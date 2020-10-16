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Новини Коронавірус і карантин
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Система охорони здоров'я зможе витримати до 10 тис. хворих на COVID-19 за добу, - Ляшко

Система охорони здоров'я зможе витримати до 10 тис. хворих на COVID-19 за добу, - Ляшко

Система охорони здоров'я України в даний час здатна витримати до 10 тис. хворих COVID-19 на добу. Якщо їх буде більше, місць у лікарнях і лікарів для всіх не вистачить.

Про це Ляшко заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"10 тис. нових випадків COVID-19 на добу ми витримаємо, за нашими розрахунками система охорони здоров'я повинна впоратися", - сказав Ляшко.

При цьому головний санлікар наголосив, що йдеться про ситуацію, коли ці випадки будуть відносно рівномірно розподілені територією країни.

"Якщо ці 10 тис. будуть локалізовані в одному регіоні, наприклад, у Харкові, Києві чи в іншому місці, то буде складно", - сказав він.

Ляшко повідомив, що МОЗ враховує динаміку розвитку епідемії в кожному регіоні. При цьому зараз, за ​​його словами, готовність системи охорони здоров'я суттєво вища, ніж навесні.

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"Ми по кожній області враховуємо варіанти і дивимося динаміку, показники. Щовівторка я спілкуюся з мерами міст, які показують значний приріст за кількістю хворих", - сказав він.

Ляшко також зазначив, що і в інших країнах зараз захворюваність вища, ніж була навесні: "Пам'ятаєте Італію, де в березні було 5 тис. нових випадків на добу і був колапс системи? Сьогодні Франція дала 30 тис. за добу, і так, там є проблема з госпіталізацією, але вже при 30 тис. випадків, а не при 5 тис. випадків".

"У березні ми говорили, що у нас колапс системи охорони здоров'я міг настати при тисячі випадків на добу впродовж двох тижнів. Сьогодні ми говоримо про те, що можемо дійти до 10 тисяч і тримати удар. В умовах адаптивного карантину ми можемо уберегти систему охорони здоров'я від колапсу. Буде важко, але система охорони здоров'я справлятиметься, і в цей період працюватиме економіка", - додав Ляшко.

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Автор: 

лікарня (1357) карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Это какие-то математики моделировали разные ситуации или сценаристы 95 квартала ?
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16.10.2020 21:06
+4
Вот Тварь!!! Сволочи лгут и не краснеют!!! Люди не то что в больницу, а должны часами стоять и неделями ждать очереди чтобы сдать ПЛАТЫЕ флюорографию и анализы. КТ сдать невозможно, больницы переполнены и всех смертных положить невозможно, только такие как Велюровые парни при температуре 36 могут попасть. Лекарства бесплатного и даже платного нет! Вакцину которую они, за 1 млн. Президента давно должны были сделать, тоже нет !!! Такого уровня медицины никогда не было !!! А у этих Тварей конечно все !
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16.10.2020 21:46
+3
воровать можно и больше, не в этом проблема.

проблема в том, что сначала надо наработать то, из чего можно украсть.

а вот с "наработать" у этих тварей проблема. Не умеют.
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16.10.2020 21:08
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не долго осталось....
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16.10.2020 20:49 Відповісти
Вот Тварь!!! Сволочи лгут и не краснеют!!! Люди не то что в больницу, а должны часами стоять и неделями ждать очереди чтобы сдать ПЛАТЫЕ флюорографию и анализы. КТ сдать невозможно, больницы переполнены и всех смертных положить невозможно, только такие как Велюровые парни при температуре 36 могут попасть. Лекарства бесплатного и даже платного нет! Вакцину которую они, за 1 млн. Президента давно должны были сделать, тоже нет !!! Такого уровня медицины никогда не было !!! А у этих Тварей конечно все !
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16.10.2020 21:46 Відповісти
Згадали нарешті де живете? Такий рівень медицини в нас був завжди. Ви просто цього не бачили (чи не хотіли). Продовжуйте голосувати за тих, хто більше наобіцяє і розповідати навколо як вам усі щось винні.
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17.10.2020 00:57 Відповісти
Остальных больных ковид выдержит теплый асфальт Большой стройки....

.
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17.10.2020 00:08 Відповісти
20-25% медиков уволилось? уволится еще больше!
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16.10.2020 20:56 Відповісти
Воровать меньше надо.
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16.10.2020 20:56 Відповісти
воровать можно и больше, не в этом проблема.

проблема в том, что сначала надо наработать то, из чего можно украсть.

а вот с "наработать" у этих тварей проблема. Не умеют.
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16.10.2020 21:08 Відповісти
в среднем по стране...а в каждом конкретном населенном пункте?
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16.10.2020 21:00 Відповісти
ЗЄагітатори будуть розвішувати в палатах і коридорах плакати із зображенням заасфальтованої дороги на цвинтар. Це допомоможе хворим змиритись...
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16.10.2020 21:39 Відповісти
Это какие-то математики моделировали разные ситуации или сценаристы 95 квартала ?
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16.10.2020 21:06 Відповісти
некоторым может показаться, что ты ему не до конца доверяешь
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16.10.2020 21:09 Відповісти
Ой, ли?
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16.10.2020 21:16 Відповісти
У нас нет не системы, ни здравоохранения. В нашем городе очень влиятельный человек был отправлен лечить простуду на самоизоляцию. Лечился по телефонным указаниям семейного врача.Внезапно начал задыхаться. Помер в реанимации.
Бессимптомное течение, легкие в труху. С его деньжищами и помер? Степанов, вами искусственно создан дефицит медицинских ресурсов , для вашего обогащения.Проклятия народа будут преследовать вас и ваших потомков.
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16.10.2020 21:18 Відповісти
Еще знать бы, шо ему насоветовали.
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16.10.2020 21:33 Відповісти
Что-что, сказали что у него обычная простуда, а ковид- это выдумка Ротшильдов.
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17.10.2020 11:15 Відповісти
Значит через две недели жопа.
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17.10.2020 10:10 Відповісти
Врачи больных не ложат а говорят покупать капельницы и самим искать медсестру которая согласится приходить на дом и ставить капельницу.Вот так и справляется с ситуацией наша медецина.
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17.10.2020 15:27 Відповісти
выдержать - но не лечить...
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17.10.2020 15:31 Відповісти
 
 