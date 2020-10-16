Парасюк: "Опитування Зеленського - це популізм, який не спрацює. Дурні ідеї і темники президента роблять його смішним"

Опитування - це просто активізація тих виборців, які не дуже цікавляться політикою, але добре реагують на гучні і хайпові заяви.

Про це пише у Фейсбуці колишній народний депутат України Володимир Парасюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Про опитування.

Зеленський після виборів маєш шанс побачити справжню реальність, але його оточення зараз робить все, щоб вона не була такою жорсткою. Тому і придумали опитування, яке є не нічим іншим як банальною політтехнологією для збільшення рейтингу. Чи в цьому є зрада? Не знаю, чи зрада, але порушення закону і моральних принципів вільного волевиявлення - точно є.

Їхнє опитування - це просто активізація тих виборців, які не дуже цікавляться політикою, але добре реагують на гучні і хайпові заяви. Тим більше, якщо це ще й Зеленський. Пофіг, що це популізм, але він такий гарний і солодкий. Чи це спрацює? Ні, не спрацює. Тому хочу розчарувати "великих" технологів. А знаєте чому не спрацює? Бо українське суспільство дуже швидко розвивається і не ведеться на таку пусту фігню. Так, такі ми є. Ще нема в продажі 12 айфона, а ми вже думаємо про те, яким буде 13.

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Що ми можемо зробити з цим опитуванням? Ну, є два варівнти: або проігнорувати, або ні. Особисто я виберу третій: викличку поліцію, бо вважаю, що це заборонена агітація в день виборів. І вам теж так раджу зробити. Покарати нікого не покарають, але колективний протест дасть свій результат. Уявіть, якщо таких дзвінків буде мільйон, це ж свого роду теж якесь опитування. Одним словом робіть, як вважаєте, але не ведіться на маніпуляцію.

З цього всього єдине за чим шкода - це за втраченим часом і грандіозними можливостями. Думали, буде лев, а отримали заляканого, дезорієнтованого сліпого кота, який дуже любить, щоб його гладили. Емоційне вигорання нашого президента майже на межі. Його дурні ідеї і завчені темники роблять його слабким, передбачливим і по-спражньому смішним.

Але як би там не було, це всерівно крок вперед. З одного лайна в інше, але вперед", - заявив Парасюк.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.



