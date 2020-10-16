Понад 5 млн га державних с/г земель незаконно вивели в приватну власність, - глава "Держгеокадастру" Лещенко

За останні 2 десятки років клани чиновників створили цілі мережі латифундій із незаконно виведених з державної власності земель с/г призначення.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава "Держгеокадастру" Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми провели аудит, і я вам скажу відверто: цей шок - він залишається досьогодні, і ми ще досі намагаємося вивести все в максимально публічну площину. Але я точно сьогодні можу сказати на всю країну, що більше 5 млн га земель с/г призначення державної форми власності в Україні виведені в приватну власність через механізми так званої "безоплатної приватизації"", - сказав він.

За словами глави "Держгеокадастру", цю схему почали використовувати з 2001-2002 року. З того часу сформувалися цілі чиновницькі клани, які, використовуючи адмінресурс, створили величезні латифундії земель у приватній власності.

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"Купуй, продавай, відчуджуй, іноземцю продавай - що завгодно. І вийшли на режим дерибану, який вимірюється європейськими країнами на території нашої держави", - пояснив Лещенко.

Він обіцяє, що всі порушення буде видно в реєстрі, який має запрацювати з наступного року.

"Ми покажемо всіх, в усій красі: реєстрація, коли отримували, коли були на посаді, на кого оформляли, на кого з членів своєї родини. Покажемо 5-місячних дітей, на яких вони це оформляли, покажемо їхніх кумів, братів, сватів. А саме головне, ми покажемо сітки сформованих латифундій у приватній власності, які вимірюються сотнями тисяч гектарів землі на території України", - пообіцяв Лещенко.