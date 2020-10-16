Система охорони здоров'я зможе витримати до 10 тис. хворих на COVID-19 за добу, - Ляшко

Система охорони здоров'я України в даний час здатна витримати до 10 тис. хворих COVID-19 на добу. Якщо їх буде більше, місць у лікарнях і лікарів для всіх не вистачить.

Про це Ляшко заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"10 тис. нових випадків COVID-19 на добу ми витримаємо, за нашими розрахунками система охорони здоров'я повинна впоратися", - сказав Ляшко.

При цьому головний санлікар наголосив, що йдеться про ситуацію, коли ці випадки будуть відносно рівномірно розподілені територією країни.

"Якщо ці 10 тис. будуть локалізовані в одному регіоні, наприклад, у Харкові, Києві чи в іншому місці, то буде складно", - сказав він.

Ляшко повідомив, що МОЗ враховує динаміку розвитку епідемії в кожному регіоні. При цьому зараз, за ​​його словами, готовність системи охорони здоров'я суттєво вища, ніж навесні.

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"Ми по кожній області враховуємо варіанти і дивимося динаміку, показники. Щовівторка я спілкуюся з мерами міст, які показують значний приріст за кількістю хворих", - сказав він.

Ляшко також зазначив, що і в інших країнах зараз захворюваність вища, ніж була навесні: "Пам'ятаєте Італію, де в березні було 5 тис. нових випадків на добу і був колапс системи? Сьогодні Франція дала 30 тис. за добу, і так, там є проблема з госпіталізацією, але вже при 30 тис. випадків, а не при 5 тис. випадків".

"У березні ми говорили, що у нас колапс системи охорони здоров'я міг настати при тисячі випадків на добу впродовж двох тижнів. Сьогодні ми говоримо про те, що можемо дійти до 10 тисяч і тримати удар. В умовах адаптивного карантину ми можемо уберегти систему охорони здоров'я від колапсу. Буде важко, але система охорони здоров'я справлятиметься, і в цей період працюватиме економіка", - додав Ляшко.

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