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Новини
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Включення особливого статусу Донбасу до Конституції - це шлях федералізації і втрати суверенітету України, - віцепрем'єр Резніков

Включення особливого статусу Донбасу до Конституції - це шлях федералізації і втрати суверенітету України, - віцепрем'єр Резніков

Питання включення особливого статусу Донбасу до Конституції України розглядатися не буде.

Про це в інтерв'ю хорватському ЗМІ N1 повідомив віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Спеціальний статус - це дійсно робоча назва закону, який називається про особливості місцевого самоврядування. Ми точно не будемо говорити про включення особливого статусу в Конституцію. Тому що це найгірший шлях, це шлях федералізації і втрати суверенітету України", - зазначив чиновник.

Резніков повідомив, що є прихильником українського варіанту особливого статусу Донбасу. "Це економічний розвиток Донбасу, пільгові умови для бізнесу, децентралізація", - пояснив віцепрем'єр.

Міністр додав, що після деокупації українці, які асоціюють себе з російською нацією, які отримали російські паспорти, матимуть право вільного вибору - житимуть далі в Україні в статусі іноземців або поїдуть.

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Автор: 

Конституція (548) статус (124) Донбас (22354) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+10
Тогда зачем вы уже 7 лет каждый день подымаете етот вопрос и бесите людей? Рассматриваться на переговорах должно только освобождение украинского крыма и дамбаса а не федерализация завуалированная под особые статусы и свободные економические зоны
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16.10.2020 17:48
+7
"Министр добавил, что после деоккупации украинцы, которые ассоциируют себя с русской нацией, которые получили российские паспорта, будут иметь право свободного выбора - они будут жить дальше в Украине в статусе иностранцев, или уедут."
------------
Резников говорит дельные вещи, пока Ермак у него над головой не стоит.
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16.10.2020 17:51
+6
Поторгуем?
Мнения / Общество 16-окт, 03:369 2 593 0

Донбассу не нужна свободная экономическая зона: Это даже в "золотые" времена Януковича (как для Донбасса) тот регион, который получал из госбюджета денег больше, чем платил налогов.

На что получал? Там оказалось наибольшее количество нуждающихся семей с детьми. Наибольшее количество льготчиков самых разных категорий.

Наибольшая "потребность" в социально-экономическом развитии территорий, и под эту статью впишешь что угодно, а излишек пойдет в карман крепким хозяйственникам.

По идее, каждый из нас кормил тот самый Донбасс, долгие годы.

Проще говоря - работать там и тогда не особо хотели, или могли, когда деньги лились рекой. Я не говорю о шахтерах или незначительном бизнесе, который принадлежал НЕ Ахметову или "семье".

Тогда не было смысла давать этот статус - а какая необходимость сейчас? Да кому конкретно?

Россиянам, которые заняли опустевшие квартиры? Тем, которые наладили поток отжатых машин в Ростов, и на продажу? Тем, кто отбивает молоточком герб Украины с административного здания?

Речь даже не о патриотизме, хотя это первично - просто те, кто хотел бы работать, уехали. Или разорились. Или погибли. Или отвоевывают Донбасс с нашей стороны.

Хочется помочь Донбассу - помогите тем дончанам и луганчанам, которые выживают здесь. Бросив дома и начав жизнь с нуля.

Дайте им своеобразную экономическую зону, потому что они и есть - Донбасс. Только переехавший сюда от войны.

Кормить бурятов, живущих на когда-то цветущей улице Артема в Донецке или элитном пригороде - у меня нет никакого желания.

Донбасс, в конце-концов - это заминированный регион. Его поля требуют многолетней чистки от российских снарядов. Там работать невозможно. Там невозможно строить, потому что растяжки и распиленные на металлолом предприятия.

Торговля, говорите? Поддержим производителя матрешек из Подмосковья? Поставщиков масла "Россиянка"? Колбасы по российскому госту или молоко без молока?

Ах да, давайте сами с ними торговать - и забудем все. Как будто ничего и не было.

А на бурятов глаза закроем, отвернемся и посвистим. Донбасс всегда нуждался в дотациях, и никогда - в свободной экономической зоне.

Но это, возможно, была шутка преЗедента - потому что только идиот может предложить Донбассу что-то кроме фильтрации и военного (!) контроля Украины над каждым квадратным метром территории.

P.S. Картинка показательная. Типичная Россия, да?

Елена Кудренко
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16.10.2020 18:00
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однозначно...
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16.10.2020 17:38 Відповісти
Непонятно - это утверждение или отрицание. Судя по упоминании СЭЗ - утверждение.
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16.10.2020 17:45 Відповісти
Тогда зачем вы уже 7 лет каждый день подымаете етот вопрос и бесите людей? Рассматриваться на переговорах должно только освобождение украинского крыма и дамбаса а не федерализация завуалированная под особые статусы и свободные економические зоны
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16.10.2020 17:48 Відповісти
7 років?
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16.10.2020 17:49 Відповісти
Так це питання 7 років підіймає *****, а не ми.
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16.10.2020 17:59 Відповісти
"Министр добавил, что после деоккупации украинцы, которые ассоциируют себя с русской нацией, которые получили российские паспорта, будут иметь право свободного выбора - они будут жить дальше в Украине в статусе иностранцев, или уедут."
------------
Резников говорит дельные вещи, пока Ермак у него над головой не стоит.
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16.10.2020 17:51 Відповісти
Навіщо взагалі про це розмовляти?.Чому це окупант нам пише конституцію?
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16.10.2020 17:57 Відповісти
Поторгуем?
Мнения / Общество 16-окт, 03:369 2 593 0

Донбассу не нужна свободная экономическая зона: Это даже в "золотые" времена Януковича (как для Донбасса) тот регион, который получал из госбюджета денег больше, чем платил налогов.

На что получал? Там оказалось наибольшее количество нуждающихся семей с детьми. Наибольшее количество льготчиков самых разных категорий.

Наибольшая "потребность" в социально-экономическом развитии территорий, и под эту статью впишешь что угодно, а излишек пойдет в карман крепким хозяйственникам.

По идее, каждый из нас кормил тот самый Донбасс, долгие годы.

Проще говоря - работать там и тогда не особо хотели, или могли, когда деньги лились рекой. Я не говорю о шахтерах или незначительном бизнесе, который принадлежал НЕ Ахметову или "семье".

Тогда не было смысла давать этот статус - а какая необходимость сейчас? Да кому конкретно?

Россиянам, которые заняли опустевшие квартиры? Тем, которые наладили поток отжатых машин в Ростов, и на продажу? Тем, кто отбивает молоточком герб Украины с административного здания?

Речь даже не о патриотизме, хотя это первично - просто те, кто хотел бы работать, уехали. Или разорились. Или погибли. Или отвоевывают Донбасс с нашей стороны.

Хочется помочь Донбассу - помогите тем дончанам и луганчанам, которые выживают здесь. Бросив дома и начав жизнь с нуля.

Дайте им своеобразную экономическую зону, потому что они и есть - Донбасс. Только переехавший сюда от войны.

Кормить бурятов, живущих на когда-то цветущей улице Артема в Донецке или элитном пригороде - у меня нет никакого желания.

Донбасс, в конце-концов - это заминированный регион. Его поля требуют многолетней чистки от российских снарядов. Там работать невозможно. Там невозможно строить, потому что растяжки и распиленные на металлолом предприятия.

Торговля, говорите? Поддержим производителя матрешек из Подмосковья? Поставщиков масла "Россиянка"? Колбасы по российскому госту или молоко без молока?

Ах да, давайте сами с ними торговать - и забудем все. Как будто ничего и не было.

А на бурятов глаза закроем, отвернемся и посвистим. Донбасс всегда нуждался в дотациях, и никогда - в свободной экономической зоне.

Но это, возможно, была шутка преЗедента - потому что только идиот может предложить Донбассу что-то кроме фильтрации и военного (!) контроля Украины над каждым квадратным метром территории.

P.S. Картинка показательная. Типичная Россия, да?

Елена Кудренко
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16.10.2020 18:00 Відповісти
а сасайный статус им , не?
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16.10.2020 18:05 Відповісти
А чому сепаратистам такі преференції, може нехай почнемо з Галичини їм вільну зону, і Одеській обл. вільну економічну зону, а всім містам Магдебурські права, парламент розділити порівно на партійних і депутатів від громад і ніяких тобі федерелізацій, президента позбавити прав до людини, що зустрічає офіційні делегації в Борисполі. А тут хотєлки і Ахметова і Медведчука і окупанта і зелених телепнів і 17 торгашів Україною, все змішали в купу .
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16.10.2020 18:31 Відповісти
Не вірю!
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16.10.2020 18:37 Відповісти
ваш недоумок починає це вільною економічною зоною для злодіїв
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16.10.2020 18:45 Відповісти
Не в ногу
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16.10.2020 18:53 Відповісти
В ногу, в ногу. Ви уважніше читайте. На фіга закріплювати в Конституції особливий статус, якщо законом можна визначити статус "спеціальний". Ті ж самі яйця, тільки в профіль.
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16.10.2020 19:42 Відповісти
Чуть-чуть не в ногу
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16.10.2020 19:52 Відповісти
Что-то он заговорил как порохобот.
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16.10.2020 19:34 Відповісти
Полностью с ним согласен, но это не только потеря суверенитета, а и уничтожение Украины как государства. Ибо татаро-мордовская орда проглотит Украину по федеральным частям.
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16.10.2020 20:15 Відповісти
Донбас має бути зоною.І все.
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17.10.2020 05:10 Відповісти
верно сказал.
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18.10.2020 02:22 Відповісти
 
 