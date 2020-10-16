Росії пора завершувати гру в легітимність, припинити призовну кампанію в Криму, - посольство США

Посольство США в Україні вважає, що примусовий призов до армії РФ жителів тимчасово окупованого Росією Криму є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Про це йдеться в повідомленні посольства, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада Росії в Криму продовжує примусовий призов до армії громадян України, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Росії пора завершувати гру в легітимність, припинити призовну кампанію, а також вийти з території України", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, в окупованому Криму в жовтні стартував осінній призов у російську армію.

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