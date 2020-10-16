Необхідно заздалегідь починати готувати співробітників майбутніх місцевих органів влади на деокупованому Донбасі, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає за необхідне заздалегідь починати підготовку працівників майбутніх місцевих органів влади на деокупованих територіях Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Одне з амбітних завдань мого міністерства - це підготовка законопроекту про перехідний період, складовою якого буде перехідне правосуддя. Наприклад, у Хорватії є досвід амністії осіб, які не скоювали воєнних злочинів, а ті, хто скоювали злочини, все одно мають бути притягнуті до відповідальності", - сказав чиновник в інтерв'ю телеканалу N1, який мовить у Хорватії, Сербії та Боснії.

Резніков зазначив, що під час нещодавньої поїздки до Хорватії та зустрічі в місті Вуковарі зрозумів, що головним завданням перехідного періоду і мирної реінтеграції є відновлення довіри між людьми. "І найкращий спосіб відновлення цієї довіри - це активна робота органів місцевого самоврядування, мерів, депутатів місцевих рад. Вони зробили це диво у Вуковарі", - пояснив він.

Резніков зазначив, що повернувся в Україну з ідеєю готувати вже заздалегідь працівників майбутніх адміністрацій, мерій, які після деокупації одразу прийдуть на місце і будуть готові працювати.

"А це означає, що вони вже зараз мають бути задекларовані як адміністрації міста, села, які поки що перебувають під окупацією. Проста ідея - у хорватів був мер Вуковара, коли місто було окуповане, і потім цей мер приїхав працювати у вже деокупований Вуковар", - розповів міністр.