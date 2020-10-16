МОЗ просить Світовий банк виділити Україні більше коштів на вакцину від COVID-19
Міністерство охорони здоров'я України звернулося до Світового банку з проханням збільшити суму коштів для закупівлі вакцин.
Як повідомляє МОЗ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів онлайн-зустріч із представниками Світового банку, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз в МОЗ є два пріоритетні напрямки боротьби з COVID-19 з точки зору системи охорони здоров'я. Перше - забезпечення максимального тестування ПЛР-тестами. Тому, крім наших великих лабораторій, для яких ми закуповуємо, важливо розглянути можливість облаштування лабораторій на 200-250 ПЛР-тестів безпосередньо в лікарнях. Другий пріоритет - це вакцина. Ми звернулися до Світового банку з проханням збільшити суму коштів, яку попередньо розглядали на виділення Україні для закупівлі вакцин", - зазначив під час зустрічі Максим Степанов.
Як пише МОЗ, директор представництва Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Аруп Банерджі заявив, що банк " тісно працюватиме з командою міністерства, щоб забезпечити всі ресурси, необхідні для реалізації цих напрямків".
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