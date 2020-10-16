33-річний популярний український блогер Стужук помер від коронавірусу: "Його серце не витримало"
Відомий блогер Дмитро Стужук помер у реанімації Київської клінічної лікарні №4, йому було 33 роки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Instagram повідомила його колишня дружина Софія Стужук.
"Діми більше немає з нами. Його серце не витримало", - сказано в повідомленні.
Напередодні в інстаграм-сторіз, Софія розповіла, що Дмитра госпіталізували, він перебуває у важкому стані і пережив клінічну смерть, крім того, пішли ускладнення на серце.
Дмитро Стужук - популярний Instagram-блогер, у соцмережі у нього понад 1 млн підписників. Він був фітнес-тренером, а також займався продажем одягу.
Стужук за день до смерті в Інстаграмі повідомив, що перші симптоми у нього з'явилися після поїздки до Туреччини, де він відпочивав напередодні. Здавши тести, він отримав позитивний ПЛР на COVID-19.
"Я теж думав, що немає ніякого ковіда, і це все відносно. Поки сам не захворів. COVID-19 - хвороба не ефемерна! І важка", - зазначив Стужук у публікації.
Спочатку Дмитро лікувався вдома, але потім його стан значно погіршився, через що його забрали в реанімацію.
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Вирішила пошукати інформацію з перших вуст:
"Хочу відразу припинити всі чутки навколо нашої родини, які зараз розповсюджують. Я хочу, щоб ви розуміли, що COVID - не небезпечне захворювання для тих, хто абсолютно здоровий, але у Діми були проблеми з серцево-судинною системою і ускладнення пішло на серце", - пояснила вона.
На форумах бачила коменти від тих, хто більше в курсі їхнього життя, то писали, що у нього вже якийсь час були сині губи, що свідчить про проблеми з серцем. Що він поїхав з лікарні додому з ураженням легень на 60% і вирішив прийняти гарячу ванну (вони ніби з колишньою дружиною вегани, противники лікарень, вона народжувала вдома і т.д.), у ванні стало погано, викликали швидку. І уже в лікарні його намагалися врятувати: зупинилося серце, =запускали=.
Тому навряд тут смерть від ковіду. Швидше, як і у абсолютній більшості випадків, цей вірус, як і інші подібні, загострює існуючі хронічні проблеми і б*є по слабких органах.
Мусив вважати на себе, тим більше - з хворим серцем.
P.S. Дякую Вам за те, що не полінувалися знайти інформацію і поставити крапку у цій історії.