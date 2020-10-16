За останні два тижні на Одещині захворюваність на Covid-19 серед школярів зросла майже на 47%, - санлікар області Гончаров

Головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров заявив, що в області за останні два тижні захворюваність коронавірусом серед школярів зросла майже на 47%.

Про це повідомив Гончаров під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"За останні два тижні порівняно з аналогічним попереднім періодом (на два тижні раніше. - Ред) захворюваність COVID-19 серед школярів зросла майже на 47% - 93 особи проти 63", - сказав Гончаров.

За його словами, станом на четвер, 15 жовтня, у 130 навчальних закладах регіону захворіли 178 учнів, а також 300 вчителів та інших працівників шкіл.

Гончаров зазначив, що на самоізоляції перебувають понад 3 тисячі учнів - 140 класів і 195 співробітників.

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За словами лікаря, на дистанційне навчання перейшли вісім шкіл - 1633 учнів в Одесі, Ананьївському, Біляївському і Тарутинському районах області.

В Одесі в 63 навчальних закладах хворіє 71 учень і 63 співробітники. Також в обласному центрі 1685 учнів і п'ять співробітників шкіл перебувають на самоізоляції, на дистанційному навчанні - лише одна приватна школа - Гармонія дитинства.