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Понад 5 млн га державних с/г земель незаконно вивели в приватну власність, - глава "Держгеокадастру" Лещенко

Понад 5 млн га державних с/г земель незаконно вивели в приватну власність, - глава

За останні 2 десятки років клани чиновників створили цілі мережі латифундій із незаконно виведених з державної власності земель с/г призначення.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава "Держгеокадастру" Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми провели аудит, і я вам скажу відверто: цей шок - він залишається досьогодні, і ми ще досі намагаємося вивести все в максимально публічну площину. Але я точно сьогодні можу сказати на всю країну, що більше 5 млн га земель с/г призначення державної форми власності в Україні виведені в приватну власність через механізми так званої "безоплатної приватизації"", - сказав він.

За словами глави "Держгеокадастру", цю схему почали використовувати з 2001-2002 року. З того часу сформувалися цілі чиновницькі клани, які, використовуючи адмінресурс, створили величезні латифундії земель у приватній власності.

Читайте також: Ми виведемо на публічну кадастрову карту і покажемо кожного власника української землі, хто має надра держави, - глава Держгеокадастру Лещенко

"Купуй, продавай, відчуджуй, іноземцю продавай - що завгодно. І вийшли на режим дерибану, який вимірюється європейськими країнами на території нашої держави", - пояснив Лещенко.

Він обіцяє, що всі порушення буде видно в реєстрі, який має запрацювати з наступного року.

"Ми покажемо всіх, в усій красі: реєстрація, коли отримували, коли були на посаді, на кого оформляли, на кого з членів своєї родини. Покажемо 5-місячних дітей, на яких вони це оформляли, покажемо їхніх кумів, братів, сватів. А саме головне, ми покажемо сітки сформованих латифундій у приватній власності, які вимірюються сотнями тисяч гектарів землі на території України", - пообіцяв Лещенко.

Автор: 

земля (1677) корупція (4683) шоу Шустера (309) Держгеокадастр (301) Лещенко Роман (126)


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Топ коментарі
+6
когда уже украинские чиновники будут отвечать за свой базар?
ну вот вывели - где аресты, конфискации и так далее?
к чем это пусто трепыхание языком?
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16.10.2020 21:47
+4
Не наполягай занадто, бо можуть вийти на сивочолого.
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16.10.2020 22:21
+4
Если бы могли, давно бы вышли. Вы ЗЕ импотенты
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16.10.2020 22:25
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когда уже украинские чиновники будут отвечать за свой базар?
ну вот вывели - где аресты, конфискации и так далее?
к чем это пусто трепыхание языком?
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16.10.2020 21:47 Відповісти
Ничеее, вот опрос проведем, и каждому коррупционеру по пожизненному...
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16.10.2020 21:54 Відповісти
чем ты их кормить всю жизнь будешь?
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16.10.2020 21:56 Відповісти
Я? У нас для этого есть находчивый ПреЗЕдент.
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16.10.2020 22:03 Відповісти
Сила слова . . .

Чиновник говорит : "Более 5 млн. га государственных сельхоз земель выведено в частную собственность . . ."

Заголовок Цензора : "Более 5 млн. га государственных сельхоз земель НЕЗАКОННО выведены в частную собственность . . ."

Разница очевидна, правда ? Уважаемый Цензор, в том-то и дело, что ЗАКОННО выведены. Механизм безоплатной приватизации (по 2 гектара для ведения личного фермерского хозяйства) был одним из краеугольных камней земельной реформы, которая началась в первой половине 90-х годов. Тогда слово "приватизация" считалось прогрессивным, а не матюкальным . . . А то, что человек, который приватизировал, потом (или сразу) продал полученное в частную собственность имущество (на которое мораторий по с/х землям, кстати, не распространялся) - так это его право. И чиновник, дававший интервью, это прекрасно понимает. И правоохранительные органы (включительно с НАБУ) тоже прекрасно понимают и ничего не смогут с этим поделать.
Суть претензий к концентрации земельного капитала бессмысленна - это то же самое, что предъявлять претензии к бизнесу, который скупал акции госпредприятий у мелких акционеров или скупал приватизационные сертификаты. Это естественный процесс.
Скажите спасибо уродам, которые 20 лет держали мораторий на продажу земель и предлагают его восстановить . . . Если бы его не было, можно было бы проводить легальные конкурентные аукционы через ПроЗорро и зарабатывать большие деньги для бюджета.
А так собирают 100-200-300 человек, которые пишут заявления о выделении по 2 га, а потом их сразу продают . . . А скажите человеку, что у него нет право на приватизацию своей доли народной собственности !!! У всех есть. Много кто воспользовался. Много кто ещё нет и поэтому много кто ещё воспользуется. И правильно сделает (и если сам будет обрабатывать, и если сдаст в аренду, и если продаст тому, кто будет обрабатывать, даже если это "латифундист" - в гроб с собой землю и так никто не заберёт).

Были бы свободные деньги и были бы гарантии, что завтра путин сюда своих бандитов не приведёт или всякие рейдеры не набегут, я бы тоже скупал . . .

А таких чиновников - латентных коммунистов надо увольнять. Он не за государство переживает, а за то, что 5 млн. гектар из-под его влияния вынули. Мотив таких заявлений - а давайте "покошмарим сельхозбаронов" - у них деньги есть, чтобы откупиться. Разговор должен быть прост - если есть нарушение закона, тогда обсуждаем публично + суды и правоохранители включаются. А если нет нарушений, а тебе просто не нравится, что ты не такой уже рулевой, как хотел бы (потому что есть частный собственник), то иди к чёрту : либо уважаешь частную собственность, либо заявление на стол и гуляй Вася.
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16.10.2020 23:48 Відповісти
я ж о чём и говорю! нужно законодательно запретить украинским чиновникам нести подобную чушь! каждая новоприбывшая морда начинает нести пургу о том, "какие каааллаааасааальные обьёмы воровства и коррупции были ДО него" и "как всё изменилось с его приходом"! такое впечатление, что он пытается прикрыть и своё собственное воровство в тех масштабах, которые озвучивает!
Есть факты воровства - тогда где громкие суды, конфискации, посадки ТОП-коррупционеров, камеры-софиты-суды, толпы журналистов-расследователей? ГДЕ ВСЁ ЭТО?
только один сплошной вонючий трёп!
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17.10.2020 00:12 Відповісти
Вот прежде принятия закона о продаже и то,ЕСЛИ ЭТО ПОДДЕРЖИТСЯ НА НАРОДНОМ РЕФЕРЕНДУМ Е,,нужно вернуть в гос. владение незаконно отчуждённое и похищеннное С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УГОЛОВНЫМ НАКАЗАНИЕМ ВИНОВНЫХ!
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16.10.2020 21:48 Відповісти
И указ зюзин не забудь показать - про облегчение вывода госземель в комунальную, а потом, естественно, частную собственность)
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16.10.2020 21:49 Відповісти
А у самого то рыльце в пушку. Если чиновник Госгеокадастра заговорил о незаконном обороте земли значит ему поступил жирный заказ за круглую сумму переделить нужный кусок земли под застройку многоетажками. А чего здесь смотреть? Зайдите в кадастровую карту Киевской области и ах***вайте от земельных наделов по 4-5га одним куском, которые застраиваются целыми раенами. Вы для начала разберитесь с Киевскими застрйками и каким образом какая то тварь решила на месте развязки скоросного трамвая где и без того пробки построить прямо посреди дороги и трамвайных путей ТРЦ.
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16.10.2020 21:53 Відповісти
"Мы покажем всем, во всей красе: регистрация, когда получали, когда были в должности, на кого оформляли из членов своей семьи. Покажем 5-месячных детей, на которых они это оформляли, покажем их кумовьев, братьев, сватов. А самое главное, мы покажем сетки сложившихся латифундий в частной собственности, которые измеряются сотнями тысяч гектаров земли на территории Украины", - пообещал Лещенко.Источник: https://censor.net/ru/n3225312

ЗЕбилы!!! Покажите народу этих латифундистов за решеткой!
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16.10.2020 21:53 Відповісти
Не наполягай занадто, бо можуть вийти на сивочолого.
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16.10.2020 22:21 Відповісти
Если бы могли, давно бы вышли. Вы ЗЕ импотенты
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16.10.2020 22:25 Відповісти
они просто безмозглые малолетние табуретки
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17.10.2020 07:10 Відповісти
ты - земпатент онотоле
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17.10.2020 08:27 Відповісти
Та на хрена нам показувати, ви заберіть і верніть в державу
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16.10.2020 22:00 Відповісти
Ты думаешь головой? По твоему у кого они начнут отбирать приватизированные земли? Думаешь у олигофренов они что то заберут? как бы не так. Неспроста все ето они начали. Придумают как в очередной раз лохторат обобрать, отобрать или навесить новые налоги на простолюдинов, получивших копеечные земельные участки от распаевки.
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16.10.2020 22:08 Відповісти
А сколько тогда осталось? Может ничего уже не осталось?
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16.10.2020 22:05 Відповісти
А ты найди хоть клаптик "ничейной земли", у которой нет хозяина.
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16.10.2020 22:20 Відповісти
А кто нибудь сядет надолго за это с конфискацией или будете только языками чесать?
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16.10.2020 22:20 Відповісти
Понятно,что это кодло клоунов и проходимцем ничего уже не вернет. Кстати год назад сообщали,что у государства 7млн. га, Теперь оказывается меньше не 5 млн.га. ( ударно поработала зеленая погань). Значит осталось 2 млн.га,которые Зеленский передает в коммунальную собственность. Таким образом у государства вообще земли не остается? А как же купля -продажа земли в будущем году, которая без определенного гос. резерва земли, превратится в Содом и Гоммору?
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16.10.2020 22:20 Відповісти
ну и что, возвращать то вы их не собираетесь и судить никого не собираетесь
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16.10.2020 22:57 Відповісти
набиває собі ціну. засраний землевпорядник репетує про дерибан землі і на два місяці відкладає інвентаризацію земель, потім ще на два місяці і так далі. і буде говорити всім "ейти, деньги давай" Відкрий реєстр і не морочи голову людям, а то ла-ла-ла та ще у Славіка шустрого на програмі. Знову буде вимагати гроші на зміну системи координат і брати кеш за допуск. 26 інститутів геокадастру і вкрадено 5 мільонів, абсурд. А де взялися землі державної власності. Радгоспи. Виключно через "заслуги" Лазаря Кагановича в 1932-1933 роках, коли ця наволоч одночасно був завсільськогосподарським відділом ЦК а наркомом був Чернов, який в Україні раніше 1932 року топив проституток у ванні Він трохи ненормальний. Він не керує землею і не вправі керувати. А ні де моя тарілка і де моя велика ложка. Ніяк не може зрозуміти ст.118 земельного кодексу. Він так дійде до того, що тільки Держгеокадастр має право надавати землю. Іди малюй карти, сиди біля знаку географічних координат та керуй своїми водіями та секретарками. Твоя функція взяти файтак в руки і ходити по полям відновлювати тригонометричні знаки і розмежовувати землі не по каналам та річкам а по встановлених всім світом координатах і розсекреть Публічну карту. Ще прибрати таких жирних котів з ДАБі та передлати врешті решт їх функції громадам і буде ходити цей типаж як "простий інженер-землевпорядник" (по Райкіну).
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17.10.2020 00:07 Відповісти
Проснулись. Только в последние полтора года чинуши из ДЗК ещё быстрее стали оформлять земельку на себя))
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17.10.2020 00:17 Відповісти
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАМ ПОМОЖЕТ !) НЕ ЖАЛЕЙТЕ ХАЛУЁВ !!!
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17.10.2020 04:48 Відповісти
Ясне діло,якраз ті що свого часу незаконно вивели землі - кричать і виводять людей на страйки : Не дамо продати землю !!!
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17.10.2020 07:37 Відповісти
и что сделано, а не ху, одно только бла, бла, бла.
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17.10.2020 10:13 Відповісти
а їх ( ну тих- ЗЛОЧИНЦІВ) розстрілять..., посадять..., Землю повернуть у ДержВласність...- ні...., то чого ж киздіти ..., борець фуев...
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17.10.2020 11:09 Відповісти
Не уверен что покажут, а если и покажут, то кому от этого легше, ведь земли все равно не вернут и никого не посадят.
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17.10.2020 11:17 Відповісти
Замість "ми ще досі намагаємося вивести все в максимально публічну площину" виводити в юридичну площину(прокуратура,суд).БАЛАЛАЙКА !!!
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17.10.2020 19:25 Відповісти
Вау! И шо?
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18.10.2020 23:53 Відповісти
 
 