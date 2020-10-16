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Новини Коронавірус і карантин
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Закривати область повністю через потрапляння в "червону" зону не будемо, - голова Луганської ОДА Гайдай

Закривати область повністю через потрапляння в

У зв'язку з потраплянням до "червоної" зони транспортне сполучення в межах Луганської області поки що не зупинятимуть

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Учора ввечері на нараді з Міністерством охорони здоров'я України нам вдалося домовитися про те, щоб автомобільне сполучення в межах області поки що не зупиняли, як і роботу торговельних центрів. Але ми жорстко будемо перевіряти дотримання карантинних обмежень. І якщо власник хоче, щоб його магазин працював, він стежитиме за покупцями і персоналом", - зазначив Гайдай під час спілкування з журналістами в Сєвєродонецьку.

Чиновник додав, що, однак, будуть зачинені всі навчальні заклади та заклади розважальної діяльності, ресторани працюватимуть з обмеженням до 22:00.

"Ми маємо щоденний приріст інфікованих понад 100 осіб. Є хворі лікарі та медичні працівники, які померли від цієї хвороби. Головною проблемою залишається брак лікарів", - сказав Гайдай.

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На думку голови ОДА, за останні місяці лікарні забезпечені на тверду "четвірку", зокрема апаратами штучної вентиляції легенів і кисневими концентраторами, також незабаром надійдуть ще 10 апаратів ШВЛ і 50 кисневих концентраторів.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я перерахує області 10 млн грн для забезпечення медичних закладів киснем.

Гайдай також нагадав, що з 15 жовтня призупинено пропуск осіб на КПВВ "Станиця Луганська", оскільки сім із восьми осіб, що прямують із тимчасово непідконтрольної території, інфіковані коронавірусом. "Вони здають аналізи і, не дочекавшись результатів, йдуть вирішувати свої питання, спілкуючись з величезною кількістю людей", - зазначив голова обласної державної адміністрації.

Нагадуємо, за минулу добу в Луганській області зафіксовано 104 нові випадки COVID-19, три людини померли. Заповненість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, - 59,7%.

Автор: 

карантин (18172) Гайдай ЛОГА (921) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Луганська область (4876)


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От уже дилема. Або здихати від вірусу або від голоду. Або на війні.... Дожилися, як то кажуть, двоногі примати до ручки.
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16.10.2020 19:01 Відповісти
Зрозуміло. Як же кармільци їздитимуть карміть всю Україну?
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16.10.2020 19:01 Відповісти
Набросил пару лопат на вентилятор? От нашего стола к вашему столу.
В Ивано-Франковске, несмотря на попадание в "красную зону", ничего не изменится, - мэр Марцинкив
Ж....ы мыть по свей стране?
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16.10.2020 19:38 Відповісти
Красная зона может быть как рекомендация или это нарушение конституции и законов. Штрафы не законы. Читайте решение КС о незаконости карантина. Сначалч черезвычайное положение потом карантин.
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16.10.2020 19:43 Відповісти
Будемо розповсюджемо заразу по всій Україні, шастаючи туди-сюди...
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16.10.2020 19:45 Відповісти
Розсобачились всі..маски ні хто не носе! підприємці вєе забули..як повесні з голоду пухли та благали відкрити ринки та торгівкльні точки по місту..а то малий бізнес помирає..І шо ми бачимо зараз....НІЯКИХ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ(окрім супермаркетів)..СТРАХ ПРОЙШОВ...ОНІВСЬОПРІДУМАЛІ З covid-19... маска неспасьот...а лікарні переповнені..і по 100 захворілих на добу.....
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17.10.2020 09:02 Відповісти
каждый день санитар цирка рассказывает об увеличении заболеваемости и о красных зонах и каждый день его местная власть посылает нах, это говорит о заинтересованности центральной власти в росте, т. к. они ничего не делают.
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17.10.2020 10:37 Відповісти
 
 