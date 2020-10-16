Закривати область повністю через потрапляння в "червону" зону не будемо, - голова Луганської ОДА Гайдай

У зв'язку з потраплянням до "червоної" зони транспортне сполучення в межах Луганської області поки що не зупинятимуть

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Учора ввечері на нараді з Міністерством охорони здоров'я України нам вдалося домовитися про те, щоб автомобільне сполучення в межах області поки що не зупиняли, як і роботу торговельних центрів. Але ми жорстко будемо перевіряти дотримання карантинних обмежень. І якщо власник хоче, щоб його магазин працював, він стежитиме за покупцями і персоналом", - зазначив Гайдай під час спілкування з журналістами в Сєвєродонецьку.

Чиновник додав, що, однак, будуть зачинені всі навчальні заклади та заклади розважальної діяльності, ресторани працюватимуть з обмеженням до 22:00.

"Ми маємо щоденний приріст інфікованих понад 100 осіб. Є хворі лікарі та медичні працівники, які померли від цієї хвороби. Головною проблемою залишається брак лікарів", - сказав Гайдай.

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На думку голови ОДА, за останні місяці лікарні забезпечені на тверду "четвірку", зокрема апаратами штучної вентиляції легенів і кисневими концентраторами, також незабаром надійдуть ще 10 апаратів ШВЛ і 50 кисневих концентраторів.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я перерахує області 10 млн грн для забезпечення медичних закладів киснем.

Гайдай також нагадав, що з 15 жовтня призупинено пропуск осіб на КПВВ "Станиця Луганська", оскільки сім із восьми осіб, що прямують із тимчасово непідконтрольної території, інфіковані коронавірусом. "Вони здають аналізи і, не дочекавшись результатів, йдуть вирішувати свої питання, спілкуючись з величезною кількістю людей", - зазначив голова обласної державної адміністрації.

Нагадуємо, за минулу добу в Луганській області зафіксовано 104 нові випадки COVID-19, три людини померли. Заповненість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, - 59,7%.