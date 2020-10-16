Росії пора завершувати гру в легітимність, припинити призовну кампанію в Криму, - посольство США
Посольство США в Україні вважає, що примусовий призов до армії РФ жителів тимчасово окупованого Росією Криму є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.
Про це йдеться в повідомленні посольства, передає Цензор.НЕТ.
"Окупаційна влада Росії в Криму продовжує примусовий призов до армії громадян України, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Росії пора завершувати гру в легітимність, припинити призовну кампанію, а також вийти з території України", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, в окупованому Криму в жовтні стартував осінній призов у російську армію.
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Сегодня утром в самом центре столицы Молдовы обосновались грузовики и спецтехника министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.
Машины с развевающимися триколорами прибыли в качестве «гуманитарной помощи» и будут использоваться для расчистки снега и зимних заносов.
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Комментаторы отмечают, что это не что иное, как поддержка РФ пророссийского президента Молдовы Игоря Додона на выборах, которые должны состояться 1 ноября этого года.
Житель Кишинева Драгош Галбур на странице в «Фейсбуке» пишет: «Сегодня из России приехали машины для уборки снега. Привезли их прямо в центр города, в час пик, с российским флагом на них. Что это, если не лицемерие и предвыборная кампания на российские деньги?».
Возникает закономерный вопрос: как техника попала в Кишинев? Скорее всего она проехала из РФ через территорию Украины - вряд ли через Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Отметим, что речь идет не о частной компании государственной структуры страны-агрессора.