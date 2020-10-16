СБУ спільно з посольством Ізраїлю провели антитерористичні навчання в центрі Києва. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Посольством Держави Ізраїль провели тактико спеціальні навчання з нейтралізації умовних "терористів", які за легендою навчань захопили заручника.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні наголошується: "Служба безпеки України спільно з Посольством Держави Ізраїль провели тактико-спеціальні навчання з нейтралізації умовних "терористів", які за легендою навчань захопили заручника.

Спільні тренування відбулися у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів СБУ, органів державної виконавчої влади, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії.

За легендою навчань умовні "терористи" захопили в заручники представника дипломатичного представництва. Одночасно їх спільники, інша група "зловмисників" заклали імітаційний макет "саморобного вибухового пристрою" біля входу до приміщення Посольства.

Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в різних екстремальних умовах. Під час силової фази тренувань спецпризначенці звільнили "заручників", знешкодили "вибухівку" і затримали "терористів".

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Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України в м. Києві та Київській області відзначила високий рівень злагодженості та ефективності дій учасників зборів.

Іноземні партнери з Держави Ізраїль подякували представникам української спецслужби за співпрацю у безпекових питаннях".



















