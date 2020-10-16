У Сумах на хабарі 70 тис. гривень затримано чиновника регіональної філії Укрзалізниці, - Нацполіція. ФОТО
Сьогодні, 16 жовтня, правоохоронці затримали на хабарі керівника структурного підрозділу регіональної філії Укрзалізниці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
За 70 тис. гривень "винагороди" чиновник пообіцяв продати бізнесмену щебінь за заниженою вартістю. Після проведення розрахунків за проданий товар хабарника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.
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neverlok lok
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