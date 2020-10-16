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Новини Коронавірус і карантин
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Одні і ті ж респіратори закуповувалися в одній з областей за 18 грн, а в іншій - за 160, - глава Рахункової палати Пацкан

Одні і ті ж респіратори закуповувалися в одній з областей за 18 грн, а в іншій - за 160, - глава Рахункової палати Пацкан

Кабмін спростив процедуру закупівель, скасувавши тендерні процедури, що економить час, але водно час з'являються корупційні ризики.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

За словами Пацкана, Рахункова палата розглядає можливість внесення до Плану роботи на 2021 рік аудиту використання коштів Фонду боротьби з COVID-19 в 2020 році.

Водночас, він не може гарантувати, що Рахункова плата не дасть вкрасти жодної копійки з Фонду.

"Ми можемо тільки потім перевірити і сказати: хто і скільки вкрав, де кошти використані неефективно. Зараз розкрадання і неефективне використання коштів, виділених на боротьбу з пандемією, запобігти можуть тільки розпорядники. Якщо це обласні державні адміністрації, МОЗ або НЗСУ, вони повинні перевіряти", - підкреслив Пацкан.

Глава Рахункової палати нагадав, що Кабмін спростив процедуру закупівель, скасувавши своїм рішенням тендерні процедури.

"З одного боку, це добре. Адже є ситуації, коли потрібно щось закупити терміново. Тривалі тендерні процедури передбачають купу документів, трата часу - це неефективно. Але з іншого боку, є корупційні ризики. Наприклад, ми бачимо, що респіратори одного ступеня захисту в одній з областей закуповувалися за 18 грн, а в іншій - за 160. Один і той же респіратор і майже в 10 разів дорожче", - додав Пацкан.

За його словами, деякі такі факти озвучують на нараді у президента чи голови Верховної Ради, але на такі випадки мають також реагувати правоохоронці і відкривати кримінальні провадження.

Читайте повний текст інтерв'ю з головою Рахункової палати Валерієм Пацканом тут.

Автор: 

карантин (18172) Рахункова палата (280) Пацкан Валерій (98) закупівлі (3351) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Одни и те же респираторы закупались в одной из областей за 18 грн, а в другой - за 160, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 523
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16.10.2020 17:06
+5
Ой. Свинарчуки - знов!!!
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16.10.2020 17:14
+2
Клятий Порошенко, це мабуть він чито продавав задешево, чито купляв задорого. Аби тілько бубочкі підкакуськать
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16.10.2020 17:23
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а вот и ********....
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16.10.2020 17:06 Відповісти
Одни и те же респираторы закупались в одной из областей за 18 грн, а в другой - за 160, - глава Счетной палаты Пацкан - Цензор.НЕТ 523
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16.10.2020 17:06 Відповісти
Мендельдер
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16.10.2020 17:15 Відповісти
70% що оплата через Мальдіви-Кіпр.... Інакше чому мордою мокають всі світові лідери та антикорупційні організації в корупцію, а він не телиться НІЯК? Важливо ВЧАСНО сплигнути з потяга, який іде в іншу сторону..........Так буде дешевше йому і суспільству!!
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16.10.2020 17:28 Відповісти
абсолютно не важно как вы проголосуете - важно хто будет считать.
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16.10.2020 17:07 Відповісти
киргизы в теме....
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16.10.2020 17:25 Відповісти
Для честности надо называть области - передовики не только ПреЗеденту , но и всем гражданам Украины. Чтоб знали своих "героев" (чиновников).
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16.10.2020 17:14 Відповісти
Ой. Свинарчуки - знов!!!
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16.10.2020 17:14 Відповісти
Клятий Порошенко, це мабуть він чито продавав задешево, чито купляв задорого. Аби тілько бубочкі підкакуськать
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16.10.2020 17:23 Відповісти
Коли гроші повернуть? Інше болтовня,........Надоїли бариги..- вори!
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16.10.2020 17:24 Відповісти
Покупатели ЗЕленые гондоны, раз скромно о них умолчали.
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16.10.2020 17:24 Відповісти
Вот такой вот тендер получается, а точнее трендеж про тендер.
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16.10.2020 17:27 Відповісти
Де гроші Нін? Накупували літаків, землю скупили............і вчать нас як жити! Потвори....Зароблене НЕ ВЛАСНОЮ працею повернути НАРОДУ! Банду геть!
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16.10.2020 17:32 Відповісти
Палатка блювотна совкова назва
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16.10.2020 17:46 Відповісти
В одній області закупляли по 18 грн., а в іншій їх продавали по 160 грн. Ніякої політики -бізнес.
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16.10.2020 18:06 Відповісти
імена областей в студію! Країна повинна знати своїх "ХЄРоїв"
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16.10.2020 18:44 Відповісти
наверно зе кого то посадит? да успокойтесь, все свои)))
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17.10.2020 08:03 Відповісти
зеленский, это не только мародёрство, но и бизнес на крови своих граждан, это супербарыжничество!!! ты должен ответить за это!
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17.10.2020 11:01 Відповісти
 
 