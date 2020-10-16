Включення особливого статусу Донбасу до Конституції - це шлях федералізації і втрати суверенітету України, - віцепрем'єр Резніков
Питання включення особливого статусу Донбасу до Конституції України розглядатися не буде.
Про це в інтерв'ю хорватському ЗМІ N1 повідомив віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Спеціальний статус - це дійсно робоча назва закону, який називається про особливості місцевого самоврядування. Ми точно не будемо говорити про включення особливого статусу в Конституцію. Тому що це найгірший шлях, це шлях федералізації і втрати суверенітету України", - зазначив чиновник.
Резніков повідомив, що є прихильником українського варіанту особливого статусу Донбасу. "Це економічний розвиток Донбасу, пільгові умови для бізнесу, децентралізація", - пояснив віцепрем'єр.
Міністр додав, що після деокупації українці, які асоціюють себе з російською нацією, які отримали російські паспорти, матимуть право вільного вибору - житимуть далі в Україні в статусі іноземців або поїдуть.
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Резников говорит дельные вещи, пока Ермак у него над головой не стоит.
Мнения / Общество 16-окт, 03:369 2 593 0
Донбассу не нужна свободная экономическая зона: Это даже в "золотые" времена Януковича (как для Донбасса) тот регион, который получал из госбюджета денег больше, чем платил налогов.
На что получал? Там оказалось наибольшее количество нуждающихся семей с детьми. Наибольшее количество льготчиков самых разных категорий.
Наибольшая "потребность" в социально-экономическом развитии территорий, и под эту статью впишешь что угодно, а излишек пойдет в карман крепким хозяйственникам.
По идее, каждый из нас кормил тот самый Донбасс, долгие годы.
Проще говоря - работать там и тогда не особо хотели, или могли, когда деньги лились рекой. Я не говорю о шахтерах или незначительном бизнесе, который принадлежал НЕ Ахметову или "семье".
Тогда не было смысла давать этот статус - а какая необходимость сейчас? Да кому конкретно?
Россиянам, которые заняли опустевшие квартиры? Тем, которые наладили поток отжатых машин в Ростов, и на продажу? Тем, кто отбивает молоточком герб Украины с административного здания?
Речь даже не о патриотизме, хотя это первично - просто те, кто хотел бы работать, уехали. Или разорились. Или погибли. Или отвоевывают Донбасс с нашей стороны.
Хочется помочь Донбассу - помогите тем дончанам и луганчанам, которые выживают здесь. Бросив дома и начав жизнь с нуля.
Дайте им своеобразную экономическую зону, потому что они и есть - Донбасс. Только переехавший сюда от войны.
Кормить бурятов, живущих на когда-то цветущей улице Артема в Донецке или элитном пригороде - у меня нет никакого желания.
Донбасс, в конце-концов - это заминированный регион. Его поля требуют многолетней чистки от российских снарядов. Там работать невозможно. Там невозможно строить, потому что растяжки и распиленные на металлолом предприятия.
Торговля, говорите? Поддержим производителя матрешек из Подмосковья? Поставщиков масла "Россиянка"? Колбасы по российскому госту или молоко без молока?
Ах да, давайте сами с ними торговать - и забудем все. Как будто ничего и не было.
А на бурятов глаза закроем, отвернемся и посвистим. Донбасс всегда нуждался в дотациях, и никогда - в свободной экономической зоне.
Но это, возможно, была шутка преЗедента - потому что только идиот может предложить Донбассу что-то кроме фильтрации и военного (!) контроля Украины над каждым квадратным метром территории.
P.S. Картинка показательная. Типичная Россия, да?
Елена Кудренко