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Україна не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу, - Степанов у посольстві США
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зустрівся з тимчасово повіреним у справах США Крістіною Квін. Вони обговорили боротьбу з коронавірусом і реформи в секторі охорони здоров'я.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.
Зазначається, що Україна не буде купувати російську вакцину від COVID-19.
"Вчора тимчасовий повірений у справах США Крістіна Квін запросила на конструктивну колегіальну вечерю міністра Степанова, щоб обговорити боротьбу з COVID-19 і реформи сектора охорони здоров'я. Україна не буде купувати російську вакцину від COVID, яка не пройшла клінічних випробувань на безпеку!", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+28 саша паламарчук
показати весь коментар16.10.2020 20:03
+10 Nikos KGB
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+7 Ivan Ivanov #432727
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За сутки в ВСУ выявили 85 новых случаев COVID-19, один человек умер, - Командование Медсил
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а,хто президент мсп?
но ты еще должна по сценарию тогда за плоскую землю топить и с 5ж ваивать
І однією із тих загроз буде в недалекому майбутньому примусова вакцинація від ковіду. Влада умілими маніпуляціями зробила з мізками населення так, що не вона битиме мене - антивакцинатора. Мене битиме тупе зомбоване населення за нібито загрозу їхньому здоровью. Я вже не раз питав у дебілів: як може зашкодити невакцинований вакцинованому, а отже захищеному? У відповідь: вас треба всіх ізолювати... Нагадує януовоча: єті казли каториє мєшают нам жить...
Печально 2 факта :
1. Для принятия вменяемых решений нашим властям постоянно нужна звиздюлина от вменяемых стран типа США или вообще G7. Сами всё время норовим свернуть "налево".
2. Несмотря на пункт 1 (который, к сожалению, нужен и полезен) обидно, что украинского министра вызывают воспитывать и вправлять мозги в посольство США . . . Колония. То русских, то Запада. Конечно, лучше уже второе, но . . .
Але у будь-якому випадку - те, що вони піарять - не антидот, британські лікарі вже перевірили...
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