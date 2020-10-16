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Новини
22 052 36

Ексголова ОП Богдан: "Вигнаний з пекла з формулюванням: під##бував чортів"

Ексголова ОП Богдан:

Колишній керівник ОП Андрій Богдан залишив неоднозначний пост у Фейсбуці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вигнаний з пекла з формулюванням: під ##бував чортів", - опубліковано на сторінці Богдана.

При цьому політик не уточнив, чи йдеться про його звільнення і чи вважає він зараз Офіс президента пеклом, а його співробітників - чортами.

Ексголова ОП Богдан: Вигнаний з пекла з формулюванням: під##бував чортів 01

Андрій Богдан з 2008 року працював в урядах Юлії Тимошенко, Віктора Януковича і Миколи Азарова, займаючись питаннями боротьби з корупцією.

Навесні 2014 року він став радником губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського, а пізніше - його юристом.

Дивіться також: "Казліна ти дурна!" - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку. ВIДЕО

До команди Володимира Зеленського Богдан приєднався з початком президентської кампанії 2019 року. Він брав участь у всіх найважливіших переговорах, входив до робочої групи з інавгурації президента.

З травня 2019 року по лютий 2020 року Богдан очолював спочатку Адміністрацію, а після перейменування структури - Офіс президента.

Після відставки і призначення на посаду глави ОП Андрія Єрмака Богдан не раз з'являвся в ЗМІ з різкими і неоднозначними висловлюваннями на адресу колишніх соратників. Так, він слав колишнім колегам "привіти" з Сейшел, називав президента Зеленського "посміховиськом", а главу делегації України в ПАРЄ Ясько - "бубочкою", стверджував, що виїхав із країни через погрози фізичної розправи, але потім зізнавався, що це жарт, і заявляв, що ніколи не повернеться до Офісу президента Зеленського.

У ніч на 11 серпня невідомі спалили автомобіль Богдана.

Автор: 

Богдан Андрій (425) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+24
Экс-глава ОП Богдан: "Изгнан из ада с формулировкой: под##ывал чертей" - Цензор.НЕТ 8903
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16.10.2020 20:34
+22
Та я давно ж казав, що зєльоні ще ті чєрті.
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16.10.2020 20:29
+13
бодю выперли со строительно рынка Киева, теперь он чертей пытается с говном смешать... вот только черти и так в говне по уши
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16.10.2020 20:30
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Та я давно ж казав, що зєльоні ще ті чєрті.
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16.10.2020 20:29 Відповісти
Богдан - досвідчений юрист і міг би пойо...вати цих чортів, а не під...вати
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16.10.2020 20:33 Відповісти
Богдан - досвідчений чорт. Тут как раз про жабу и гадюку.
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16.10.2020 20:51 Відповісти
решала он досвиченый а не юрист
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17.10.2020 00:20 Відповісти
нічого не заважає хорошому юристу бути кондомом і рішалою.... не знаходиш?
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17.10.2020 18:06 Відповісти
от якщо он кондом и решала, - то он далеко уже не юрист, а про "досвидченисть"- и мова не пиде...
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17.10.2020 20:11 Відповісти
Галкин неплохо стебет Бубчика: https://player.obozrevatel.com/video/files/videos/0/22/973/480p.mp4
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16.10.2020 21:19 Відповісти
бодю выперли со строительно рынка Киева, теперь он чертей пытается с говном смешать... вот только черти и так в говне по уши
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16.10.2020 20:30 Відповісти
Экс-глава ОП Богдан: "Изгнан из ада с формулировкой: под##ывал чертей" - Цензор.НЕТ 8903
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16.10.2020 20:34 Відповісти
Вау!!!.. у Богдана черный пояс по "копипасту"..
В Тырнетах есть ещё много интересных высказываний!.. ждемссс!
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16.10.2020 20:34 Відповісти
ХАМелеон...
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16.10.2020 20:35 Відповісти
Богдан -агробарон ,с далеко достающими щупальцами.Он завёл в Раду свой спрут.
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16.10.2020 20:35 Відповісти
..Чому * розумні речі *вилазять у всіх ексів !?
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16.10.2020 20:37 Відповісти
Если так и дальше пойдёт - проголосую за Андрея Богдана. И Гео Лероса. Они же будут в Европейской Солидарности.
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16.10.2020 20:39 Відповісти
Скажи?
Тоді вже Андрій Йосипович, вже буде не под#обувать чортів, а реально їх «жарити».

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16.10.2020 20:44 Відповісти
Голосуй как всегда. Хуже точно не будит ))
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16.10.2020 20:45 Відповісти
Богдан там уже був і балотувався від БПП на виборах 2014 в Раду, але не пройшов
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16.10.2020 22:12 Відповісти
Скорее из курятника или петушария )))
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16.10.2020 20:44 Відповісти
Обиженный Богдан. А на обиженных как говорится ...... И воду тоже возят😀
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16.10.2020 20:45 Відповісти
Там все обиженные по жизни, Зебил в первую очередь))
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16.10.2020 20:46 Відповісти
https://newsua.one/news/minosviti-skasovue-obovyazkove-kompleksne-zno-z-ukrainskoi-movi-ta-literaturi.html МІНОСВІТИ СКАСОВУЄ ОБОВ'ЯЗКОВЕ КОМПЛЕКСНЕ ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
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16.10.2020 20:49 Відповісти
В «русском мірє», куди нас ведуть, нащо ті предмети?
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16.10.2020 20:52 Відповісти
https://socportal.info/ru/news/ukraintcy-ezhemesyachno-pokupaiut-deputatam-maski-na-100-tys.grn/ Украинцы ежемесячно покупают депутатам маски на 100 тыс. грн ,а депутаты только один раз за четыре года дают по пол ведра перловки своим избирателям
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16.10.2020 20:55 Відповісти
Фублин! Запуталась уже в этих сортах жаб и гадюк! Пшли нах, боди, зели, бэни и прочие бойки с мертвеччуками!
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16.10.2020 21:43 Відповісти
жабы и гадюки это батрахомиомахия. толик гриценко и его жена юлия мостовая. Пшли нах, боди, зели, бэни и прочие бойки с мертвеччуками!
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16.10.2020 23:37 Відповісти
Як цікаво, б..я...Але...відчуття гумору має.
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16.10.2020 22:00 Відповісти
ДА ВСЕ ОНИ ТАМ ЧЕРТИ !!! ПОРА ПРОВОДИТЬ ИНКВИЗИЦИЮ !)
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17.10.2020 05:05 Відповісти
Клоун гребаный.....
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17.10.2020 08:03 Відповісти
 
 