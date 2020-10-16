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Громадянина України заарештували в Австрії за підозрою в крадіжці 9 млн євро з українського банку

Громадянина України заарештували в Австрії за підозрою в крадіжці 9 млн євро з українського банку

За версією слідства, чоловік під час роботи в українському банку в 2012-2014 рр. вкрав 9 млн євро (майже 300 млн грн). Після цього він за підробленими документами покинув країну. Тепер його затримали у Відні.

Про це пише австрійське видання Der Kurier, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Затриманому 45 років, його ім'я не називають. Слідчі вважають, що під час роботи в банку він викрав кредити на суму близько 9 млн євро. З 2014 року чоловік жив у Відні.

Поки що затриманого доставили у в'язницю. Найближчим часом його буде передано українській стороні.

Читайте також: Поліція Відня затримала громадянина України, який розшукується за привласнення 9 млн євро під час роботи в одному з українських банків

Автор: 

Австрія (958) арешт (2520) банки (7710) злодійство (395) затримання (4336) українці (2537) Відень (119)


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Топ коментарі
+4
Хоч пожив 6 років як нормальна людина.
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16.10.2020 17:03
+2
Бл, или Фирташ или Коломойский!
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16.10.2020 17:09
+2
А украинская сторона, возмет да и отпустит. Мы - гуманисты!
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16.10.2020 17:11
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Хоч пожив 6 років як нормальна людина.
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16.10.2020 17:03 Відповісти
Бл, или Фирташ или Коломойский!
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16.10.2020 17:09 Відповісти
А украинская сторона, возмет да и отпустит. Мы - гуманисты!
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16.10.2020 17:11 Відповісти
А то! Трошки заплатить суддям та прокурорам і виявиться що він вже відбув шість років на каторзі в Відні де його катували штруделями і його потрібно не тільки відпустити а ще й призначити реабілітацію державним коштом в санаторії Кабміну в Конча-Заспі.
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17.10.2020 01:03 Відповісти
Окажется корешом шмаркли, и станет непотопляемым как Ермак.
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16.10.2020 17:16 Відповісти
Посадите его у себя в Австрии, а украденные гроши положите на депозит. Лет через 50 вернете. Гроши естественно.
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16.10.2020 17:23 Відповісти
Почему украинских воров арестовывает Австрия? Все ктото за нами соску носит.
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16.10.2020 17:37 Відповісти
Красавчик)
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17.10.2020 02:45 Відповісти
а банк даже не заметил пропажи этих денег.
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17.10.2020 15:40 Відповісти
 
 