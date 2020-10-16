На сьогодні проти коронавірусу є тільки одні дієві ліки - дексаметазон, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що на сьогодні є тільки одні ліки, дійсно ефективні проти COVID-19 у важкій формі. Це медичний засіб дексаметазон.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив на брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"В даний час кортикостероїд дексаметазон, як і раніше є єдиним терапевтичним засобом, який показав свою ефективність проти COVID-19 для пацієнтів із хворобою у важкій формі", - сказав Гебреєсус.

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