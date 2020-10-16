Ініціатива щодо списання старих вагонів закінчиться подорожчанням товарів та судовими позовами, – нардеп
Наміри Мінінфраструктури зменшити термін експлуатації залізничних вагонів призведе до їх дефіциту на ринку перевезень та зродожчання товарів, а також загрожує судовими позовами від власників списаних вагонів.
Про це заявив народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко.
"Заборонити використовувати ті вагони, в які бізнес вже вклав сьогодні гроші, - це означає зірвати поставки, це означає поставити під загрозу програму великого будівництва і іншої логістики. Це означає, що відбудеться здорожчання і дефіцит", - розповів Скічко.
На його думку, в нинішніх умовах ухвалювати рішення про скорочення терміну експлуатації залізничних вагонів недоцільно. Він також вважає, що списання старих вагонів може призвести до хвилі судових позовів проти "Укрзалізниці" від власників вагонів.
"Коли заводиться вагон і робиться капітальний ремонт, то спеціальна служба спільно з "Укрзалізницею" і інститутом, виписують продовження терміну експлуатації. Тобто, вони цей дозвіл надають. Відповідно, там стоїть печать "Укрзалізниці", цей дозвіл був наданий. Це означає, що такий вагон може продовжувати експлуатацію. Якщо сьогодні рішенням, постановою Кабміну заборонити використання таких вагонів, це буде означати, що власник цих вагонів може піти до суду і знову-таки відвоювати своє право використовувати ці вагони. Тобто, ми отримаємо постійний процес судів, який в результаті "Укрзалізниця" ще й може програти, тому що вона такий дозвіл надала", - пояснив Скічко.
Раніше президент "Центру аграрної логістики та інфраструктури" Владислав Белах заявив, що через скорочення терміну експлуатації вагонів постраждає перш за все "Укрзалізниця", яка змушена буде списати багато своїх старих вагонів.
Зі свого боку віцепрезидент Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов назвав наміри Мінінфраструктури списувати робочі вагони тільки через вік дуже дивним рішенням, наголосивши, що вагони потрібно списувати, виходячи з їх технічного стану, а не терміну експлуатації.
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"С 01.10.2019 денежный агрегат М3 (денежная масса) увеличился на на 32% (+417,9 млрд грн) .. Еще 5-6% это станет девальвационно-необратимо и мы гривнами сможем оклеивать стены." (с)
"Нет необходимости" нужно так понимать, что обещавший "еще два транша МВФ до конца года" Марченко догадался, что наше "не-а ... не получите" оказалось более правдивым чем шесть его заявлений о "скором получении траншей МВФ".
Остается последний вопрос - чем Зеленский и К собираются отдавать 97,98 млрд. гривен внутреннего долга в последний квартал 2020 года ? (с)
Что обозначает буква с в скобочках? Утерянная ссылка? Могу подсказать. javascript:void(null);
Видно не те ты книжки в детстве читал" Не тем поисковиком ищите.
https://censor.net/ru/user/116867 https://censor.net/ru/comments/locate/3225271/019214ae-cb11-73a9-92a5-10f313881a2e
Марченко догадался что наше "не-а ... не получите" оказалось более правдивым чем шесть его заявлений о "скором получении траншей МВФ". Остается последний вопрос - чем Зеленский и К собираются отдавать 97,98 млрд. гривен внутреннего долга в последний квартал 2020 года ?
https://censor.net/ru/user/368908 https://censor.net/ru/comments/locate/3225273/019214ae-ca7c-7045-ab50-f3c78f8663af
Марченко догадался, что наше "не-а ... не получите" оказалось более правдивым чем шесть его заявлений о "скором получении траншей МВФ". Остается последний вопрос - чем Зеленский и К собираются отдавать 97,98 млрд. гривен внутреннего долга в последний квартал 2020 года ? (с)
Твит был украден к уважаемого Ревизора который в свою очередь украл твит в другом месте. Везде присутствует маркер tZE inform - пробел межу последней буквой и знаком препинания.
Вагон не может заводиться. Заводится или автомобиль, или собака, (для этого есть собако заводчики). Кацапы проводят обновление вагонного парка, рухлядь с РЖД завоЗится в Украину и после подмарафечивания выдвигается на УЗ для эксплуатации. Мариупольский и Крюковский вагонзаводы в пролёте. Один - два сойдёт с рельс, один рассыплется. Зато экономия. Это всё от нищеты или жадности.
До 2018 года грузовой вагонный парк "Укрзалізниці" (УЗ) был изношен более чем на 90%. Ситуацию удалось немного улучшить за счет собственного выпуска в 2018 году 2,9 тыс вагонов и закупок у вагоностроительных заводов.1 мая 2019 года совокупный парк полувагонов "Укрзалізниці" и частных владельцев составлял около 102 тыс, из них возраст 44 тыс вагонов - 26-40 лет. Согласно конструкторской документации, срок эксплуатации полувагонов - 22 года, то есть 48% парка давно превысили допустимый срок эксплуатации.
Только в 2018 году в Украину было ввезено около 4 тыс списанных и запрещенных к эксплуатации в России грузовых вагонов.
На картинке: Средний возраст окатышевозов - 22 года при граничном сроке 15 лет
и все это будет покрываться за счет бюджета))