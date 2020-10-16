Ексголова ОП Богдан: "Вигнаний з пекла з формулюванням: під##бував чортів"
Колишній керівник ОП Андрій Богдан залишив неоднозначний пост у Фейсбуці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вигнаний з пекла з формулюванням: під ##бував чортів", - опубліковано на сторінці Богдана.
При цьому політик не уточнив, чи йдеться про його звільнення і чи вважає він зараз Офіс президента пеклом, а його співробітників - чортами.
Андрій Богдан з 2008 року працював в урядах Юлії Тимошенко, Віктора Януковича і Миколи Азарова, займаючись питаннями боротьби з корупцією.
Навесні 2014 року він став радником губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського, а пізніше - його юристом.
До команди Володимира Зеленського Богдан приєднався з початком президентської кампанії 2019 року. Він брав участь у всіх найважливіших переговорах, входив до робочої групи з інавгурації президента.
З травня 2019 року по лютий 2020 року Богдан очолював спочатку Адміністрацію, а після перейменування структури - Офіс президента.
Після відставки і призначення на посаду глави ОП Андрія Єрмака Богдан не раз з'являвся в ЗМІ з різкими і неоднозначними висловлюваннями на адресу колишніх соратників. Так, він слав колишнім колегам "привіти" з Сейшел, називав президента Зеленського "посміховиськом", а главу делегації України в ПАРЄ Ясько - "бубочкою", стверджував, що виїхав із країни через погрози фізичної розправи, але потім зізнавався, що це жарт, і заявляв, що ніколи не повернеться до Офісу президента Зеленського.
У ніч на 11 серпня невідомі спалили автомобіль Богдана.
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В Тырнетах есть ещё много интересных высказываний!.. ждемссс!
Тоді вже Андрій Йосипович, вже буде не под#обувать чортів, а реально їх «жарити».