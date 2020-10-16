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Новини
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19 жовтня суд оголосить рішення у справі за позовом Медведчука щодо заборони книги про Стуса, - Кіпіані

19 жовтня суд оголосить рішення у справі за позовом Медведчука щодо заборони книги про Стуса, - Кіпіані

Дарницький районний суд Києва 19 жовтня оголосить рішення у справі за позовом народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про заборону видання та поширення книги "Справа Василя Стуса".

Про це Кіпіані повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд у справі "Медведчук проти Стуса" закінчився! Суддя пішла думати. Оголошення рішення відбудеться 19 жовтня о 9:00 ... Я не знаю, яким буде рішення. Чомусь здається, що "і вашим, і нашим". Буде відкинуто більшість позовних вимог, але 1-2-3 залишаться. Втім, хтозна", - написав журналіст.

Суд сьогодні провів останнє засідання у справі.

Нагадуємо, у вересні 2019 р. Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Суд повинен вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

Читайте також: Медведчук подав до суду на Кіпіані: вимагає заборонити розповсюдження книги про Стуса

19 жовтня суд оголосить рішення у справі за позовом Медведчука щодо заборони книги про Стуса, - Кіпіані 01

Автор: 

Кіпіані Вахтанг (39) книги (444) Медведчук Віктор (1706) Стус Василь (73)


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Топ коментарі
+9
Якщо би президентом був патріот України,то цього покидька московського шукали десь за поребриком
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16.10.2020 17:12
+4
-
_____________ВАСИЛЬ СТУС. ДУША._____________.
*
«Ти все боявся, що душа змарніє, погасне, наче полум'я свічі,
i нікому вже буде розбудити її посеред мороку ночі…».
Вбивали слово… i душа вмирала… душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали, заткнувши рот, заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши. Зростали діти,вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали сміялися із «мови» «хуторян»
Однак,жагу до волі не зламали,вона лиш тліла,і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла, палила серце, ятрила його.
Сини і дочки кращі України на плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні - i крізь оці усі роки буремні встає душа!
В сльозах, у крові встає душа, і як дитя, сміється знову!
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17.10.2020 05:23
+3
Де купити цю книжку?
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16.10.2020 17:47
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есть старая гбистская погань. А есть современный и прекрасный в некотором роде торрент. Кто победит?
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16.10.2020 17:08 Відповісти
Якщо би президентом був патріот України,то цього покидька московського шукали десь за поребриком
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16.10.2020 17:12 Відповісти
Де купити цю книжку?
показати весь коментар
16.10.2020 17:47 Відповісти
https://www.yakaboo.ua/sprava-vasilja-stusa.html

https://vivat-book.com.ua/sprava-vasylya-stusa-zbirka-dokumentiv-z-arkhivu-kolyshnogo-kdb-ursr.html
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16.10.2020 22:13 Відповісти
дякую
показати весь коментар
17.10.2020 08:41 Відповісти
-
_____________ВАСИЛЬ СТУС. ДУША._____________.
*
«Ти все боявся, що душа змарніє, погасне, наче полум'я свічі,
i нікому вже буде розбудити її посеред мороку ночі…».
Вбивали слово… i душа вмирала… душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали, заткнувши рот, заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши. Зростали діти,вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали сміялися із «мови» «хуторян»
Однак,жагу до волі не зламали,вона лиш тліла,і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла, палила серце, ятрила його.
Сини і дочки кращі України на плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні - i крізь оці усі роки буремні встає душа!
В сльозах, у крові встає душа, і як дитя, сміється знову!
показати весь коментар
17.10.2020 05:23 Відповісти
Скільки отримав свободи кум Путлера! Такого раніше не було! ОПЗЖ це зараза та отрута для України.
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16.10.2020 22:43 Відповісти
І дійсно! Скільки свободи отримав кум пуйла при порошенку! І бізнес скрапленого газу йому організували, і дали можливість на пуйлівські гроші придбати три ТБ канали, і власну партєйку замутити....
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17.10.2020 07:37 Відповісти
не відповідає дійсності та здоровому глузду знаходження в Україні такої мерзоти як мертвечук.
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17.10.2020 07:47 Відповісти
Читаєш новину і таке враження , що Україна вже під окупацією московських потвор , гебістської наволочі і різних покидьків . Замість судити Мертвечука і розвиватись далі - товчемо воду в ступі вже 30 років .
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17.10.2020 08:26 Відповісти
Запрет,лучший повод для прочтения,значит Медведчуку есть чего бояться!
Надо купить книгу!
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17.10.2020 09:31 Відповісти
 
 