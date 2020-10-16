33-річний популярний український блогер Стужук помер від коронавірусу: "Його серце не витримало"

Відомий блогер Дмитро Стужук помер у реанімації Київської клінічної лікарні №4, йому було 33 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Instagram повідомила його колишня дружина Софія Стужук.

"Діми більше немає з нами. Його серце не витримало", - сказано в повідомленні.

Напередодні в інстаграм-сторіз, Софія розповіла, що Дмитра госпіталізували, він перебуває у важкому стані і пережив клінічну смерть, крім того, пішли ускладнення на серце.

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Дмитро Стужук - популярний Instagram-блогер, у соцмережі у нього понад 1 млн підписників. Він був фітнес-тренером, а також займався продажем одягу.

Стужук за день до смерті в Інстаграмі повідомив, що перші симптоми у нього з'явилися після поїздки до Туреччини, де він відпочивав напередодні. Здавши тести, він отримав позитивний ПЛР на COVID-19.

"Я теж думав, що немає ніякого ковіда, і це все відносно. Поки сам не захворів. COVID-19 - хвороба не ефемерна! І важка", - зазначив Стужук у публікації.

Спочатку Дмитро лікувався вдома, але потім його стан значно погіршився, через що його забрали в реанімацію.



