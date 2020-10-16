Громадянина України заарештували в Австрії за підозрою в крадіжці 9 млн євро з українського банку

За версією слідства, чоловік під час роботи в українському банку в 2012-2014 рр. вкрав 9 млн євро (майже 300 млн грн). Після цього він за підробленими документами покинув країну. Тепер його затримали у Відні.

Про це пише австрійське видання Der Kurier, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Затриманому 45 років, його ім'я не називають. Слідчі вважають, що під час роботи в банку він викрав кредити на суму близько 9 млн євро. З 2014 року чоловік жив у Відні.

Поки що затриманого доставили у в'язницю. Найближчим часом його буде передано українській стороні.

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