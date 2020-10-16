"Ініціатива" Зеленського про довічний термін для корупціонерів має стосуватися його партнера - олігарха Коломойського, - Порошенко

Політичні сили, які підривають у парламенті європейське майбутнє України – це партія Зеленського, проросійська п’ята колона ОПЗЖ і політичний проект "За майбутнє", який створений в інтересах олігарха Коломойського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п’ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Серед тих політичних сил, які своїм голосуванням шкодили безвізу і підривали європейський курс України, була партія з такою красивою назвою "За майбутнє". Вона не шкодує грошей на рекламу. За чиє майбутнє вона бореться? За майбутнє Коломойського. На чиїх телеканалах? На каналах Коломойського. За чиї гроші вони зараз заклеїли всю країну? Ні, не за гроші Коломойського – за гроші вкладників "Приватбанку", за гроші з "Укрнафти". За ті понад п’ять мільярдів доларів, які він вивів з банку, а держава мусила компенсувати людям за рахунок коштів платників податків. Ми поставили край цьому насосу, який викачував з України гроші. І зараз по всьому світу порушені кримінальні справи, і суди. Його розшукують за шахрайство і відмивання грошей. І тільки в Україні йому вибачили все. Тільки в Україні він порушив справу у суді по поверненню йому ПриватБанку. Це робиться під захистом і прикриттям Зеленського", – зауважує Порошенко.

П’ятий президент також зазначив, що "ініціатива" Зеленського щодо довічного ув’язнення корупціонерам перш за все мала б стосуватися його партнера-олігарха.

"Вчора формальний лідер цієї "майбутності" Палиця, молодший партнер Коломойського, договорився до того, що мовляв і безвіз Україні не потрібен. І Захід, мовляв, висмоктує Україну. Така риторика запозичена в російській пропаганді проти України. Нас хочуть позбавити західної підтримки", – застерігає лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко також нагадав про скандальне інтерв’ю Коломойського газеті "Ньюс-Йорк Таймс", в якому олігарх заявив, що Україна має відмовитись від співпраці з МВФ та ЄС і взяти гроші у Путіна. А пролита на війні кров, на думку олігарха, "забудеться".

"Ми маємо все зробити для того, щоб не дати їм це забути, задля чого шість років Україна проливала кров. Ви хочете довірити своє майбутнє і майбутнє ваших дітей тим політикам, які душу й тіло поклали в кишеню Коломойського?", – наголошує Порошенко.

П’ятий президент додав, що Зеленському не допоможуть сумнівні маніпулятивні опитування, які суперечать законодавству.

"В офісі Президента хтось сказав, що це опитування ніби і є демократія. Це – неправда і маніпуляція. Подібно тому, як шапіто з артистами-недоучками – не є високим мистецтвом, опитування від Зеленського не є демократія. Це – пропозиція "95 кварталу" довірливим виборцям ще раз зіграти в наперстки. Слідкуйте за руками!", – застерігає Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" наголосив, що проведення в день голосування "опитування" – це плюндрування Конституції України, європейських і міжнародних виборчих стандартів і шулерство.

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