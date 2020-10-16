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Парасюк: "Опитування Зеленського - це популізм, який не спрацює. Дурні ідеї і темники президента роблять його смішним"

Парасюк:

Опитування - це просто активізація тих виборців, які не дуже цікавляться політикою, але добре реагують на гучні і хайпові заяви.

Про це пише у Фейсбуці колишній народний депутат України Володимир Парасюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Про опитування.

Зеленський після виборів маєш шанс побачити справжню реальність, але його оточення зараз робить все, щоб вона не була такою жорсткою. Тому і придумали опитування, яке є не нічим іншим як банальною політтехнологією для збільшення рейтингу. Чи в цьому є зрада? Не знаю, чи зрада, але порушення закону і моральних принципів вільного волевиявлення - точно є.

Їхнє опитування - це просто активізація тих виборців, які не дуже цікавляться політикою, але добре реагують на гучні і хайпові заяви. Тим більше, якщо це ще й Зеленський. Пофіг, що це популізм, але він такий гарний і солодкий. Чи це спрацює? Ні, не спрацює. Тому хочу розчарувати "великих" технологів. А знаєте чому не спрацює? Бо українське суспільство дуже швидко розвивається і не ведеться на таку пусту фігню. Так, такі ми є. Ще нема в продажі 12 айфона, а ми вже думаємо про те, яким буде 13.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На своїй дільниці я зроблю все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського", - Бутусов

Що ми можемо зробити з цим опитуванням? Ну, є два варівнти: або проігнорувати, або ні. Особисто я виберу третій: викличку поліцію, бо вважаю, що це заборонена агітація в день виборів. І вам теж так раджу зробити. Покарати нікого не покарають, але колективний протест дасть свій результат. Уявіть, якщо таких дзвінків буде мільйон, це ж свого роду теж якесь опитування. Одним словом робіть, як вважаєте, але не ведіться на маніпуляцію.

З цього всього єдине за чим шкода - це за втраченим часом і грандіозними можливостями. Думали, буде лев, а отримали заляканого, дезорієнтованого сліпого кота, який дуже любить, щоб його гладили. Емоційне вигорання нашого президента майже на межі. Його дурні ідеї і завчені темники роблять його слабким, передбачливим і по-спражньому смішним.

Але як би там не було, це всерівно крок вперед. З одного лайна в інше, але вперед", - заявив Парасюк.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Парасюк: Опитування Зеленського - це популізм, який не спрацює. Дурні ідеї і темники президента роблять його смішним 01
Парасюк: Опитування Зеленського - це популізм, який не спрацює. Дурні ідеї і темники президента роблять його смішним 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) опитування (1929) Парасюк Володимир (191)


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Топ коментарі
+17
Как выглядит? Какой хайп? Речь идет о "черной дыре" ОРДЛО. Это сотни миллиардов, которые будут выводиться из бюджета и попадать в эту дыру. Безвозвратно. Это выглядит смешным?
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16.10.2020 17:06
+15
борьцюни з баригами знову в ділі....а так за зе топили, шо мамадорогая
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16.10.2020 17:03
+12
Тот который кричал, "Только не Пороршенко".
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16.10.2020 17:06
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Так он и без этого смешной - клоун же...
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16.10.2020 17:02 Відповісти
Зеля не клоун уже, а бомж. Бомж - это не тот, у кого нет денег. Это тот - кто махнул рукой на свою совесть, достоинство и моральность.
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16.10.2020 17:19 Відповісти
борьцюни з баригами знову в ділі....а так за зе топили, шо мамадорогая
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16.10.2020 17:03 Відповісти
Как выглядит? Какой хайп? Речь идет о "черной дыре" ОРДЛО. Это сотни миллиардов, которые будут выводиться из бюджета и попадать в эту дыру. Безвозвратно. Это выглядит смешным?
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16.10.2020 17:06 Відповісти
Парасюк: Я спал, спал, а потом проснулся.- Га...дон ты, Парасюк.
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16.10.2020 17:06 Відповісти
не зннаю Парасюка но настоящих буйных мало тут он как то на своем месте и что то сделал. И зеля настоящий артист тоже что то сделал на своем месте. Только не надо путать божий дар с яичницой. Хотя учится не когда не поздно. Зато бакланов у нас перебор и учится не чему не желают.
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16.10.2020 17:39 Відповісти
Меня от "царь хороший-бояре" и т.д. тошнит даже, если это и правда.
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16.10.2020 17:45 Відповісти
учится не когда не поздно


учится не чему не желают




Вот именно !!!


А могли бы с грамматики начать )))
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16.10.2020 18:03 Відповісти
Тот который кричал, "Только не Пороршенко".
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16.10.2020 17:06 Відповісти
Якщо зараз ще й Міхо та вомбат Насіння активізуються- це означатиме що Кремль вирішив валити Зеленського.
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16.10.2020 17:07 Відповісти
О, еще один прокинувся: Насіння вже було.
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16.10.2020 17:10 Відповісти
так насиння уже )
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16.10.2020 17:10 Відповісти
Значить ***** невдоволений Зеленським.
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16.10.2020 17:21 Відповісти
Ау, дядько, вже давно чомусь.
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16.10.2020 17:27 Відповісти
Настільки, що його вже Ґалкін пародії поганою, але українською знімає Галкин сделал пародию на опрос Зеленского

Российский шоумен Максим Галкин записал пародию на обращения Владимира Зеленского, во время которых украинский президент озвучил вопросы всеукраинского опроса, запланированного на 25 октября.

Галкин перешел на украинский. Юморист сравнил гарантии безопасности, прописанные Будапештским меморандумом с законами Ньютона. Во время видео Галкин также сымитировал курение марихуаны, ведь один из вопросов касается легализации каннабиса в Украине.

Смешно это или нет решать вам.

🇺🇦 Украина Online
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16.10.2020 17:49 Відповісти
*що на нього..
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16.10.2020 17:52 Відповісти
Поросюк - голова! Хотя, если разобраться, кроме ног у него больше нечем работать!
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16.10.2020 17:08 Відповісти
А шо он ногами сумел такого сделать? Шото поборол?
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16.10.2020 17:19 Відповісти
Сломал чью-то машину!)))
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16.10.2020 18:27 Відповісти
)))))парасюк,из всего спича мог бы написать просто:"Я думал,что зеля -это лев"))))зеголосилки такая тупая срань...
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16.10.2020 17:09 Відповісти
Парасюк как всегда прав. Шмаркля спешит перед уходом организовать чёрную дыру куда будут пропадать деньги налогоплательщиков Украины.
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16.10.2020 17:13 Відповісти
Он завидует. Как раз народу нравится популизм от молодых и перспективных. Не нафталиновых т.е.
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16.10.2020 17:13 Відповісти
особенным идиотизмом отличается вопрос о "можно ли применять будапештский меморандум"..У дебила такой инструмент в руках по давлению на военного агрессора,а он не только его не применил до сих пор,у него ещё есть сомнения...не насмешка ли "пересмеши и без того смешного" ?!
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16.10.2020 17:14 Відповісти
Та, Гена, там понятно, что остальные 4 вопроса только для того, чтоб прикрыть ими главный : о чёрной дыре для бабок в ордло. (СЭЗ) И - что характерно - это ещё яныка идейка - офшор в Донецке.
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16.10.2020 17:17 Відповісти
идиотизм - это читать те вопросы и тем более обсуждать.
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16.10.2020 18:00 Відповісти
Глупые идеи и темники президента делают его смешным-и это его нормальное состояние
За что боролись на то и напоролись
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16.10.2020 17:27 Відповісти
зеля, щоб підтримати свій висячий рейтинг, схотів попіаритися
на опитуванні.. і знайшов для цього ліві гроші, без
пояснення їх походження..

це і є корупція. НАЗК має провести розслідування,
звідки зеля взяв не задекларовані кошти на свою рекламу..
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16.10.2020 17:56 Відповісти
А я поддерживаю опрос Президента Зеленского. Видно как он ненавидит продажных политиков. Особенното видно Когда он озвучивал 5-ый вопрос Действительно если люди будут решать на референдумах вопросы, то все эти типа эксперты , бегающие за деньги по телеканалам не нужны будут никому . Всё пропагандистские сайты и тролли будут не нужны. Люди будут сами смотреть - справляется чиновник значит пусть дальше трудится на благо людей,не справляется- досвиданья.
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16.10.2020 17:57 Відповісти
а как звучит вопрос про "справляется чиновник или не справляется" ?

это тот вопрос, который про коноплю или который про меморандум ?
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16.10.2020 18:07 Відповісти
Для початку нехай відповідне законодавство вивчить, юризд. "Опроси оно дєлаєт..."
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16.10.2020 18:11 Відповісти
Я так понимаю что ты юризд. Так какую статью закона он нарушает? И подай на него в суд
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16.10.2020 18:46 Відповісти
Парасюк: "Опрос Зеленского - это популизм, который не сработает. Глупые идеи и темники президента делают его смешным" - Цензор.НЕТ 31
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16.10.2020 18:09 Відповісти
перед вами соавторы и соорганизаторы иловайского котла. эти двое, в частности, в сбежали перед самой заварушкой… терпилу-дебила хомчака корбан из плена русни выкупал… вот такие они «херойи» ...
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16.10.2020 22:14 Відповісти
Ави героїчно з дивана за цими подіями спостерігали.
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17.10.2020 00:18 Відповісти
Какіє отвратітєльниє рожі (с)
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17.10.2020 00:07 Відповісти
Вылез чёрт из табакерки. Про тебя уже все забыли.
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16.10.2020 20:00 Відповісти
Поросюк теперь "умный" стал? Как провокатор Гришин, скот Соболев, маленький Шабунька и Панталоний Полковник? А как негодяи за Зе топили, как топили?
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16.10.2020 21:57 Відповісти
да, как я пару дней назад и предполагал - «корбановская гвардия» подала голос…
реакцией на их «бурление» будет либо опять корбан обвернется клетчатым одеялом и сбежит из страны на карете скорой помощи, либо баб беня так, наконец, кинет ему горсть мутных тем для развода лохов, чтобы не скыглил и не мешал бюджет Украины дальше пылесосить
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16.10.2020 22:12 Відповісти
бро Парасюк, з тебе підвищена кількість земочених зе-агітаторів, якщо ти не сцикло
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16.10.2020 23:49 Відповісти
Парасюк - це популізм, який, на жаль спрацював. Дурні ідеї і темники Каламоя роблять Парасюка ще гидкішим, ніж дурачка-Зе.
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17.10.2020 00:06 Відповісти
"Думали, будет лев,"---кто так думал??? Чем думали???
С самого начала было понятно что это пшик, политтехнология и олигархический сговор! Дебилы и зрадники, выбравшие бездарного и беспинципного быдловатного малоросса!!
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17.10.2020 00:17 Відповісти
Зеленський це все одно крок вперед? Розуміє підлота парасюк, що зробив Україні.
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17.10.2020 01:01 Відповісти
Це спрацює.73% виборців нікуди не поділися, для них працює все,що вигадує Зеленський
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17.10.2020 08:20 Відповісти
А где, спрашивается, Карающая Нога Парасюка? Неужто отсохла? Не было в медиа таких новостей...
А раз не отсохла, то вместо непотребно крапать по всяким там Фейсбукам, пошёл бы на Банковую, поразмял бы то Ногу-то, запустил бы то Ногу в действие по прямому назначению... Ведь поистосковались по Карающей Ноге Парасюка томящиеся в тягостном ожидании ЗЕ-дупы на Банковой, поди поизвелись все...
Или всё-таки отсохла?
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17.10.2020 08:46 Відповісти
 
 