УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11321 відвідувач онлайн
Новини
2 103 15

"Довічне від президента": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять всеукраїнське опитування від Зеленського

Сьогодні, 16 жовтня, о 21:00 в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", з'ясовуватимуть, чому Зеленський хоче провести всеукраїнське опитування в день виборів і чи змогла його команда знайти механізм позбавлення від корупціонерів і негідників при владі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також в студії говоритимуть про те, скільки потрібно буде вкрасти, щоб отримати довічне ув'язнення. І обговорять, хто розганяв фейки про повій на Майдані.

Гостями студії стануть:

Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994);

Давид Арахамія, голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ";

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";

Ірина Верещук, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ";

Нестор Шуфрич, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ";

Олексій Гончаренко, народний депутат, "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ";

Олександра Устінова, народний депутат, "Голос";

Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;

Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";

Марина Ставнійчук, член Венеційської комісії від України (2009- 2013);

Денис Бігус, засновник Bihus.Info;

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";

Віталій Шабунін, голова ГО "Центр протидії корупції;

Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Республіки Білорусь (1991-1994);

Вони говорять, а вирішує народ.

Telegram - Telegram - http://t.me/svoboda_slova_bot

Viber - http://savikshuster.com/viber

Автор: 

вибори (6683) Зеленський Володимир (23697) корупція (4676) опитування (1927) шоу Шустера (309) Шустер Савік (362) довічне ув’язнення (48)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Если пожизненное для шмаркли, то я согласен.
показати весь коментар
16.10.2020 17:14
+1
Шустеровская "Свобода" , увы, стала пожалуй самой скучной из всех наших полит.шоу. А как раньше дысал, как дысал...
показати весь коментар
16.10.2020 17:16
+1
Ну так ведь "то-ШОУ" - шум ради шума и рейтинга тв-канала.
показати весь коментар
16.10.2020 17:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если пожизненное для шмаркли, то я согласен.
показати весь коментар
16.10.2020 17:14 Відповісти
Шустеровская "Свобода" , увы, стала пожалуй самой скучной из всех наших полит.шоу. А как раньше дысал, как дысал...
показати весь коментар
16.10.2020 17:16 Відповісти
Ну так ведь "то-ШОУ" - шум ради шума и рейтинга тв-канала.
показати весь коментар
16.10.2020 17:20 Відповісти
Нафіга пожизнєнноє якщо всеодно нікого не садять? Пятнашкі повністю вистачило б ,щоб подумати чинуші над своїм вчинком.
показати весь коментар
16.10.2020 17:18 Відповісти
Если у кравчука спросить как он просрал пароходство, он пойдёт пятнами
показати весь коментар
16.10.2020 17:21 Відповісти
с Кучмой напару Кравчук сдал кучме около 185 кораблей Бласко. В 2003-ем их осталось только пять.
показати весь коментар
16.10.2020 17:27 Відповісти
Интересно как кравчук будет обсуждать пожизненное себе, кучме и зеленскому,- кол на Олимпийском или пожизненное? Вот вопрос?
показати весь коментар
16.10.2020 17:33 Відповісти
где там гадя со своими хотелками?
показати весь коментар
16.10.2020 17:25 Відповісти
Гадя город оброляє. Не чіпайте її!) Зраду розстрілюватиме хтось зовсім інший. Славімо його!)))
показати весь коментар
16.10.2020 17:42 Відповісти
Повод для эфира выдумали идиотский, ибо обсуждать там нечего. Другое дело, шо ряхи свои перед выборами хотят засветить.
показати весь коментар
16.10.2020 17:57 Відповісти
"...почему Зеленский хочет провести всеукраинский опрос..." ? Что он там может хотеть ? Это политическая кукла. Его за нитки дёргают, а он, надувая щёки и постоянно играя мордой лица, изображает президента.
показати весь коментар
16.10.2020 17:58 Відповісти
Пусть научаться вначале хоть на 3 сажать.
показати весь коментар
16.10.2020 18:18 Відповісти
Шустрий савік, як завжди на підхваті, готовий працювати задля порятунку зєльоного рейтингу, а там і мітя гондон з лікарем камарінским, який "дуже любіт валодю і очєнь нє любіт Пороха", дивись підтянуться валодєньку рятувати. Все, як завжди, як 100 років тому, українці байдуже зреагували на заклики Симона Васильовича Петлюри стати на захист України від бальшевитської агресії касабських орд під орудою жидівських камандирів-камісарів(лейба бранштейн сотоваріщі). І через одинадцять років ці байдужі вже їли своїх дітей... Сьогодні все ті ж касаби в якості ударної сили і жиди - в якості керівників зрадників армії, правда, цього разу не касабської армії, а нашої Української, ведучи її і всю Вкраїну до військової катастрофи. Але впевнений цього разу їм, жидам - касабам цього ніхто не дозволить. То ж гуртуймося на захист Нені, перемога буде за нами.
показати весь коментар
16.10.2020 20:12 Відповісти
Можливо, Інший багатий громадянин України проведе паралельно ще одне опитування, з питанням: "Чи ви за негайно відставку Президента України В. Зелеського"? Що Хотів те отримає !!!
показати весь коментар
16.10.2020 20:29 Відповісти
 
 