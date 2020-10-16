Новий формат відносин із Туреччиною зафіксовано у формулі "Квадрига" - щорічний діалог міністрів оборони та закордонних справ, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оприлюднив особливості нового формату двосторонніх відносин з Туреччиною
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Твіттері.
Кулеба підкреслив: "Спільна заява лідерів України і Туреччини створює фундамент для більшого, ніж стратегічне партнерство. Зокрема, Україна ініціювала формат "Квадрига": щорічний діалог 2+2 міністрів закордонних справ і оборони. Єдина країна регіону, з якою ми будемо мати такий формат військово-політичної взаємодії".
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