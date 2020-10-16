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Ердоган докладатиме активних особистих зусиль для звільнення українських політв'язнів у РФ, - Зеленський

Ердоган докладатиме активних особистих зусиль для звільнення українських політв'язнів у РФ, - Зеленський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган докладатиме активних особистих зусиль для звільнення громадян України, які незаконно утримуються Російською Федерацією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з Ердоганом у п'ятницю в Стамбулі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Ердоган запевнив, що й надалі докладатиме активних особистих зусиль для звільнення політичних в'язнів, українців і кримських татар, які незаконно утримуються Росією", - сказав він на брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після їх зустрічі в п'ятницю в Стамбулі.

Зеленський вказав, що для забезпечення прав людини в окупованому Криму Україна і Туреччина тісно співпрацюватимуть у рамках 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

"Я також запросив Туреччину приєднатися до нашого проєкту Кримської платформи. Це інструмент консолідації міжнародних партнерів для захисту прав кримчан і деокупації українського півострова", - зазначив президент України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Ердоган Реджеп Таїп (927) політв’язні (1355) полонені (2251)


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Топ коментарі
+8
Может Эрдоган и Донбасс с Крымом нам освободит, а Вова купит вместо пианино рояль?
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16.10.2020 20:34
+3
Аби Воно там нічого зайвого не 3,14здануло так як вміє, коли меле без папірця...
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16.10.2020 20:45
+2
Интересно в молодости Эрдоган до кого дослужился? наверное капитаном был?
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16.10.2020 20:36
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Так шо бубочка, ты не напрягался и можно после этого продолжать не напрягаться?
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16.10.2020 20:33 Відповісти
Может Эрдоган и Донбасс с Крымом нам освободит, а Вова купит вместо пианино рояль?
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16.10.2020 20:34 Відповісти
Шо Бубка делает- сжигает мосты на возврат в Рашистский бизнес?! ОТО получил подстрочника от Англичанки!
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16.10.2020 20:34 Відповісти
Идёт война с Расией,какие украинские политзаключённые, сын Сталина когда сидел в концлагере тоже был политзаключённым или фельдмаршал Паулюс?
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16.10.2020 20:35 Відповісти
Интересно в молодости Эрдоган до кого дослужился? наверное капитаном был?
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16.10.2020 20:36 Відповісти
Ердоган готов освобождать Крым на 200% больше, чем Зеленский, притом что крымских татар там 200 тысяч, а украинцев 400 тысяч. И давайте не будем ныть, когда веселые крымские татары будут обматывать оккупантов в российский флаг, прежде чем расстрелять
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16.10.2020 20:44 Відповісти
Следующим обещанием от ушлого турка должно быть о продвижение Украины в НАТО
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16.10.2020 20:44 Відповісти
Аби Воно там нічого зайвого не 3,14здануло так як вміє, коли меле без папірця...
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16.10.2020 20:45 Відповісти
Без цього не повинно обійтися, неповна програма візиту буде.
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16.10.2020 20:52 Відповісти
даешь турецкого -оглу в презы Украины
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16.10.2020 20:51 Відповісти
Давай ты лучше разберись с презиками америки. Украина сама разберётся без тебя
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16.10.2020 21:44 Відповісти
не разбирается украина, как видим...народ избравший того, кто не разбирается, не мудрый народ...
а эрдоган говорить слава украине умеет...может, из янычар...свой человек и свойский
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16.10.2020 21:55 Відповісти
Україна розбереться це точно,але було б не погано ,коли б президент України розбирався із окупантами своєї території так,як іноді розбирається з ворогами син турецького народу- Ердоган
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16.10.2020 23:26 Відповісти
Ну, хоть кто-то будет этим вопросом заниматься.
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16.10.2020 20:56 Відповісти
Ага, позвонит Эрдоган уХйлу и предложит прекратить свою помощь Алиеву в обмен на украинских заложников рашистов...
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17.10.2020 01:07 Відповісти
Вова - не сміши людей...................
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17.10.2020 06:27 Відповісти
за себя чмо зеленое говори, а не расписывайся за других, эрдогану пох на проблемы цырка.
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17.10.2020 10:21 Відповісти
пипец, бубочка бедосик в Турцию съездил .какое оно ущербное, просто нет слов.
кого выбрали, это же сплошное недоразумение, циркач
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17.10.2020 21:20 Відповісти
 
 