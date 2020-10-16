"Довічне від президента": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять всеукраїнське опитування від Зеленського
Сьогодні, 16 жовтня, о 21:00 в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", з'ясовуватимуть, чому Зеленський хоче провести всеукраїнське опитування в день виборів і чи змогла його команда знайти механізм позбавлення від корупціонерів і негідників при владі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Також в студії говоритимуть про те, скільки потрібно буде вкрасти, щоб отримати довічне ув'язнення. І обговорять, хто розганяв фейки про повій на Майдані.
Гостями студії стануть:
Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994);
Давид Арахамія, голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ";
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";
Ірина Верещук, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ";
Нестор Шуфрич, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ";
Олексій Гончаренко, народний депутат, "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ";
Олександра Устінова, народний депутат, "Голос";
Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;
Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";
Марина Ставнійчук, член Венеційської комісії від України (2009- 2013);
Денис Бігус, засновник Bihus.Info;
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";
Віталій Шабунін, голова ГО "Центр протидії корупції;
Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Республіки Білорусь (1991-1994);
Вони говорять, а вирішує народ.
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