Напередодні в інстаграм-сторіз, Софія розповіла, що Дмитра госпіталізували, він перебуває у важкому стані і пережив клінічну смерть, крім того, пішли ускладнення на серце.

Читайте також: У ще одній лікарні Києва заповнені всі ліжка для хворих на COVID-19, - Кличко

Дмитро Стужук - популярний Instagram-блогер, у соцмережі у нього понад 1 млн підписників. Він був фітнес-тренером, а також займався продажем одягу.

Стужук за день до смерті в Інстаграмі повідомив, що перші симптоми у нього з'явилися після поїздки до Туреччини, де він відпочивав напередодні. Здавши тести, він отримав позитивний ПЛР на COVID-19.

"Я теж думав, що немає ніякого ковіда, і це все відносно. Поки сам не захворів. COVID-19 - хвороба не ефемерна! І важка", - зазначив Стужук у публікації.

Спочатку Дмитро лікувався вдома, але потім його стан значно погіршився, через що його забрали в реанімацію.

33-річний популярний український блогер Стужук помер від коронавірусу: Його серце не витримало 01
33-річний популярний український блогер Стужук помер від коронавірусу: Його серце не витримало 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19422) смерть (6741) блогер (181) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+41
А велике стадо баранів ходить без масок, розповідає про світову змову масонів і розпилення невідомих речовин з літаків з метою зменшення чисельності людей. Це ж стадо голосує за тих, хто розповість нацнеймовірнішу передвиборна фантазію. Наприклад, про зарплатню 4000 баксів для вчителів.
показати весь коментар
16.10.2020 16:46
+34
Етапростанасмарк, да?
показати весь коментар
16.10.2020 16:41
+24
"я тоже думал, что нет никакого ковида"(С)
А теперь нет никакого Дмитрия..
показати весь коментар
16.10.2020 16:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Сейчас его супруга тоже блогерша словит кучу хайпа. Это ее «звездный час» А через месяц уже дальше будет выставлять фотки своей жопы во всех ракурсах, как она это делает каждый день
показати весь коментар
17.10.2020 02:49 Відповісти
точно , в поисках нового партнера .
показати весь коментар
17.10.2020 04:27 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2020 17:03 Відповісти
проблема в том что он скорее всего запустил болезнь . лечиться дома можно , но не от ковида . скорее всего легкие были поражены так сильно что нехватка кислорода погубила молодой организм .
показати весь коментар
17.10.2020 04:27 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/news-54571156

Вирішила пошукати інформацію з перших вуст:
"Хочу відразу припинити всі чутки навколо нашої родини, які зараз розповсюджують. Я хочу, щоб ви розуміли, що COVID - не небезпечне захворювання для тих, хто абсолютно здоровий, але у Діми були проблеми з серцево-судинною системою і ускладнення пішло на серце", - пояснила вона.

На форумах бачила коменти від тих, хто більше в курсі їхнього життя, то писали, що у нього вже якийсь час були сині губи, що свідчить про проблеми з серцем. Що він поїхав з лікарні додому з ураженням легень на 60% і вирішив прийняти гарячу ванну (вони ніби з колишньою дружиною вегани, противники лікарень, вона народжувала вдома і т.д.), у ванні стало погано, викликали швидку. І уже в лікарні його намагалися врятувати: зупинилося серце, =запускали=.
Тому навряд тут смерть від ковіду. Швидше, як і у абсолютній більшості випадків, цей вірус, як і інші подібні, загострює існуючі хронічні проблеми і б*є по слабких органах.
Мусив вважати на себе, тим більше - з хворим серцем.
показати весь коментар
17.10.2020 06:39 Відповісти
Что и требовалось доказать. Я про это написал у себя в комментарии на предыдущей странице.

P.S. Дякую Вам за те, що не полінувалися знайти інформацію і поставити крапку у цій історії.
показати весь коментар
17.10.2020 11:04 Відповісти
Гаряча ванна - це жесть. Ти, як завжди, на висоті з розширеною інфою.
показати весь коментар
17.10.2020 14:54 Відповісти
Схоже на зловживання стероідами, ковід просто запустив процес, ведіть здоровий спосіб життя для здоров'я, а не показухи.
показати весь коментар
17.10.2020 13:03 Відповісти
33-річний популярний український блогер Стужук помер від коронавірусу: "Його серце не витримало" - Цензор.НЕТ 8968
показати весь коментар
17.10.2020 13:48 Відповісти
Ее муж думал приблизительно так же. Вопрос, скольких людей он заразил?
показати весь коментар
17.10.2020 16:54 Відповісти
Вівця-інстаграмщиця з промитим кацапською пропагандою мозоком. Таких у нас багато, вони живуть в Україні, а всю інформацію беруть з кацапських джерел інформації.
показати весь коментар
18.10.2020 12:25 Відповісти
Вот что происходит когда воспитывают тело,а не мозг.
показати весь коментар
17.10.2020 14:15 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 