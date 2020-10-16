Ердоган докладатиме активних особистих зусиль для звільнення українських політв'язнів у РФ, - Зеленський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган докладатиме активних особистих зусиль для звільнення громадян України, які незаконно утримуються Російською Федерацією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з Ердоганом у п'ятницю в Стамбулі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Ердоган запевнив, що й надалі докладатиме активних особистих зусиль для звільнення політичних в'язнів, українців і кримських татар, які незаконно утримуються Росією", - сказав він на брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після їх зустрічі в п'ятницю в Стамбулі.

Зеленський вказав, що для забезпечення прав людини в окупованому Криму Україна і Туреччина тісно співпрацюватимуть у рамках 75-ї сесії Генасамблеї ООН.

"Я також запросив Туреччину приєднатися до нашого проєкту Кримської платформи. Це інструмент консолідації міжнародних партнерів для захисту прав кримчан і деокупації українського півострова", - зазначив президент України.

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