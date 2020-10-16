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Новини
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СБУ спільно з посольством Ізраїлю провели антитерористичні навчання в центрі Києва. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Посольством Держави Ізраїль провели тактико спеціальні навчання з нейтралізації умовних "терористів", які за легендою навчань захопили заручника.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні наголошується: "Служба безпеки України спільно з Посольством Держави Ізраїль провели тактико-спеціальні навчання з нейтралізації умовних "терористів", які за легендою навчань захопили заручника.

Спільні тренування відбулися у Печерському і Деснянському районах столиці за участі підрозділів СБУ, органів державної виконавчої влади, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії.

За легендою навчань умовні "терористи" захопили в заручники представника дипломатичного представництва. Одночасно їх спільники, інша група "зловмисників" заклали імітаційний макет "саморобного вибухового пристрою" біля входу до приміщення Посольства.

Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в різних екстремальних умовах. Під час силової фази тренувань спецпризначенці звільнили "заручників", знешкодили "вибухівку" і затримали "терористів".

Читайте також: СБУ в п'ятницю проведе в Києві антитерористичні навчання

Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України в м. Києві та Київській області відзначила високий рівень злагодженості та ефективності дій учасників зборів.

Іноземні партнери з Держави Ізраїль подякували представникам української спецслужби за співпрацю у безпекових питаннях".

СБУ спільно з посольством Ізраїлю провели антитерористичні навчання в центрі Києва 01
СБУ спільно з посольством Ізраїлю провели антитерористичні навчання в центрі Києва 02
СБУ спільно з посольством Ізраїлю провели антитерористичні навчання в центрі Києва 03
СБУ спільно з посольством Ізраїлю провели антитерористичні навчання в центрі Києва 04
СБУ спільно з посольством Ізраїлю провели антитерористичні навчання в центрі Києва 05
СБУ спільно з посольством Ізраїлю провели антитерористичні навчання в центрі Києва 06
СБУ спільно з посольством Ізраїлю провели антитерористичні навчання в центрі Києва 07
СБУ спільно з посольством Ізраїлю провели антитерористичні навчання в центрі Києва 08
СБУ спільно з посольством Ізраїлю провели антитерористичні навчання в центрі Києва 09
СБУ спільно з посольством Ізраїлю провели антитерористичні навчання в центрі Києва 10

Автор: 

Ізраїль (1639) СБУ (12780) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+13
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева - Цензор.НЕТ 4436
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16.10.2020 18:35
+4
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева - Цензор.НЕТ 2250
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16.10.2020 18:42
+3
а чому лише ізраїлю? давайте запросим спецназ хезболли! вони теж з радістю захоплять посла ізраїлю шо за нах, лише бідні та нещасні євреї! давайте хоча б посольство раші брати на худой конєц
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16.10.2020 18:44
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СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева - Цензор.НЕТ 4436
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16.10.2020 18:35 Відповісти
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева - Цензор.НЕТ 2250
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16.10.2020 18:42 Відповісти
интересно, пару пакетов аккуратно сложенного мусора в окупированной Керчи - это "груды муссора", а мусорник в центре Киева - это антитеррористические учения
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16.10.2020 19:36 Відповісти
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева - Цензор.НЕТ 6698
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16.10.2020 19:01 Відповісти
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16.10.2020 19:07 Відповісти
Это тебе не Киев, а Тель Авив, детка!
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16.10.2020 20:16 Відповісти
Я б зацінив якби провели спільні навчання в Тель-Авіві..........
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16.10.2020 18:39 Відповісти
Виявляється що не все проїпали і просрали завхози СБУ, і песик не доходяга та тренований, і Humvee з причандалами на ходу
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16.10.2020 18:42 Відповісти
а чому лише ізраїлю? давайте запросим спецназ хезболли! вони теж з радістю захоплять посла ізраїлю шо за нах, лише бідні та нещасні євреї! давайте хоча б посольство раші брати на худой конєц
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16.10.2020 18:44 Відповісти
Умовний терорист як завжди в тюбітєйці та арафатці
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16.10.2020 18:44 Відповісти
такие учения нужны...
Зеля с соплеменниками ведет дело к погромам..
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16.10.2020 18:48 Відповісти
Який жах! Що вони зробили з посольством!
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16.10.2020 18:51 Відповісти
а выбрали бы эфиопа бегали бы по киеву эфиопы..зеленский мы не все евреи.. мы украинцы..
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16.10.2020 19:00 Відповісти
ну, началось.
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16.10.2020 19:01 Відповісти
у "террористов" улыбнули "арафатки"
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16.10.2020 19:03 Відповісти
Пока они тут - мы усыхаем.
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16.10.2020 19:07 Відповісти
А что за оружие у СБУ?
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16.10.2020 19:11 Відповісти
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17.10.2020 13:45 Відповісти
В 2011 вони і без СБУ добре впоралися...
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16.10.2020 19:51 Відповісти
С собакой, это что фотомонтаж?
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16.10.2020 20:02 Відповісти
Это даже не смешно когда броневик стоит под зданием чисто гипотетически предположим что терик на крыше и бросит что-то сверху, военные подтвердите броня поможет?
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16.10.2020 20:04 Відповісти
Учения что проводили на Грибовицкой свалке?
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16.10.2020 20:06 Відповісти
 
 