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Новини Коронавірус і карантин
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На сьогодні проти коронавірусу є тільки одні дієві ліки - дексаметазон, - ВООЗ

На сьогодні проти коронавірусу є тільки одні дієві ліки - дексаметазон, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що на сьогодні є тільки одні ліки, дійсно ефективні проти COVID-19 у важкій формі. Це медичний засіб дексаметазон.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив на брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"В даний час кортикостероїд дексаметазон, як і раніше є єдиним терапевтичним засобом, який показав свою ефективність проти COVID-19 для пацієнтів із хворобою у важкій формі", - сказав Гебреєсус.

Читайте також: У ВООЗ розповіли про вплив ремдесивіру, гідроксихлорохіну, лопінавіру та інтерферону на лікування COVID-19

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Это имунодепресант. В данном случае оно делает менее бурной реакцию организма на вирус.
Его применяют только в тяжелом состоянии, когда идет борьба за жизнь. Это позволяет спасти до 20% больных. То есть это ни разу не панацея.

По-сути глава ВОЗ признался, что лекарства против ковида по прежнему никакого нет.
Дексаметазон действует не на вирус, а на больного.
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16.10.2020 22:05
+9
Народ, не ждём утра, все в дежурные аптеки, затем - живая очередь перед закрытыми аптеками!
Номерки я буду наносить лично на лбу химическим карандашом.
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16.10.2020 21:49
+5
на сегодня есть только одно лекарство, действительно эффективны против COVID-19Источник: https://censor.net/ru/n3225310--не смотреть ТВ
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16.10.2020 21:30
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дивно, мені за 2тижні його кололи лише раз...все інше антибіотики та похідні гепарину
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16.10.2020 21:25 Відповісти
Це ж гормон, який організму додає сил
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16.10.2020 21:33 Відповісти
Як "Снікерс"?
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16.10.2020 22:00 Відповісти
ВОЗ підробляє на рекламі медичних препаратів. Потрібно ВОЗ ліквідовувати!
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17.10.2020 10:59 Відповісти
гормон - да, синтетический, но к "прибавке сил» никакого отношения не имеет...
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16.10.2020 22:04 Відповісти
Это имунодепресант. В данном случае оно делает менее бурной реакцию организма на вирус.
Его применяют только в тяжелом состоянии, когда идет борьба за жизнь. Это позволяет спасти до 20% больных. То есть это ни разу не панацея.

По-сути глава ВОЗ признался, что лекарства против ковида по прежнему никакого нет.
Дексаметазон действует не на вирус, а на больного.
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16.10.2020 22:05 Відповісти
Вы правильно пишете. А то народ побежит дексаметазон в аптеках скупать. А это -БЕССМЫСЛЕННО! Препарат ТОЛЬКО для очень тяжелых больных и только в стационарах!! Препарат не лечит от вируса. Он позволяет не умереть в момент имунного шторма. А лекарств от КОВИД можно ждать десятилетиями...
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16.10.2020 22:49 Відповісти
Народу это не помешает посметать его с прилавков,чисто про запас.
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16.10.2020 23:35 Відповісти
Все вірно, ліків від вірусних інфекцій ніколи і не було.
В кращому випадку - подавлення системи відтворення вірусу.
В усіх інших - купірування наслідків, ну може не купірування, а ослаблення.
Все!
Панацеї немає!
Щеплення, теж не панацея, від усіх штамів нп допоможе.
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17.10.2020 09:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/202254, антибіотики вийдуть з вас через 842 дні. Наступний раз дуже добре подумайте, чи вживати їх. А взгалі-то ви молодець! Ви залишилися живим після лікарні!!! Вас коновали не змогли завалити, у вас здоров'я, як у слона. Хай щастить!
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16.10.2020 22:46 Відповісти
імунітет після корони ні к чорту...будь яка бацила твоя...легені як решето...задишка...кашель тра тіла від 36,3 до 37...і то ще місяць точно...другий раз корона лікується хєрово...тому рекомендую лише ковідідіотам!
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17.10.2020 13:22 Відповісти
Прожектор перестройки.
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16.10.2020 21:27 Відповісти
на сегодня есть только одно лекарство, действительно эффективны против COVID-19Источник: https://censor.net/ru/n3225310--не смотреть ТВ
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16.10.2020 21:30 Відповісти
хутко всі кинулись в аптеки...
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16.10.2020 21:33 Відповісти
ВСЕ за Демактемазоном ...
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16.10.2020 21:35 Відповісти
Знакомого лечили тремя видами антибиотиков. Плюс витамины С , Д.
Самолечение вообще доводит до коллапса. Нужен врач, а не пойти себе дексаметазона накупить.
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16.10.2020 21:39 Відповісти
чиновник ВОЗ хотел сказать, что пока нет действенной и опробованной вакцины от ковида - лечение должно проводиться симптоматично...
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16.10.2020 22:03 Відповісти
оно то так, но в большинстве случаев параллельно развивается бактериальная пневмония - вот чтобы ее придавить и дают антибиотики
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17.10.2020 00:15 Відповісти
https://liki24.com/search/deksametazon/ Это он, что-ли?
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16.10.2020 21:40 Відповісти
Да!
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17.10.2020 08:47 Відповісти
так за это времья ,что миром гуляет куйня о вирусе,которую сам ВОЗ и гонит ,можно было этого препарата на душу каждого живущего человека на земле за деньги,которые ВОЗ просто напросто стырил ,купить на ежедневный прием дексаметазона по несколько упаковок...
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16.10.2020 21:41 Відповісти
Народ, не ждём утра, все в дежурные аптеки, затем - живая очередь перед закрытыми аптеками!
Номерки я буду наносить лично на лбу химическим карандашом.
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16.10.2020 21:49 Відповісти
никому ненужные запасы тамифлю и ремдесивира видать уже проданы )))
Отались еще дексаметазон и физраствор …
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16.10.2020 22:01 Відповісти
физраствор не победишь...это две столовых ложки соли на литр кипяченой воды
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16.10.2020 23:36 Відповісти
))) и нос этим полоскать тоже ничо так.
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17.10.2020 00:53 Відповісти
Цензор. Вы чего ? Это же не реклама !
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16.10.2020 21:51 Відповісти
Это уже десятое эффективное средство, про которое тут пишут.
Первым был порошок для дезинфекции аквариума.
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16.10.2020 21:56 Відповісти
Это значит, если хочешь им лечиться, ложись в больничку.
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16.10.2020 22:18 Відповісти
В Украине есть «аналог» этому гормональному противовоспалительному и противоаллергенному препарату - зЭ-п№здежь зелемойского степанова
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16.10.2020 22:00 Відповісти
головне - відійти від фармакології
профілактика: 1) дихальні вправи з затримкою; 2) інформаційна терапія http://informterapia.webnode.com.ua ; 3) лазерна терапія
те саме і при лікуванні (є й інші потужні методи - в статі перекладеній українською:
"Природно-науковий підхід до лікування хворих"
http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf )
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16.10.2020 22:07 Відповісти
Кроме "інформаційної терапіі", надо обязательно употреблять растворы фуфломицина номер 1 по Krasnoholovec и номер 3! По Sineholovec. И будет всем счастье!
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16.10.2020 22:55 Відповісти
для вас достатньо буде декілька пігулок і уколів в м'яке місце, які призначить ******** лікар-фармаколог; високі матерії не для вас
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16.10.2020 23:08 Відповісти
Я тебе, как идейному натуропату, или кто ты там, могу посоветовать радикальнейшее средство от всех болячек:- пей мочу!
Пей кажен день и побольше. Здоровья и успехов по втюхиванию фуфломицинов!
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16.10.2020 23:28 Відповісти
Суспільство поділене на 4 верстви: рахмани, кшатрії, вайшью та шудри. Я не пишу для шудр, що їм робити. А в свою чергу шудрам немає сенсу читати те, що я пишу. Тому ви, як типовий шудра, не читайте моїх дописів. Хай щастить в плазуванні в 2D просторі.
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16.10.2020 23:49 Відповісти
Слушай,а правда, ты уже второй за сегодня дегенерат выпущеный из дурдома на Цензоре. Заинтриговали, блин,шо, вас действительно главврач Маргулис на выходные на побывку домой выпускает?
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16.10.2020 23:57 Відповісти
))) напомнило ещё об одном, только "конструкторе". тот свою карманную мини-буржуйку щепочницу тут продвигал, пытаясь нагреть себе на ней руки.
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17.10.2020 01:02 Відповісти
Кто им лечился, может Тимошенко с Порошенко, благодаря этому дексаметазону вылечились от covid-19?
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16.10.2020 22:23 Відповісти
Не, последнюю упаковку передали Трампу диппочтой.
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16.10.2020 22:27 Відповісти
Нет , этим препаратом лечилась Ленка Зеленская !
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17.10.2020 00:06 Відповісти
Дві новини:
.
Кабмін виділив 46 млн грн на закупівлю препарату Ремдесивір.
.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала неефективним препарат Remdesivir на показник смертності або на перебіг захворювання COVID-19 впродовж 28 днів у госпіталізованих пацієнтів.
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17.10.2020 00:05 Відповісти
Не можна писати такі заголовки, які вводять в оману, про такі речі. Дексометазон не ПРОТИ коронавірусу, а ПРИ коронавірусі! Виключно для пом´якшення дуже важких симптомів. Цей гормон не лікує! Взагалі ампулу дексометазону варто завжди мати в аптечці. Наприклад, якщо у людини алергічна реакція від укусів яких-небудь шершнів, ін´єкція дексометазону врятує життя. Його застосовують коли людині дуже погано, коли вона фактично здихає. А, начитавшись таких заголовків, народ зараз побіжить при кашлі колоти собі дексометазон тричі на день.
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17.10.2020 02:07 Відповісти
Збігав купив 10 флаконів, для профілактики 2 випив відразу... Шо далі?
На сьогодні проти коронавірусу є тільки одні дієві ліки - дексаметазон, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3098
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17.10.2020 03:05 Відповісти
РЫГАЙ )))
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17.10.2020 05:00 Відповісти
тепер біжи по касторку.дуже допомагає
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17.10.2020 10:39 Відповісти
а как же расиянская вакцина??? )))
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17.10.2020 12:02 Відповісти
 
 