У приватні лабораторії передадуть аналізи на COVID-19, які не встигатимуть робити державні лабораторії, - Ляшко

Якщо потужність державної лабораторії не дозволяє їй впоратися з усіма тестами на коронавірус, вона може укласти договір з приватною лабораторією і передати туди частину матеріалу для аналізу.

Про це розповів на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Він нагадав, що для пацієнтів ця процедура буде безкоштовною, адже відповідні кошти на це виділено з державного бюджету.

За словами Ляшка, державні лабораторії самостійно вирішують, чи потрібна допомога, заважаючи на навантаженість та потужності. А потім вони мають укласти контракт з приватною лабораторією.

"У державної лабораторії є певна потужність – кількість зразків, які лабораторія може обробити за один день. Якщо буде фіксуватися надходження більшої кількості зразків, ніж спроможна обробити держлабораторія за добу – вона буде контрактувати приватну лабораторію і передавати надлишки тих зразків, які не може обробити самостійно. У контракті буде прописано кількість зразків, які приватна лабораторія може обробити сьогодні на сьогодні", – пояснив Ляшко.

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Головний санлікар пояснив алгоритм дій у такому випадку:

пацієнт із симптомами гострої респіраторної вірусної хвороби звертається до свого сімейного лікаря, на швидку або на телефон гарячої лінії при обласній державні адміністрації;

його направляють до чергового лікаря або до нього направлять мобільну бригаду для забору зразків;

мобільна бригада забирає зразок і доставляє його в державну лабораторію.

державна лабораторія вирішує, чи потрібна їй допомога, зважаючи на кількість зразків та свої потужності.

Ляшко уточнив, що це збільшить кількість досліджень та допоможе зменшити черги у лабораторіях. Нині вони найчастіше спостерігаються у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та Донецькій області.