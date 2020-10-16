Україна не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу, - Степанов у посольстві США

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зустрівся з тимчасово повіреним у справах США Крістіною Квін. Вони обговорили боротьбу з коронавірусом і реформи в секторі охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

Зазначається, що Україна не буде купувати російську вакцину від COVID-19.

"Вчора тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін запросила на конструктивну колегіальну вечерю міністра Степанова, щоб обговорити боротьбу з COVID-19 і реформи сектора охорони здоров'я. Україна не буде купувати російську вакцину від COVID, яка не пройшла клінічних випробувань на безпеку!", - сказано в повідомленні.

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