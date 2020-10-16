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Власники стадіону "Чорноморець" не давали права проводити передвиборчі дебати на стадіоні

Власники стадіону

Американська компанія "Allrise Capital Inc.", власник стадіону "Чорноморець" (Одеса), не давала дозвіл політичним партіям і кандидатам в органи місцевого самоврядування проводити політичну агітацію і передвиборні дебати на території стадіону.

Більш того, в компанію ніхто не звертався з відповідним запитом.

Про це повідомило адвокатське об'єднання "Моріс Груп", яке є юридичним радником власника "Allrise Capital Inc.".

Власник стадіону "Чорноморець" закликає всіх учасників виборчого процесу поважати право приватної власності і неухильно дотримуватися законодавства України.

Раніше в мережі Інтернет був поширений агітаційний відеоролик кандидата в мера Одеси Євгена Червоненка з закликом провести передвиборні дебати на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.

Автор: 

дебати (350) місцеві вибори (1366)


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дебаты на стадионах заразны!
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16.10.2020 17:39 Відповісти
 
 