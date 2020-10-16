19 жовтня суд оголосить рішення у справі за позовом Медведчука щодо заборони книги про Стуса, - Кіпіані
Дарницький районний суд Києва 19 жовтня оголосить рішення у справі за позовом народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про заборону видання та поширення книги "Справа Василя Стуса".
Про це Кіпіані повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Суд у справі "Медведчук проти Стуса" закінчився! Суддя пішла думати. Оголошення рішення відбудеться 19 жовтня о 9:00 ... Я не знаю, яким буде рішення. Чомусь здається, що "і вашим, і нашим". Буде відкинуто більшість позовних вимог, але 1-2-3 залишаться. Втім, хтозна", - написав журналіст.
Суд сьогодні провів останнє засідання у справі.
Нагадуємо, у вересні 2019 р. Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.
Суд повинен вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.
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_____________ВАСИЛЬ СТУС. ДУША._____________.
*
«Ти все боявся, що душа змарніє, погасне, наче полум'я свічі,
i нікому вже буде розбудити її посеред мороку ночі…».
Вбивали слово… i душа вмирала… душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали, заткнувши рот, заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши. Зростали діти,вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали сміялися із «мови» «хуторян»
Однак,жагу до волі не зламали,вона лиш тліла,і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла, палила серце, ятрила його.
Сини і дочки кращі України на плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні - i крізь оці усі роки буремні встає душа!
В сльозах, у крові встає душа, і як дитя, сміється знову!
Надо купить книгу!