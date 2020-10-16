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Київ і Анкара співпрацюватимуть у реалізації інфраструктурних проєктів в Україні, - заява Зеленського й Ердогана

Київ і Анкара співпрацюватимуть у реалізації інфраструктурних проєктів в Україні, - заява Зеленського й Ердогана

Україна і Туреччина мають намір продовжувати співпрацю з метою збільшення турецьких інвестицій в реалізацію інфраструктурних проєктів в Україні з урахуванням можливостей, які надає програма "Велике будівництво" в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за підсумками їх зустрічі в Стамбулі 16 жовтня, опублікованому на сайті президента України.

"Наголошуємо на важливості якнайшвидшого завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною і Турецькою Республікою. Наголошуємо на необхідності активізації співпраці в рамках Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва", - сказано в тексті.

Туреччина вітає намір України приєднатися в статусі спостерігача в Організації ісламського співробітництва, а також відзначає інтерес України до взаємодії з тюркською радою.

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Глави держав також домовилися працювати в напрямку проведення Року України в Туреччині та Року Туреччини в Україні, що ще сильніше поглиблюватиме культурно-гуманітарне співробітництво і міжлюдські контакти між країнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина вітає співпрацю в рамках Кримської платформи з деокупації півострова, ініційованої Україною, - заява Зеленського й Ердогана

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) інвестиції (2051) Туреччина (3491) Ердоган Реджеп Таїп (927) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+2
А ЗЕленая шмаркля тут каким боком?
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16.10.2020 20:55
+2
Турки кстати (хотя и с привлечением кацапских подрядчиков) построили ЗСД в Питере. Кто не знает что это - погуглите. Керченский мост по сравнению с этим - детская игрушка
Киев и Анкара будут сотрудничать в реализации инфраструктурных проектов в Украине, - заявление Зеленского и Эрдогана - Цензор.НЕТ 8273
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16.10.2020 21:01
+1
А інвестиційні няні будуть?
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16.10.2020 20:55
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А ЗЕленая шмаркля тут каким боком?
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16.10.2020 20:55 Відповісти
А інвестиційні няні будуть?
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16.10.2020 20:55 Відповісти
Турки кстати (хотя и с привлечением кацапских подрядчиков) построили ЗСД в Питере. Кто не знает что это - погуглите. Керченский мост по сравнению с этим - детская игрушка
Киев и Анкара будут сотрудничать в реализации инфраструктурных проектов в Украине, - заявление Зеленского и Эрдогана - Цензор.НЕТ 8273
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16.10.2020 21:01 Відповісти
турки вміють будувати - і в сфері оборони нам є чого , в них , повчитися ...
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16.10.2020 22:24 Відповісти
Інфрастуктурниє праекти це нові мечеті?
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16.10.2020 21:33 Відповісти
да, как построят - сразу начнут резать головы православным баранам масковского патриархата
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17.10.2020 03:00 Відповісти
молодець Зеленський - Туреччина головна країна Чорноморського регіону . Мати таку країну в союзниках - дуже важливо для України .
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16.10.2020 22:15 Відповісти
Перші спільні проекти мають бути в Криму та на Донбасі.
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17.10.2020 10:06 Відповісти
 
 