Ексрегіонал Омельченко претендує на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, - декларація

Колишній народний депутат від Партії регіонів і ексголова міськдержадміністрації Макіївки Валерій Омельченко претендує на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчить його декларація в реєстрі НАЗК.

Відповідно до неї, Омельченко є кінцевим бенефіціаром ТОВ "ХАБ 4.0" та "ХАБ 4.0 Івент-агентство", а також володіє AUDI А8 2018 року випуску.

Омельченко також задекларував готівкою 500 тис. грн, EUR70 тис. і $50 тис., на банківських рахунках 101 тис. грн та EUR24,6 тис., а також понад 14 млн грн як кошти, позичені третім особам.

Також читайте: Кабмін створив комісію з регулювання азартних ігор, - Немчінов

Як заробітну плату за роботу за сумісництвом на посаді менеджера щодо Східної Європи в IOC Trading GmbH Омельченко зазначив 785 тис. грн.

А його дружина Вікторія Джарти володіє, зокрема, Bentley Continetal Continetal GT 2012-го року випуску, $242 тис. на банківському рахунку, а також готівкою в розмірі 3,3 млн грн, EUR80 тис. і $115 тис. Згідно з декларацією Омельченка, заробітна плата Джарти в Господарському суді Києва становила 518 тис. грн.

Читайте також: Кабмін затвердив порядок конкурсу для кандидатів у Комісію з регулювання азартних ігор, - Немчінов