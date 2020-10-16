УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12320 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 946 56

Україна не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу, - Степанов у посольстві США

Україна не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу, - Степанов у посольстві США

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зустрівся з тимчасово повіреним у справах США Крістіною Квін. Вони обговорили боротьбу з коронавірусом і реформи в секторі охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.

Зазначається, що Україна не буде купувати російську вакцину від COVID-19.

"Вчора тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін запросила на конструктивну колегіальну вечерю міністра Степанова, щоб обговорити боротьбу з COVID-19 і реформи сектора охорони здоров'я. Україна не буде купувати російську вакцину від COVID, яка не пройшла клінічних випробувань на безпеку!", - сказано в повідомленні.

Читайте також: МОЗ просить Світовий банк виділити Україні більше коштів на вакцину від COVID-19

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) Квін Крістіна (110) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов в посольстве США - Цензор.НЕТ 6033
показати весь коментар
16.10.2020 20:03
+10
блин да какая вакцина у русских??, вы серьезно???, аспирин разведенный в бояре, вы называете русской вакциной????
показати весь коментар
16.10.2020 20:03
+7
Треба закупити,причому,за їх рахунок,рівно стільки доз,скільки є членів фракції опєзєжє. І нехай вони в прямому ефірі цією вакциною колються, можна навіть на засіданні Ради. А ми будемо спостерігати,коли в них роги виростуть.
показати весь коментар
16.10.2020 20:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов в посольстве США - Цензор.НЕТ 6033
показати весь коментар
16.10.2020 20:03 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2020 20:12 Відповісти
******** с вакциной идут НА-ЕР пофик прошла не прошла
показати весь коментар
16.10.2020 20:13 Відповісти
без варіантів!
показати весь коментар
16.10.2020 20:22 Відповісти
Коротко за сутки...
За сутки в ВСУ выявили 85 новых случаев COVID-19, один человек умер, - Командование Медсил

За сутки в МВД зафиксировано 247 случаев COVID-19, большинство в Хмельницкой и Запорожской областях, а также в Киеве

Коронавирусом за сутки заболели 333 ребенка и 238 медработников, - Степанов

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, 2 269 - выздоровели, выявлены рекордные 5 992 новых случая
показати весь коментар
16.10.2020 20:39 Відповісти
Степанов недавно говорил, что будет закупать в любой стране вакцину, кто первый предложит, а потом мнение поменял, когда люди носом тыкнули, что эта сатанячья тварь у агрессора собралась вакцину покупать. Оно конченое, все на вред здоровью украинцев делает. Глава минзахоронения, блин. Любая вакцина от короны - это вред. Она будет снижать общий иммунитет и вызывать смерть через несколько лет, будет сокращать численность населения по плану мирового сатанячьего правительства. Поэтому они и создали корону и навязывают активно вакцинацию. Все умные украинцы должны посылать нах вакцинаторов, а тех, кто навязывает вакцинацию гнать из власти как поганых гиен.Это не люди, это киллеры украинского народа.
показати весь коментар
16.10.2020 20:21 Відповісти
жесть.
а,хто президент мсп?
показати весь коментар
16.10.2020 20:29 Відповісти
о,у тебя новая фишка,антипрививочница .
но ты еще должна по сценарию тогда за плоскую землю топить и с 5ж ваивать
показати весь коментар
16.10.2020 20:49 Відповісти
Я пишу не для тебя, ты прививайся обязательно и ежегодно.
показати весь коментар
16.10.2020 21:18 Відповісти
это все бла-бла...вот как как разгромишь хоть одну 5ж вышку-тогда и приходи
показати весь коментар
16.10.2020 21:21 Відповісти
Мнение бота, работающего на олигархическую претупную власть, меня не интересует. Я пишу людям, а не ботам.
показати весь коментар
16.10.2020 22:17 Відповісти
плоскоземельцы меня тоже не интересуют .просто я шел мимо,увидел плоскоземельщицу и записал ее в список неинтересных
показати весь коментар
16.10.2020 22:32 Відповісти
Иди себе мимо, я пишу умным людям, а не ботам, которые вообще не люди, а из нейросети.
показати весь коментар
16.10.2020 22:34 Відповісти
о! нейросеть-этто крутто .а шо это такое?расскажи своими словами
показати весь коментар
16.10.2020 22:58 Відповісти
У барышни ( ? ) шапочка из фольги и крестик от сглаза от москвацкого патриархата. Все знает про коронавирус, мировое правительство, жидомасонов, целительство, сатанистов и что не успел написать Нострадамус. Написала, извините за каламбур, как по-писаному. Лахта, одним словом.
показати весь коментар
16.10.2020 21:24 Відповісти
Мнение ботов, работающих на власть меня не интересует. Я пишу людям, а не ботам.
показати весь коментар
16.10.2020 22:16 Відповісти
А ви, хто сміється над екзальтованою ларисою, не подумали, що аби висміяти якусь ідею, то треба її роздути до абсурду. Я в чомусь погоджуюсь з ларисою. але вона ніби спеціально утрирує дійсно життєво важливі для українців речі. Може це такий хитрий прийом? Бо поведінка істерична і негідна справді українки. А от прихована москалька - цілком.
І однією із тих загроз буде в недалекому майбутньому примусова вакцинація від ковіду. Влада умілими маніпуляціями зробила з мізками населення так, що не вона битиме мене - антивакцинатора. Мене битиме тупе зомбоване населення за нібито загрозу їхньому здоровью. Я вже не раз питав у дебілів: як може зашкодити невакцинований вакцинованому, а отже захищеному? У відповідь: вас треба всіх ізолювати... Нагадує януовоча: єті казли каториє мєшают нам жить...
показати весь коментар
16.10.2020 22:27 Відповісти
Вот пока ты ищешь в здравых комментариях москальку, тебе в зад встромят вакцину и это хорошо, на одного дурака меньше будет.)
показати весь коментар
16.10.2020 22:36 Відповісти
пашла вон "сабака не привязана" "тебе в зад встромят вакцину" - яким чином? вакцина шось ріденьке, його встромити хоч куди небудь не можна.
показати весь коментар
16.10.2020 22:44 Відповісти
Найдут как встромить, не переживай, готовь ж-пу, чмошник.
показати весь коментар
16.10.2020 22:46 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2020 23:06 Відповісти
лора, ты в своем репертуаре, полностью безбашенная))))) не дай бог тебе заболеть, тогда ты вспомнишь свои слова
показати весь коментар
17.10.2020 07:28 Відповісти
То мертвичук?
показати весь коментар
16.10.2020 20:45 Відповісти
С картинкой согласен

Печально 2 факта :

1. Для принятия вменяемых решений нашим властям постоянно нужна звиздюлина от вменяемых стран типа США или вообще G7. Сами всё время норовим свернуть "налево".

2. Несмотря на пункт 1 (который, к сожалению, нужен и полезен) обидно, что украинского министра вызывают воспитывать и вправлять мозги в посольство США . . . Колония. То русских, то Запада. Конечно, лучше уже второе, но . . .
показати весь коментар
16.10.2020 23:58 Відповісти
блин да какая вакцина у русских??, вы серьезно???, аспирин разведенный в бояре, вы называете русской вакциной????
показати весь коментар
16.10.2020 20:03 Відповісти
Не,ну нафиг портить аспирин факциной...
показати весь коментар
16.10.2020 20:10 Відповісти
Допускаю, що вакцина може бути, але ЛИШЕ в одному випадку - якщо кацапи (може разом з китайцями) самі розробили той коронавірус і паралельно зробили антидот...

Але у будь-якому випадку - те, що вони піарять - не антидот, британські лікарі вже перевірили...
показати весь коментар
16.10.2020 20:12 Відповісти
Вместо аспирина-метиловый спирт.Именно метиловый,ибо этиловый сведет на нет весь оздоровительный эффект.
показати весь коментар
16.10.2020 20:15 Відповісти
и вытяжку из подорожника
показати весь коментар
16.10.2020 22:17 Відповісти
Ты не прав - есть у русни вакцина...
Называется Фуфломицин!
Помогает скрепоносцам от всех известных и неизвестных болячек...
показати весь коментар
16.10.2020 22:57 Відповісти
Треба закупити,причому,за їх рахунок,рівно стільки доз,скільки є членів фракції опєзєжє. І нехай вони в прямому ефірі цією вакциною колються, можна навіть на засіданні Ради. А ми будемо спостерігати,коли в них роги виростуть.
показати весь коментар
16.10.2020 20:05 Відповісти
идея просто отличная - всем любителям руцкого мира - руцкую вакцину бесплатно (и лечить-хоронить только в раше)
показати весь коментар
16.10.2020 20:19 Відповісти
В парашє...
показати весь коментар
16.10.2020 20:39 Відповісти
Дії ВладиЗЕ - "пукну у калюжу і подивлюся чи не воняє, якщо воняє то скажу шо я ніпрічом і нікому нєдолжен"! ДумайТЕ!
показати весь коментар
16.10.2020 20:05 Відповісти
Дії зелених нагадують дії маленької кішки - наробилч по великому - і чекає що людина зробить. Приходить людина, тикає носом у лайно і кішка привчається до туалету. Оце Степанова привчають до туалету. 😊
показати весь коментар
16.10.2020 20:28 Відповісти
Дай бог здоровья американцам. Хорошо, что хотя бы они контролируют эту зеленых сволочей
показати весь коментар
16.10.2020 20:10 Відповісти
Эмигрировать собралась?
показати весь коментар
16.10.2020 20:12 Відповісти
Так аудит средств намечается, выделенных на борьбу с коронавирусом...
показати весь коментар
16.10.2020 20:14 Відповісти
а что, в расее прекратилось распространение заболевания??
показати весь коментар
16.10.2020 20:10 Відповісти
Так отож - а вони звітують, що масово штампують ту вакцину...
показати весь коментар
16.10.2020 20:13 Відповісти
https://newsua.one/news/kompaniya-voznyuka-v-obhid-sankcii-buduvatime-pivnichnii-potik-2.html КОМПАНІЯ ВОЗНЮКА В ОБХІД САНКЦІЙ БУДУВАТИМЕ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.

Екорембуд - українська компанія, яка належить бізнесмену Володимиру Вознюку та його сину Юрію, який зараз балотується в мери міста Рівне.

Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов в посольстве США - Цензор.НЕТ 1817
показати весь коментар
16.10.2020 20:13 Відповісти
интересно, какую старую песню о главном, сыграют зебанутые, привычным для них способом на рояле, в ответ на вопрос, какой орган им недореформировал Порох?
показати весь коментар
16.10.2020 20:17 Відповісти
пУтін мЕдведчуку: -куме якого ж х..(біса)..я я з тобою стільки часу потратив?! P.S. на руСЬком это б звучало так: -Ббб..Яяя..Ддь!!!
показати весь коментар
16.10.2020 20:15 Відповісти
А чё, они сбацали вирус, они знают о нём больше всех, значит и вакцины у них хорошие. Прививайтесь от биологического оружия массового поражения.
показати весь коментар
16.10.2020 20:19 Відповісти
Это было бы забавно посмотреть, как Степанов и Качура колят себе всю партию рос. фуфлоцины.
показати весь коментар
16.10.2020 20:28 Відповісти
Та у кацапів навіть нервово-паралітична отруйна речовина "Новичек" ще нікого не вбила, а лише покалічила, бо що кацапи не зроблять, то і МКС з діркою буде. А тут про вакцину говорять. Нехай тією вакциною вранці похмілля своє лікують.
показати весь коментар
16.10.2020 20:36 Відповісти
https://newsyou.info/rossijskaya-vakcina-ot-koronavirusa-okazalas-veterinarnim-preparatom
показати весь коментар
16.10.2020 23:04 Відповісти
Україна не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу, - Степанов у посольстві США - Цензор.НЕТ 2871
показати весь коментар
16.10.2020 20:41 Відповісти
да есть у них грят уже вакцина "БОДЯГА" называецца боярышник+опиум+денатурат+ягель+ганджубас+анаша) ,
лечит грят всех и сразу и от всего...
показати весь коментар
16.10.2020 20:47 Відповісти
Пора вже любітєля сруського міра Кучуру виганяти із Слуг!
показати весь коментар
16.10.2020 20:52 Відповісти
хотел эквилибрикнуться,развести запад на бабки,а потратить бабки на расейке.но сша укоризнули пальчиком
показати весь коментар
16.10.2020 20:52 Відповісти
Україна не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу, - Степанов у посольстві США - Цензор.НЕТ 3414
показати весь коментар
16.10.2020 20:54 Відповісти
Люди повинні мати змогу самим вирішувати якою вакциною робити щеплення!
показати весь коментар
17.10.2020 06:32 Відповісти
 
 