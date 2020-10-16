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Новий формат відносин із Туреччиною зафіксовано у формулі "Квадрига" - щорічний діалог міністрів оборони та закордонних справ, - Кулеба

Новий формат відносин із Туреччиною зафіксовано у формулі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оприлюднив особливості нового формату двосторонніх відносин з Туреччиною

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Твіттері.

Кулеба підкреслив: "Спільна заява лідерів України і Туреччини створює фундамент для більшого, ніж стратегічне партнерство. Зокрема, Україна ініціювала формат "Квадрига": щорічний діалог 2+2 міністрів закордонних справ і оборони. Єдина країна регіону, з якою ми будемо мати такий формат військово-політичної взаємодії".

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Автор: 

міжнародна співпраця (62) Туреччина (3491) Кулеба Дмитро (3604)


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16.10.2020 21:18 Відповісти
Будьмо!
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16.10.2020 21:49 Відповісти
Квадрига - римляне, мля 😂
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16.10.2020 22:35 Відповісти
Вони, чотирьохкінна колісниця. Щось не уявляюю собі ЗЕміністрів бойовими кіньми які несуться на +уйла
Новий формат відносин із Туреччиною зафіксовано у формулі "Квадрига" - щорічний діалог міністрів оборони та закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4363
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16.10.2020 23:15 Відповісти
Вобще-то название неудачное. Квадрига использовалась в Риме и Византии на гонках, и эти гонки были популярны наравне с гладиаторскими боями по прочине множества столкновений, аварий, увечий и смертей.
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16.10.2020 23:20 Відповісти
Квадрига - посадять 4 "рига" на" потоки", щоб ті жирували тай все...
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17.10.2020 13:57 Відповісти
 
 