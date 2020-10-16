Одні і ті ж респіратори закуповувалися в одній з областей за 18 грн, а в іншій - за 160, - глава Рахункової палати Пацкан

Кабмін спростив процедуру закупівель, скасувавши тендерні процедури, що економить час, але водно час з'являються корупційні ризики.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

За словами Пацкана, Рахункова палата розглядає можливість внесення до Плану роботи на 2021 рік аудиту використання коштів Фонду боротьби з COVID-19 в 2020 році.

Водночас, він не може гарантувати, що Рахункова плата не дасть вкрасти жодної копійки з Фонду.

"Ми можемо тільки потім перевірити і сказати: хто і скільки вкрав, де кошти використані неефективно. Зараз розкрадання і неефективне використання коштів, виділених на боротьбу з пандемією, запобігти можуть тільки розпорядники. Якщо це обласні державні адміністрації, МОЗ або НЗСУ, вони повинні перевіряти", - підкреслив Пацкан.

Глава Рахункової палати нагадав, що Кабмін спростив процедуру закупівель, скасувавши своїм рішенням тендерні процедури.

"З одного боку, це добре. Адже є ситуації, коли потрібно щось закупити терміново. Тривалі тендерні процедури передбачають купу документів, трата часу - це неефективно. Але з іншого боку, є корупційні ризики. Наприклад, ми бачимо, що респіратори одного ступеня захисту в одній з областей закуповувалися за 18 грн, а в іншій - за 160. Один і той же респіратор і майже в 10 разів дорожче", - додав Пацкан.

За його словами, деякі такі факти озвучують на нараді у президента чи голови Верховної Ради, але на такі випадки мають також реагувати правоохоронці і відкривати кримінальні провадження.

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