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Новини Хабарники
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У Сумах на хабарі 70 тис. гривень затримано чиновника регіональної філії Укрзалізниці, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 16 жовтня, правоохоронці затримали на хабарі керівника структурного підрозділу регіональної філії Укрзалізниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Сумах на хабарі 70 тис. гривень затримано чиновника регіональної філії Укрзалізниці, - Нацполіція 01

За 70 тис. гривень "винагороди" чиновник пообіцяв продати бізнесмену щебінь за заниженою вартістю. Після проведення розрахунків за проданий товар хабарника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

У Сумах на хабарі 70 тис. гривень затримано чиновника регіональної філії Укрзалізниці, - Нацполіція 02

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

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Автор: 

хабар (4694) Нацполіція (15136) Суми (810) Укрзалізниця (6827)


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Топ коментарі
+1
Надо повысить цены на билеты...
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16.10.2020 17:33
+1
та чо вы,то он бубочке деньги на легальное финансирование опороса собирал
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16.10.2020 17:35
+1
Коли вже за "Сумигаз" візьмуться?!
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16.10.2020 18:48
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16.10.2020 17:18 Відповісти
ужин в ресторане
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16.10.2020 17:18 Відповісти
Надо повысить цены на билеты...
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16.10.2020 17:33 Відповісти
Надо было инфаркт имитировать и скорую вызывать
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16.10.2020 17:35 Відповісти
Заждіть, а де маски?
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16.10.2020 17:35 Відповісти
та чо вы,то он бубочке деньги на легальное финансирование опороса собирал
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16.10.2020 17:35 Відповісти
Сережа Лещенко-твои?
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16.10.2020 17:40 Відповісти
Коли вже за "Сумигаз" візьмуться?!
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16.10.2020 18:48 Відповісти
Жалко дядьку-на пожизненное попал!
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16.10.2020 19:05 Відповісти
 
 