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Ексрегіонал Омельченко претендує на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, - декларація

Ексрегіонал Омельченко претендує на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, - декларація

Колишній народний депутат від Партії регіонів і ексголова міськдержадміністрації Макіївки Валерій Омельченко претендує на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчить його декларація в реєстрі НАЗК.

Відповідно до неї, Омельченко є кінцевим бенефіціаром ТОВ "ХАБ 4.0" та "ХАБ 4.0 Івент-агентство", а також володіє AUDI А8 2018 року випуску.

Омельченко також задекларував готівкою 500 тис. грн, EUR70 тис. і $50 тис., на банківських рахунках 101 тис. грн та EUR24,6 тис., а також понад 14 млн грн як кошти, позичені третім особам.

Також читайте: Кабмін створив комісію з регулювання азартних ігор, - Немчінов

Як заробітну плату за роботу за сумісництвом на посаді менеджера щодо Східної Європи в IOC Trading GmbH Омельченко зазначив 785 тис. грн.

А його дружина Вікторія Джарти володіє, зокрема, Bentley Continetal Continetal GT 2012-го року випуску, $242 тис. на банківському рахунку, а також готівкою в розмірі 3,3 млн грн, EUR80 тис. і $115 тис. Згідно з декларацією Омельченка, заробітна плата Джарти в Господарському суді Києва становила 518 тис. грн.

Читайте також: Кабмін затвердив порядок конкурсу для кандидатів у Комісію з регулювання азартних ігор, - Немчінов

Автор: 

декларація (1412) Джарти (9) лотерея (228) азартні ігри (277)


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Топ коментарі
+6
Экс-регионал Омельченко претендует на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, - декларация - Цензор.НЕТ 7649
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16.10.2020 19:06
+3
Нехай в своїй Макаківці регулює.
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16.10.2020 19:07
+3
Чечетов в домовині перевертається. Зараз би "диригував" в Раді від ОПЗЖ, або очолив би Фонд приватизації майна.
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16.10.2020 19:48
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Игруны!
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16.10.2020 19:03 Відповісти
да уж наштукатурили бабла в своё время, плотники
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16.10.2020 19:06 Відповісти
Новоелитсо(с), ёпт!
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16.10.2020 19:05 Відповісти
Ржунимагу )))))))
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16.10.2020 19:05 Відповісти
Экс-регионал Омельченко претендует на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, - декларация - Цензор.НЕТ 7649
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16.10.2020 19:06 Відповісти
В Ужгороде в ЕС понабирали кого попало. Из них пожалуй только один реально враг х*йла - переселенец из Донецка профессор Тодоров. Идеолог вступления Украины в НАТО
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16.10.2020 19:10 Відповісти
Нехай в своїй Макаківці регулює.
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16.10.2020 19:07 Відповісти
Омельченко претендует/ Барыга специалист покруче. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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16.10.2020 19:07 Відповісти
Очередной семейный подряд!!!
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16.10.2020 19:25 Відповісти
А Панько Гнатович завсігди не керівних посадах, б...дь.
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16.10.2020 19:27 Відповісти
Чечетов в домовині перевертається. Зараз би "диригував" в Раді від ОПЗЖ, або очолив би Фонд приватизації майна.
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16.10.2020 19:48 Відповісти
Поздравляю Зе команду, с новыми лицами и усилением "профессионалами"!!!😂
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16.10.2020 19:54 Відповісти
Очередное "новое лицо" от банды зельцмана-дерьмака. Перефразируя цитату Карамзина о кацапах "поскреби русского - найдешь татарина", про зебилов можно сказать - "поскреби зебила - найдешь рыга".
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16.10.2020 20:22 Відповісти
главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерейИсточник: https://censor.net/ru/n3225287- самая важная должность на сегодня.
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16.10.2020 21:34 Відповісти
Не, ну а чего - "достойный" кандидат, разрулит в стиле парти РЫГОублюдков.
Может кто призабыл как выродки рыгоаналы голосовали за сатанинские законы? А?
А куда нас "вели" рыгоублюдки? В таежный саюз? К херлу? К "стандартам" руцкага мира?
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16.10.2020 21:58 Відповісти
 
 