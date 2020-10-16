На забезпечення медиків засобами захисту і на обладнання для лабораторій витратили лише п'яту частину виділених коштів, - Пацкан
Понад 50% коштів із Фонду по боротьбі з коронавірусом виділили на будівництво і ремонт доріг державного значення.
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив, що для забезпечення готовності лабораторних підрозділів і реагування на спалахи COVID-19 і закупівлі засобів індивідуального захисту для медичних працівників МОЗ з Фонду боротьби з COVID-19 виділено 3 млрд грн. Фактично використана лише п'ята частина цих коштів - 600 млн грн, зокрема доплати працівникам цих центрів.
На запитання, чому так мало, Пацкан заявив: "Це вже питання до тих розпорядників коштів, хто безпосередньо здійснює ці закупівлі. Кошти спустили зверху, і вони мали їх використовувати за призначенням".
"У квітні змінами до державного бюджету збільшили на 15,8 млрд грн видатки за бюджетною програмою МОЗ для Національної служби здоров'я на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Це кошти на лікування "ковідних пацієнтів", доплати медикам та іншим працівникам, безпосередньо зайнятих на роботах з ліквідації COVID-19. НСЗУ має 4 "ковід пакети", згідно з якими здійснюється виплата коштів. ... станом на 9 жовтня з цієї програми використали вже 3,7 млрд грн. Але підкреслюю, що це не кошти "ковід фонду ", це кошти держбюджету, які виділили окремо НСЗУ", - пояснив глава Рахункової палати.
Водночас, за словами Пацкана, 53% Фонду по боротьбі з коронавірусом виділили на будівництво і ремонт доріг державного значення.
Станом на початок жовтня використали понад 13,6 млрд грн.
"14,3 млрд грн (22% фонду) - МОЗ. З них на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам - 6 млрд грн, закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень - 5,3 млрд гривень. Однак станом на 9 жовтня на ці цілі використано 2,5 млрд грн, або 17% загального обсягу виділених коштів", - розповів Пацкан.
Повний текст інтерв'ю з головою Рахункової палати Валерієм Пацканом читайте тут.
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