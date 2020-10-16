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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ від початку доби відкривали вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї, втрат немає, - штаб ОС

Найманці РФ від початку доби відкривали вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї, втрат немає, - штаб ОС

Від початку цієї доби, 16 жовтня, на ділянках відповідальності українських воїнів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, опівдні на Приазов'ї, поблизу населеного пункту Водяне, противник відкривав вогонь з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

У районі проведення операції виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували більше 4 гектарів території і передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Зараз відремонтовано 3 будинки, на 6 об'єктах відновлювальні роботи ще тривають.

Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської і Донецької областей.

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обстріл (28263) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Ну это в пределах норм перемирия.
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16.10.2020 17:48 Відповісти
ага, опять *********** підрахували, одно нарушение это типа был одноразовый залп из всех стволов стрелкового оружия и подствольных гранатометов
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16.10.2020 21:09 Відповісти
пристреливаются гады ...
думаю у наших нервы на пределе
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16.10.2020 18:16 Відповісти
"Постреливают..."
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16.10.2020 22:41 Відповісти
а я б на місці команидирів дав дозвіл відповісти так, щоб там затихли на віки
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17.10.2020 07:47 Відповісти
 
 