Включення особливого статусу Донбасу до Конституції - це шлях федералізації і втрати суверенітету України, - віцепрем'єр Резніков

Питання включення особливого статусу Донбасу до Конституції України розглядатися не буде.

Про це в інтерв'ю хорватському ЗМІ N1 повідомив віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Спеціальний статус - це дійсно робоча назва закону, який називається про особливості місцевого самоврядування. Ми точно не будемо говорити про включення особливого статусу в Конституцію. Тому що це найгірший шлях, це шлях федералізації і втрати суверенітету України", - зазначив чиновник.

Резніков повідомив, що є прихильником українського варіанту особливого статусу Донбасу. "Це економічний розвиток Донбасу, пільгові умови для бізнесу, децентралізація", - пояснив віцепрем'єр.

Міністр додав, що після деокупації українці, які асоціюють себе з російською нацією, які отримали російські паспорти, матимуть право вільного вибору - житимуть далі в Україні в статусі іноземців або поїдуть.

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