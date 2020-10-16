Лідери Євросоюзу закликали Росію повернутися в консультаційну групу у справі про авіакатастрофу Боїнга МН17

Європейські лідери, які зустрічалися у Брюсселі 15-16 жовтня, закликали Російську Федерацію продовжити участь у тристоронніх переговорах за участю Австралії, Нідерландів та Російської Федерації стосовно збиття рейсу МН17.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у резолюції саміту, яка оприлюднена на сайті Європейської Ради.

"Європейська Рада закликає Російську Федерацію продовжити тристоронні переговори між Австралією, Нідерландами і Російською Федерацією стосовно збиття рейсу MH17. Після більш ніж шести років після цієї трагічної події 298 жертв та їх близькі родичі заслуговують на правосуддя. Європейська Рада підтримує всі зусилля із встановлення правди, правосуддя та відповідальності, відповідно до положень резолюції Ради Безпеки ООН 2166", - йдеться у документі.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.