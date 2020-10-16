"Довічне від президента": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять всеукраїнське опитування від Зеленського

Сьогодні, 16 жовтня, о 21:00 в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", з'ясовуватимуть, чому Зеленський хоче провести всеукраїнське опитування в день виборів і чи змогла його команда знайти механізм позбавлення від корупціонерів і негідників при владі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також в студії говоритимуть про те, скільки потрібно буде вкрасти, щоб отримати довічне ув'язнення. І обговорять, хто розганяв фейки про повій на Майдані.

Гостями студії стануть:

Леонід Кравчук, Президент України (1991-1994);

Давид Арахамія, голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ";

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";

Ірина Верещук, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ";

Нестор Шуфрич, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ";

Олексій Гончаренко, народний депутат, "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ";

Олександра Устінова, народний депутат, "Голос";

Микола Катеринчук, лідер Європейської партії України;

Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус";

Марина Ставнійчук, член Венеційської комісії від України (2009- 2013);

Денис Бігус, засновник Bihus.Info;

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ";

Віталій Шабунін, голова ГО "Центр протидії корупції;

Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Республіки Білорусь (1991-1994);

Вони говорять, а вирішує народ.

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