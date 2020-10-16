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Новини Окуповані території
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Необхідно заздалегідь починати готувати співробітників майбутніх місцевих органів влади на деокупованому Донбасі, - Резніков

Необхідно заздалегідь починати готувати співробітників майбутніх місцевих органів влади на деокупованому Донбасі, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає за необхідне заздалегідь починати підготовку працівників майбутніх місцевих органів влади на деокупованих територіях Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Одне з амбітних завдань мого міністерства - це підготовка законопроекту про перехідний період, складовою якого буде перехідне правосуддя. Наприклад, у Хорватії є досвід амністії осіб, які не скоювали воєнних злочинів, а ті, хто скоювали злочини, все одно мають бути притягнуті до відповідальності", - сказав чиновник в інтерв'ю телеканалу N1, який мовить у Хорватії, Сербії та Боснії.

Резніков зазначив, що під час нещодавньої поїздки до Хорватії та зустрічі в місті Вуковарі зрозумів, що головним завданням перехідного періоду і мирної реінтеграції є відновлення довіри між людьми. "І найкращий спосіб відновлення цієї довіри - це активна робота органів місцевого самоврядування, мерів, депутатів місцевих рад. Вони зробили це диво у Вуковарі", - пояснив він.

Резніков зазначив, що повернувся в Україну з ідеєю готувати вже заздалегідь працівників майбутніх адміністрацій, мерій, які після деокупації одразу прийдуть на місце і будуть готові працювати.

"А це означає, що вони вже зараз мають бути задекларовані як адміністрації міста, села, які поки що перебувають під окупацією. Проста ідея - у хорватів був мер Вуковара, коли місто було окуповане, і потім цей мер приїхав працювати у вже деокупований Вуковар", - розповів міністр.

Автор: 

Донбас (22354) деокупація (950) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+13
И пятилетний мораторий на выборы. Как минимум.
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16.10.2020 21:42
+12
Фильтрационные лагеря для начала.
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16.10.2020 21:30
+7
тю та вони давно вже готові - весь "зажоп" разом з "слугами нарота"...
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16.10.2020 21:32
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Фильтрационные лагеря для начала.
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16.10.2020 21:30 Відповісти
И пятилетний мораторий на выборы. Как минимум.
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16.10.2020 21:42 Відповісти
Зачем? Берешь бригаду "пятнашка". Там достаточно подготовленных бюрократов. Вполне сгодятся. Не хватит кадров? Есть "оплот". На крайняк ФСБ подсобит с кадрами.
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16.10.2020 21:32 Відповісти
тю та вони давно вже готові - весь "зажоп" разом з "слугами нарота"...
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16.10.2020 21:32 Відповісти
Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Придумали куда деньги девать. Когда они к нам вернутся - ..р его знает. Может никогда, но чувак уже кипит, готовит кадры, сам придумывает себе работу и осваивает бабло. Ещё можно готовить агрономов для посадки подсолнуха на Луне. Когда-то ж мы и туда доберёмся.
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16.10.2020 21:36 Відповісти
И надо выделить на єто два, а лучше три миллиарда. Срочно!
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16.10.2020 21:38 Відповісти
Зачем готовить? Они уже есть. Пен...с Душилин губернатором будет.
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16.10.2020 21:38 Відповісти
Необходимо заранее начинать готовить сотрудников будущих местных органов власти на деоккупированном Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 5226
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16.10.2020 21:41 Відповісти
Необходимо заранее начинать готовить сотрудников будущих местных органов власти на деоккупированном Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 3399
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16.10.2020 21:47 Відповісти
ну,трускавцу поперло...
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16.10.2020 21:57 Відповісти
бойцы Азова- вполне подготовленные сотрудники)))
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16.10.2020 22:04 Відповісти
так Аваков і так - фактично головний в цій країні ...
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16.10.2020 22:06 Відповісти
они уже готовы: 72-ка; 93-тья; 95-тая; 128-мая … )) выбирай любых )) все в состоянии сепарью глаз на жопу натянуть и доноса зачистить
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16.10.2020 22:39 Відповісти
может персонал для метро Цюрупинска? он быстрее понадобиться
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16.10.2020 23:13 Відповісти
Не уберег Резников гиви и моторолу, теперь новых придется готовить
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16.10.2020 23:32 Відповісти
Читаю: "Необхідно заздалегідь починати готувати співробітників майбутніх місцевих органів влади на деокупованому Донбасію"
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17.10.2020 00:49 Відповісти
Сорри.
Читаю: "Необхідно заздалегідь починати гоДувати співробітників майбутніх місцевих органів влади на деокупованому Донбасі."

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17.10.2020 00:50 Відповісти
Дебільна ідея.............
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17.10.2020 06:06 Відповісти
посмотришь на резника и подумаешь - у тебя, старпера, молодая телка, вот и люби ее пока перчуган в силе... так нет, вместо этого оно лезет кого-то готовить... не надо никого готовить - даунбас с крымом в резервацию на 40 лет (так же водил Моисей народ резников, пока не повыдыхали старые придурки)...
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17.10.2020 07:37 Відповісти
и на Луну рядом в классе.. спроси а нужен нам той даунабас где нас люто ненавидят
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17.10.2020 08:20 Відповісти
с вашей зеленой деокупацией эти сотрудники состарятся ..бл...за 50 лет.
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17.10.2020 09:02 Відповісти
 
 