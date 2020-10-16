Туреччина вітає співпрацю в рамках Кримської платформи з деокупації півострова, ініційованої Україною, - заява Зеленського й Ердогана
Турецька Республіка підтверджує свою беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно-визнаних кордонах і вітає співпрацю в рамках Кримської платформи, ініційованої Україною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за підсумками їх зустрічі в Стамбулі 16 жовтня, опублікованому на сайті президента України.
"Ми згодні продовжити докладати зусилля, спрямовані на деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також відновлення контролю України над окремими районами Донецької та Луганської областей України", - наголошується в тексті.
Глави держав домовилися продовжувати координувати спільні зусилля для забезпечення захисту прав людини в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, а також для звільнення всіх незаконно ув'язнених громадян України.
"Спільно працювати для поліпшення умов життя громадян України, включно з кримськими татарами, які були змушені покинути тимчасово окуповану територію Криму і переїхати в материкову Україну", - наголошується в заяві.
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- Займёмся Крымом, сразу как освободим Карабах.
Переводчик:
- Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы по деоккупации полуострова, инициированной Украиной
Турция наш природный союзник в Черноморском регионе, как кырымлы в Крыму.
Нужно делиться, тогда есть шанс вернуть утраченное....
Стьоб над вишиватниками, пробачте 😂