Власники стадіону "Чорноморець" не давали права проводити передвиборчі дебати на стадіоні

Американська компанія "Allrise Capital Inc.", власник стадіону "Чорноморець" (Одеса), не давала дозвіл політичним партіям і кандидатам в органи місцевого самоврядування проводити політичну агітацію і передвиборні дебати на території стадіону.

Більш того, в компанію ніхто не звертався з відповідним запитом.

Про це повідомило адвокатське об'єднання "Моріс Груп", яке є юридичним радником власника "Allrise Capital Inc.".

Власник стадіону "Чорноморець" закликає всіх учасників виборчого процесу поважати право приватної власності і неухильно дотримуватися законодавства України.

Раніше в мережі Інтернет був поширений агітаційний відеоролик кандидата в мера Одеси Євгена Червоненка з закликом провести передвиборні дебати на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.