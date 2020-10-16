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Новини Місцеві вибори-2020
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"Ініціатива" Зеленського про довічний термін для корупціонерів має стосуватися його партнера - олігарха Коломойського, - Порошенко

Політичні сили, які підривають у парламенті європейське майбутнє України – це партія Зеленського, проросійська п’ята колона ОПЗЖ і політичний проект "За майбутнє", який створений в інтересах олігарха Коломойського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п’ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Серед тих політичних сил, які своїм голосуванням шкодили безвізу і підривали європейський курс України, була партія з такою красивою назвою "За майбутнє". Вона не шкодує грошей на рекламу. За чиє майбутнє вона бореться? За майбутнє Коломойського. На чиїх телеканалах? На каналах Коломойського. За чиї гроші вони зараз заклеїли всю країну? Ні, не за гроші Коломойського – за гроші вкладників "Приватбанку", за гроші з "Укрнафти". За ті понад п’ять мільярдів доларів, які він вивів з банку, а держава мусила компенсувати людям за рахунок коштів платників податків. Ми поставили край цьому насосу, який викачував з України гроші. І зараз по всьому світу порушені кримінальні справи, і суди. Його розшукують за шахрайство і відмивання грошей. І тільки в Україні йому вибачили все. Тільки в Україні він порушив справу у суді по поверненню йому ПриватБанку. Це робиться під захистом і прикриттям Зеленського", – зауважує Порошенко.

П’ятий президент також зазначив, що "ініціатива" Зеленського щодо довічного ув’язнення корупціонерам перш за все мала б стосуватися його партнера-олігарха.

"Вчора формальний лідер цієї "майбутності" Палиця, молодший партнер Коломойського, договорився до того, що мовляв і безвіз Україні не потрібен. І Захід, мовляв, висмоктує Україну. Така риторика запозичена в російській пропаганді проти України. Нас хочуть позбавити західної підтримки", – застерігає лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко також нагадав про скандальне інтерв’ю Коломойського газеті "Ньюс-Йорк Таймс", в якому олігарх заявив, що Україна має відмовитись від співпраці з МВФ та ЄС і взяти гроші у Путіна. А пролита на війні кров, на думку олігарха, "забудеться".

"Ми маємо все зробити для того, щоб не дати їм це забути, задля чого шість років Україна проливала кров. Ви хочете довірити своє майбутнє і майбутнє ваших дітей тим політикам, які душу й тіло поклали в кишеню Коломойського?", – наголошує Порошенко.

П’ятий президент додав, що Зеленському не допоможуть сумнівні маніпулятивні опитування, які суперечать законодавству.

"В офісі Президента хтось сказав, що це опитування ніби і є демократія. Це – неправда і маніпуляція. Подібно тому, як шапіто з артистами-недоучками – не є високим мистецтвом, опитування від Зеленського не є демократія. Це – пропозиція "95 кварталу" довірливим виборцям ще раз зіграти в наперстки. Слідкуйте за руками!", – застерігає Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" наголосив, що проведення в день голосування "опитування" – це плюндрування Конституції України, європейських і міжнародних виборчих стандартів і шулерство.

Читайте також: У боротьбі з пандемією COVID-19 влада капітулювала, ситуація вийшла з-під контролю, - Порошенко

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Коломойський Ігор (3122) місцеві вибори (1366) опитування (1927) Порошенко Петро (15162)


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Топ коментарі
+45
"Инициатива" Зеленского о пожизненном сроке для коррупционеров должна касаться его партнера - олигарха Коломойского, - Порошенко - Цензор.НЕТ 938
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16.10.2020 18:03
+39
++
Порох жги.
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16.10.2020 18:02
+30
"Ініціатива" Зеленського про довічний термін для корупціонерів має стосуватися його партнера - олігарха Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2432
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16.10.2020 18:33
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https://censor.net/ru/user/389307 - ворог з ольгіно
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16.10.2020 20:43 Відповісти
по итогу «опроса» 300 депутатов Верховной Рады, должны сидеть в камере на пожизненном за коррупцию, покуривая марихуану в медицинских целях и обсуждая СЭЗ «Донбасс» и гарантии Будапештского меморандума
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16.10.2020 21:43 Відповісти
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18.10.2020 04:43 Відповісти
Свыню начинает колбасить ,только от одного слова "пожизненное"
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16.10.2020 18:51 Відповісти
Лошара тебя с клоуном каждое утро колбасит
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16.10.2020 18:57 Відповісти
З чого це ви вирішили, що "ковбасить"? Він живе в Україні, нікуди не тікає, як би ви про це не мріяли.
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16.10.2020 19:03 Відповісти
"Ініціатива" Зеленського про довічний термін для корупціонерів має стосуватися його партнера - олігарха Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9182
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16.10.2020 19:04 Відповісти
О, як ти "Зелюків" зачепив "картиночкою"... Наче "возом"... Бо пробував "розспамить" - не виходить... Так що повтори картинку...
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18.10.2020 05:49 Відповісти
"Ініціатива" Зеленського про довічний термін для корупціонерів має стосуватися його партнера - олігарха Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1463
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18.10.2020 08:29 Відповісти
говноед, чего тебя так колбасит?
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16.10.2020 19:47 Відповісти
тебя шваль кацапскую колбасит от пороха))) думаю вы свиньи рашистские скоро опустите крылья))
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17.10.2020 07:53 Відповісти
Не вказуючи імен олігархів-корупціонерів, хочеться як "президент президенту" сказати у відповідь на його перше запитання: а якого милого я маю за свої податки пожиттєво утримувати їх? Нехай повернуть державі кошти і ось тут пожиттєво, але не сидіти, а працювати не на керівних посадах.
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16.10.2020 18:55 Відповісти
И только лучезарный светоч демократии, хранящийся под толстым слоем нафталина в шкафу для "отставной козы барабанщиков"©, великий Пётр Алексеевич Порошенко спасёт Украину! Только он и спасёт. Даже сидя в шкафу из-под нафталина спасёт. Никто не спасёт, а он спасёт. Из шкафа спасёт! От прямо из шкафа возьмёт и спасёт. А больше ж некому. Кто ж как не он спасёт? Причём из шкафа, но спасёт!
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16.10.2020 18:56 Відповісти
Країні потрібна Ваша ненависть і лють. https://www.youtube.com/watch?v=rSVOMXkBkXU
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16.10.2020 19:01 Відповісти
До тех пор пока в Украине не будет полностью независимого суда, прокуратуры , следствия и тп. не о каких сроках говорить не приходиться. Я вообще за вышку , как в Китае , украл ,убил ,изнасиловал -,расстреляли и точка. Но с такой зависимостью , любому даже бомжу наши делки сошьют любое дело, и это длится с 1917 года.
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16.10.2020 19:02 Відповісти
Пинь извёл оппозицию себе под видом борьбы с коррупцией.Там стреляют оппозицию,как и мусульман.
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16.10.2020 19:37 Відповісти
І його, і тебе, й усіх інших трутнів.
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16.10.2020 19:11 Відповісти
))))))))) садилка не выросла, и вы ,зесрань, в большинстве своем, от ковида подохните - об этом думай, идиот
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16.10.2020 21:06 Відповісти
Я до ЗЕбілів маю таке ж відношення, як ти до квантової фізики. І не переймайся, я з моїм здоров'ям переживу і тебе, і твого сивочолого кумира.
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17.10.2020 00:09 Відповісти
Да ладно)сейчас вообще днём с огнем зебила не найдешь...твое здоровье не причем -бабла у зебилов обычно нет на лечение(и не трынди ,шо за зежабу не голосовал)
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17.10.2020 00:31 Відповісти
Істото, мені на зеленського ще більше похер, ніж на твого баригу. І грошей у мене значно більше, ніж у 99% порохоботів. Втім, з моїм імунітетом мені не доведеться їх витрачати.
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17.10.2020 00:44 Відповісти
А-а? Что скажешь, Володенька? Что ты на это скажешь? Будем садить бабушку Беню?
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16.10.2020 19:19 Відповісти
как кадастровую карту опубликуют по другому запоет
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16.10.2020 19:29 Відповісти
А что, Беня с Главзебилом уже и с кадастром что то намутили.
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16.10.2020 19:35 Відповісти
Петя ти думаєш ми забули як ти з булькатою Гонтаревою дозволили Коломойцю сховати гроші за бугор,а потім з казни втюхали в ПБ біля 150 млрд.Непогано тоді "заробили".
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16.10.2020 19:35 Відповісти
олігархат в Україні має зникнути як клас, фізично і в прямому сенсі. значення не має хто це: Беня, Вальцман, Пінчюк-Кучма, Ахмєтав, Фірташ. кожному по персональній Биківні.
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16.10.2020 19:36 Відповісти
Очк.о не кружка. Да, П..я?
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16.10.2020 20:05 Відповісти
сочувствую ,тем более с твоим доходом ковид не вылечишь - это да...но воздух то без вас чище будет, зебильо)
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16.10.2020 21:09 Відповісти
НЕ зміг перемогти корупцію,довелось її очолити,тепер криком кричить що ці руки нічого не крали,і всі святі його дружки,ті що по Лондонам і європам.І чім бідніша країна,тим розкішніщі маєтки таких ось ,,патріотів,,творців партії регіонів
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16.10.2020 20:11 Відповісти
все по делу. Петр Алексеич рубит правду как всегда. За что нам все эти зебени непонятно
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16.10.2020 20:26 Відповісти
Можливо, Інший багатий громадянин України паралельно проведе ще одне опитування, з питанням: "Чи ви за негайну відставку Президента України В. Зелеського" ? Що хотів те отримає !!!
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16.10.2020 20:31 Відповісти
МАРАДЕР ПАРАШЕНКО!!!

ПАРТНЕР - ЭТО У ТЕБЯ СВИНАРЧУК

КОТОРОГО ТЫ ПОСТАВИЛ НА ГЛАВНУЮ ДОЛЖНОСТЬ В "УКРОБОРОНПРОМ" ДЛЯ ЕГО РАЗГРАБЛЕНИЯ

И С КОТОРЫМ ТЫ ДО ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЫЛ ЗНАКОМ 30 лет!!!

А ПОТОМУ ОЧЕЕЕЕЕЕНЬ ХОРОШО ЗНАЛ ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ

А У ТЕБЯ ПЕДЯ НЕТ АРГУМЕНТОВ!!! КАК ВСЕГДА БРЕШЕШЬ ВЗАГАЛИ ПО ЗАГАЛЯМ............

ЗЕЛЕНСКИЙ НА ТЕБЯ ДАЖЕ НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЯ ПОТОМУ ШО ТЫ - НИКТО!!!

ВООБЩЕМ: СОБАКА ЛАЕТ - КАРАВАН ИДЕТ.
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16.10.2020 20:53 Відповісти
ты сученок ***** хотя бы флажок украинский прилепил)))
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17.10.2020 07:55 Відповісти
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17.10.2020 14:29 Відповісти
Дурачок - Порох Україну взяв з мінусовим бюджетом і без армії, через чотири роки була вже сильна армія и міжнародний авторитет, ДЕ ЗАРАЗ МІЖНАРОДНИЙ АВТОРИТЕТ УКРАЇНИ, В ЯКІЙ ДУПІ ?
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17.10.2020 19:00 Відповісти
Все це опитування було створено тільки заради другого питання, решта питань це водволікання уваги.
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16.10.2020 20:59 Відповісти
Цей Порошенко - то колишній президент?
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16.10.2020 21:08 Відповісти
а ты кто, ковидный смертник?)
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16.10.2020 21:11 Відповісти
нет)а вот ты таки, ковидный смертник)что радует
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16.10.2020 21:28 Відповісти
не буду)я не зенищеброд как ты и трачу не мало денюшек ,каждые полгода, проверяя свое здоровье)
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16.10.2020 21:49 Відповісти
бггг)так ты еще и онкобольной -тогда все с тобой уже точно... Аминь
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16.10.2020 22:06 Відповісти
І наступний Президент Порошенко !!
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16.10.2020 22:35 Відповісти
Як скажеш )
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16.10.2020 22:56 Відповісти
А ПеПо похоже не зря возбудился, там у Шустера рассказывают очень интересные вещи ..
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16.10.2020 21:50 Відповісти
Пять вопросов, ответы на которые хочет получить Зеленский.

1.Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведёт?
2.Нужно ли сократить всё население Украины до 300 депутатов?
3.Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?
4.В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - Закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос о том, или все люди выполняют этот закон, или никто?
5.Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?
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16.10.2020 22:01 Відповісти
Не ну пеця потролил знатно Только вот заковыка, при нем КАЛОмойша баблишко то и повывел... Да и не он один.
Почему-то при нем НИКТО не озаботился о "простых" гражданах, которых кинули олигархи. К примеру ублюдок фирташ НИКАК не компенсировал пользование ЧУЖИМИ деньгами. А если ТЫ банку не вернул в срок? Там пеня и штрафы. НИКТО не забрал у выродка фирташа заводик и не продал с аукциона, быстро, срочно и дешево, чтоб эти деньги вернуть вкладчикам.
С других уст было бы удачно в стиле КВН.
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16.10.2020 22:04 Відповісти
Коломойша всё вернёт сполна !
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16.10.2020 22:43 Відповісти
Ну да, краще хай буде З е клоун
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17.10.2020 18:58 Відповісти
тільки від промов баріна - єкстаз! А що буде якщо поцілує....
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16.10.2020 22:14 Відповісти
КАЛОмойша не будет тебя целовать. Будет просто продолжать выворачивать тебе карманы.
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17.10.2020 06:42 Відповісти
А ось це вже ДУЖЕ цікаво!
Бандиту Каломойському доплітають лапті 😀
Гончарук подпирает плечом офис Коломойского в Кливленде, который стал исходным триггером в расследовании ФБР в отношении украинского олигарха и, одновременно, владельца нынешнего президента.
В ноябре, Бене ждать о-очень плохих новостей из США - бывший премьер Гончарук привёз из Украины два портфеля финансового компромата на него.
Почему так?
Гончарука просто перекупили и обеспечили защиту со стороны Госдепа ( кто ? пока секрет )
Плюс обида на Зеленского - куда без неё?
Helgi Sharp
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16.10.2020 22:41 Відповісти
Серед мене мешкає найшаленіший поціновувач таланту найпрогресивнішого 5-го президента-реформатора України, тому щиро зичу вельмишановному Петру Олексійовичау Порошенкові, щоб загратоване вікно його тюремної камери виходило на південну сторону буцегарні.
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17.10.2020 08:18 Відповісти
Лахта, сколько раз объяснять, Гугл переводчик не всегда справляется ))))))
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17.10.2020 10:45 Відповісти
Кажеш, великий знавець можливостей Google-перекладача, так ось тобі лінгвістична цікавинка:
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, та і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
А ти і є саме Смердюче Порося.
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17.10.2020 17:51 Відповісти
"серед тебе мешкае" только говно и гельминты ))))
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17.10.2020 10:46 Відповісти
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Упоротий Порохоботе! Дуже не напружуйся, а то ще перетвориш патріотичні шаровари на сцяне ганчір'я.
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17.10.2020 17:55 Відповісти
У Лахты так подгорело, что два ника спалил )))
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18.10.2020 10:22 Відповісти
Какие, нахрен, два ника? На виртуальном кладбище виртуальные вдовы рыдают за, минимум, двумя ротами ников. Но ты не парься - в запасе цельная дивизия. Понятия не имею, шо такое «Лахта», но предполагаю, шо там гонорары платят. Это я без гонорара такой нетолерантный - за удовольствие метаю какуны во все стороны без малейшего вдохновения. А за гонорар - где только и возьмутся: незаурядное литературное дарование, недюжинный сочинительский талант, блистательное авторское мастерство, ну и так далее. Готов во имя бескорыстной любви к денежным знакам денно и ночно крапать хоть пасквили, хоть дифирамбы; изливать хоть ****, хоть елей, ну и так далее в строго определённом гонорародавателем направлении.
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18.10.2020 10:38 Відповісти
Ой так постаралась лахта, дави ещё ))))
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18.10.2020 20:07 Відповісти
Ну Лахта, так Лахта, тоді ти будеш - Ворохта. Який, нахрін, постаралась? У мене цих шаблонів (виключно власних) накопичилося вагон і маленький візочок. Так що, мосьпане, їжте - не вдавіться.
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18.10.2020 21:15 Відповісти
Да да. А Порошенко честный олигарх 😄. На конфетах состояние сделал.
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17.10.2020 08:58 Відповісти
І сидіти коломойському в одній камері разом з тобою, петя, і іншими ... Щоб ви там, як павуки в банці, одне одного пожерли. Добре реаліті-шоу можна було б зробити. Тільки всі ТВ-канали ваші цього не дадуть зробити, як і гуманний закон. А хотілося б ...
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17.10.2020 12:21 Відповісти
Политические силы, которые подрывают в парламенте европейское будущее Украины - это партия Зеленского, пророссийская пятая колонна ОПЗЖ и политический проект "За будущее", созданный в интересах олигарха Коломойского. Источник: https://censor.net/ru/n3225270

ЗЕЛЕНУ ВЛАДУ - НА ВИХІД
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17.10.2020 18:55 Відповісти
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