Найманці РФ від початку доби відкривали вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї, втрат немає, - штаб ОС

Від початку цієї доби, 16 жовтня, на ділянках відповідальності українських воїнів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, опівдні на Приазов'ї, поблизу населеного пункту Водяне, противник відкривав вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували більше 4 гектарів території і передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Зараз відремонтовано 3 будинки, на 6 об'єктах відновлювальні роботи ще тривають.

Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської і Донецької областей.

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