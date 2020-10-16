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Ініціатива щодо списання старих вагонів закінчиться подорожчанням товарів та судовими позовами, – нардеп

Ініціатива щодо списання старих вагонів закінчиться подорожчанням товарів та судовими позовами, – нардеп

Наміри Мінінфраструктури зменшити термін експлуатації залізничних вагонів призведе до їх дефіциту на ринку перевезень та зродожчання товарів, а також загрожує судовими позовами від власників списаних вагонів.

Про це заявив народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко.

"Заборонити використовувати ті вагони, в які бізнес вже вклав сьогодні гроші, - це означає зірвати поставки, це означає поставити під загрозу програму великого будівництва і іншої логістики. Це означає, що відбудеться здорожчання і дефіцит", - розповів Скічко.

На його думку, в нинішніх умовах ухвалювати рішення про скорочення терміну експлуатації залізничних вагонів недоцільно. Він також вважає, що списання старих вагонів може призвести до хвилі судових позовів проти "Укрзалізниці" від власників вагонів.

"Коли заводиться вагон і робиться капітальний ремонт, то спеціальна служба спільно з "Укрзалізницею" і інститутом, виписують продовження терміну експлуатації. Тобто, вони цей дозвіл надають. Відповідно, там стоїть печать "Укрзалізниці", цей дозвіл був наданий. Це означає, що такий вагон може продовжувати експлуатацію. Якщо сьогодні рішенням, постановою Кабміну заборонити використання таких вагонів, це буде означати, що власник цих вагонів може піти до суду і знову-таки відвоювати своє право використовувати ці вагони. Тобто, ми отримаємо постійний процес судів, який в результаті "Укрзалізниця" ще й може програти, тому що вона такий дозвіл надала", - пояснив Скічко.

Раніше президент "Центру аграрної логістики та інфраструктури" Владислав Белах заявив, що через скорочення терміну експлуатації вагонів постраждає перш за все "Укрзалізниця", яка змушена буде списати багато своїх старих вагонів.

Зі свого боку віцепрезидент Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов назвав наміри Мінінфраструктури списувати робочі вагони тільки через вік дуже дивним рішенням, наголосивши, що вагони потрібно списувати, виходячи з їх технічного стану, а не терміну експлуатації.

Автор: 

вагони (799) Скічко (46)


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Топ коментарі
+1
Нужно реформировать отрасль, но как только хотят убрать старьё позорное, возникают те, кого все устраивает и менять ничего не хотят.
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16.10.2020 18:41
+1
"Запретить использовать те вагоны, в которые бизнес уже вложил сегодня деньги. "Когда завоДится вагон и делается капитальный ремонт, Источник: https://censor.net/ru/n3225273
Вагон не может заводиться. Заводится или автомобиль, или собака, (для этого есть собако заводчики). Кацапы проводят обновление вагонного парка, рухлядь с РЖД завоЗится в Украину и после подмарафечивания выдвигается на УЗ для эксплуатации. Мариупольский и Крюковский вагонзаводы в пролёте. Один - два сойдёт с рельс, один рассыплется. Зато экономия. Это всё от нищеты или жадности.
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16.10.2020 19:18
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Как-то эта новость прошла мимо этих "вагонов" -
"С 01.10.2019 денежный агрегат М3 (денежная масса) увеличился на на 32% (+417,9 млрд грн) .. Еще 5-6% это станет девальвационно-необратимо и мы гривнами сможем оклеивать стены." (с)
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16.10.2020 18:15 Відповісти
Министр финансов Марченко торжественно заявил, что пик внешних платежей успешно пройден и нет необходимости увеличивать долговую нагрузку. По тому что золотовалютные запасы Украины только за последний месяц уменьшились на 10,3% мы о "пик пройден"уже догадались.

"Нет необходимости" нужно так понимать, что обещавший "еще два транша МВФ до конца года" Марченко догадался, что наше "не-а ... не получите" оказалось более правдивым чем шесть его заявлений о "скором получении траншей МВФ".

Остается последний вопрос - чем Зеленский и К собираются отдавать 97,98 млрд. гривен внутреннего долга в последний квартал 2020 года ? (с)
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16.10.2020 18:20 Відповісти
....... квартал 2020 года ? (с)
Что обозначает буква с в скобочках? Утерянная ссылка? Могу подсказать. javascript:void(null);
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16.10.2020 19:24 Відповісти
При запросе Квартал 2020 компьютер выдает error 404/95. Что за фигня не понятно. Гугл такого не находит, а дает ссылку на Википедию с инфой по Украине.)))
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16.10.2020 19:44 Відповісти
"Видно не те ты книжки в детстве читал" Не тем поисковиком ищите.
https://censor.net/ru/user/116867 https://censor.net/ru/comments/locate/3225271/019214ae-cb11-73a9-92a5-10f313881a2e

Марченко догадался что наше "не-а ... не получите" оказалось более правдивым чем шесть его заявлений о "скором получении траншей МВФ". Остается последний вопрос - чем Зеленский и К собираются отдавать 97,98 млрд. гривен внутреннего долга в последний квартал 2020 года ?
https://censor.net/ru/user/368908 https://censor.net/ru/comments/locate/3225273/019214ae-ca7c-7045-ab50-f3c78f8663af

Марченко догадался, что наше "не-а ... не получите" оказалось более правдивым чем шесть его заявлений о "скором получении траншей МВФ". Остается последний вопрос - чем Зеленский и К собираются отдавать 97,98 млрд. гривен внутреннего долга в последний квартал 2020 года ? (с)
Твит был украден к уважаемого Ревизора который в свою очередь украл твит в другом месте. Везде присутствует маркер tZE inform - пробел межу последней буквой и знаком препинания.
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16.10.2020 20:21 Відповісти
Нужно реформировать отрасль, но как только хотят убрать старьё позорное, возникают те, кого все устраивает и менять ничего не хотят.
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16.10.2020 18:41 Відповісти
"Запретить использовать те вагоны, в которые бизнес уже вложил сегодня деньги. "Когда завоДится вагон и делается капитальный ремонт, Источник: https://censor.net/ru/n3225273
Вагон не может заводиться. Заводится или автомобиль, или собака, (для этого есть собако заводчики). Кацапы проводят обновление вагонного парка, рухлядь с РЖД завоЗится в Украину и после подмарафечивания выдвигается на УЗ для эксплуатации. Мариупольский и Крюковский вагонзаводы в пролёте. Один - два сойдёт с рельс, один рассыплется. Зато экономия. Это всё от нищеты или жадности.
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16.10.2020 19:18 Відповісти
Если проверять вагоны, то рассыпаться не будет. Списывать надо, но списывать реально рухлядь, а не тупо по возрасту.
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17.10.2020 02:13 Відповісти
Нет такого понятия как "старьё позорное". Есть понятие "работает" или "не работает". Если вагон старый, но с ним всё в порядке, с чего вдруг его списывать? Особенно в стране, где вагонов не хватает.
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17.10.2020 02:12 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2019/06/18/648848/ Подноготная одного полувагона
До 2018 года грузовой вагонный парк "Укрзалізниці" (УЗ) был изношен более чем на 90%. Ситуацию удалось немного улучшить за счет собственного выпуска в 2018 году 2,9 тыс вагонов и закупок у вагоностроительных заводов.1 мая 2019 года совокупный парк полувагонов "Укрзалізниці" и частных владельцев составлял около 102 тыс, из них возраст 44 тыс вагонов - 26-40 лет. Согласно конструкторской документации, срок эксплуатации полувагонов - 22 года, то есть 48% парка давно превысили допустимый срок эксплуатации.
Только в 2018 году в Украину было ввезено около 4 тыс списанных и запрещенных к эксплуатации в России грузовых вагонов.
На картинке: Средний возраст окатышевозов - 22 года при граничном сроке 15 лет
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17.10.2020 13:48 Відповісти
Сперва закупили кучу быушных вагонов в России, а теперь тупо запрещают их использовать. Либо хотят хитромудрых на бабки опустить, либо действительно валят экономику на корню, чтоб ускорить распродажу страны. И чего это я удивлялся американским бомбардировщикам в нашем небе?)))
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16.10.2020 19:47 Відповісти
Нет закупили быушные вагоны частники. Чтобы не платить за аренду. А возить (и отвечать) этот хлам должна гос компания. У неё есть крюковские вагоны новые но по пять, но новые.
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16.10.2020 20:28 Відповісти
я больше скажу: еще и у укрзализныци образуется такой дикий дефицит парка, что полетит куча контрактов
и все это будет покрываться за счет бюджета))
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16.10.2020 21:42 Відповісти
Я бы на месте УЗ для начала списал бы несколько топ-менеджеров, а там глядишь и дела лучше бы пошли. А то пока вы там воруете, жд будет продолжать разваливаться.
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17.10.2020 02:10 Відповісти
 
 