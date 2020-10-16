Київ і Анкара співпрацюватимуть у реалізації інфраструктурних проєктів в Україні, - заява Зеленського й Ердогана
Україна і Туреччина мають намір продовжувати співпрацю з метою збільшення турецьких інвестицій в реалізацію інфраструктурних проєктів в Україні з урахуванням можливостей, які надає програма "Велике будівництво" в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві президента України Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за підсумками їх зустрічі в Стамбулі 16 жовтня, опублікованому на сайті президента України.
"Наголошуємо на важливості якнайшвидшого завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між Україною і Турецькою Республікою. Наголошуємо на необхідності активізації співпраці в рамках Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва", - сказано в тексті.
Туреччина вітає намір України приєднатися в статусі спостерігача в Організації ісламського співробітництва, а також відзначає інтерес України до взаємодії з тюркською радою.
Глави держав також домовилися працювати в напрямку проведення Року України в Туреччині та Року Туреччини в Україні, що ще сильніше поглиблюватиме культурно-гуманітарне співробітництво і міжлюдські контакти між країнами.
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