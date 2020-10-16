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Новини Окуповані території
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Туреччина вітає співпрацю в рамках Кримської платформи з деокупації півострова, ініційованої Україною, - заява Зеленського й Ердогана

Туреччина вітає співпрацю в рамках Кримської платформи з деокупації півострова, ініційованої Україною, - заява Зеленського й Ердогана

Турецька Республіка підтверджує свою беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно-визнаних кордонах і вітає співпрацю в рамках Кримської платформи, ініційованої Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за підсумками їх зустрічі в Стамбулі 16 жовтня, опублікованому на сайті президента України.

"Ми згодні продовжити докладати зусилля, спрямовані на деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також відновлення контролю України над окремими районами Донецької та Луганської областей України", - наголошується в тексті.

Глави держав домовилися продовжувати координувати спільні зусилля для забезпечення захисту прав людини в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також для звільнення всіх незаконно ув'язнених громадян України.

"Спільно працювати для поліпшення умов життя громадян України, включно з кримськими татарами, які були змушені покинути тимчасово окуповану територію Криму і переїхати в материкову Україну", - наголошується в заяві.

Дивіться також: Україна і Туреччина підписали низку документів і нову рамкову військову угоду. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Туреччина (3491) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+5
Ердоган:
- Займёмся Крымом, сразу как освободим Карабах.
Переводчик:
- Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы по деоккупации полуострова, инициированной Украиной
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16.10.2020 20:48
+3
тобто 2 млн. років тому ми вже були на світі? Маячню не пиши. Тоді ще наші предки навіть із дерев не позлазили ще у тропічних лісах.
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16.10.2020 21:14
+2
Гали-українці читали Веди висячи зачепившись хвостом за гілку і висячи вниз головою.

Стьоб над вишиватниками, пробачте 😂
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17.10.2020 00:16
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НЕлох! В Парашке тебя за єто посодют!
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16.10.2020 20:26 Відповісти
пуйло услышал, пошатнулся , но не упал...
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16.10.2020 20:36 Відповісти
Где-то здесь должна быть зрада, но я никак не пойму где.
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16.10.2020 20:41 Відповісти
Ердоган:
- Займёмся Крымом, сразу как освободим Карабах.
Переводчик:
- Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы по деоккупации полуострова, инициированной Украиной
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16.10.2020 20:48 Відповісти
😂
Турция наш природный союзник в Черноморском регионе, как кырымлы в Крыму.
Нужно делиться, тогда есть шанс вернуть утраченное....
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17.10.2020 00:12 Відповісти
Делись
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17.10.2020 02:42 Відповісти
2000 тис років тому, там, де сьогодня Туреччина, була Східна Галіція, де жили гали-українці, які сповідували Ведичне православя - арійське хрестиянство. На жаль, захоплення території, мусульманізація зробили своє. Але гени українців там збереглись!!!
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16.10.2020 20:58 Відповісти
тобто 2 млн. років тому ми вже були на світі? Маячню не пиши. Тоді ще наші предки навіть із дерев не позлазили ще у тропічних лісах.
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16.10.2020 21:14 Відповісти
Гали-українці читали Веди висячи зачепившись хвостом за гілку і висячи вниз головою.

Стьоб над вишиватниками, пробачте 😂
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17.10.2020 00:16 Відповісти
Всегда интересно наблюдать україномовного набутылочника в его естественной среде обитания
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17.10.2020 02:43 Відповісти
 
 