Понад 5 млн га державних с/г земель незаконно вивели в приватну власність, - глава "Держгеокадастру" Лещенко
За останні 2 десятки років клани чиновників створили цілі мережі латифундій із незаконно виведених з державної власності земель с/г призначення.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава "Держгеокадастру" Роман Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми провели аудит, і я вам скажу відверто: цей шок - він залишається досьогодні, і ми ще досі намагаємося вивести все в максимально публічну площину. Але я точно сьогодні можу сказати на всю країну, що більше 5 млн га земель с/г призначення державної форми власності в Україні виведені в приватну власність через механізми так званої "безоплатної приватизації"", - сказав він.
За словами глави "Держгеокадастру", цю схему почали використовувати з 2001-2002 року. З того часу сформувалися цілі чиновницькі клани, які, використовуючи адмінресурс, створили величезні латифундії земель у приватній власності.
"Купуй, продавай, відчуджуй, іноземцю продавай - що завгодно. І вийшли на режим дерибану, який вимірюється європейськими країнами на території нашої держави", - пояснив Лещенко.
Він обіцяє, що всі порушення буде видно в реєстрі, який має запрацювати з наступного року.
"Ми покажемо всіх, в усій красі: реєстрація, коли отримували, коли були на посаді, на кого оформляли, на кого з членів своєї родини. Покажемо 5-місячних дітей, на яких вони це оформляли, покажемо їхніх кумів, братів, сватів. А саме головне, ми покажемо сітки сформованих латифундій у приватній власності, які вимірюються сотнями тисяч гектарів землі на території України", - пообіцяв Лещенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну вот вывели - где аресты, конфискации и так далее?
к чем это пусто трепыхание языком?
Чиновник говорит : "Более 5 млн. га государственных сельхоз земель выведено в частную собственность . . ."
Заголовок Цензора : "Более 5 млн. га государственных сельхоз земель НЕЗАКОННО выведены в частную собственность . . ."
Разница очевидна, правда ? Уважаемый Цензор, в том-то и дело, что ЗАКОННО выведены. Механизм безоплатной приватизации (по 2 гектара для ведения личного фермерского хозяйства) был одним из краеугольных камней земельной реформы, которая началась в первой половине 90-х годов. Тогда слово "приватизация" считалось прогрессивным, а не матюкальным . . . А то, что человек, который приватизировал, потом (или сразу) продал полученное в частную собственность имущество (на которое мораторий по с/х землям, кстати, не распространялся) - так это его право. И чиновник, дававший интервью, это прекрасно понимает. И правоохранительные органы (включительно с НАБУ) тоже прекрасно понимают и ничего не смогут с этим поделать.
Суть претензий к концентрации земельного капитала бессмысленна - это то же самое, что предъявлять претензии к бизнесу, который скупал акции госпредприятий у мелких акционеров или скупал приватизационные сертификаты. Это естественный процесс.
Скажите спасибо уродам, которые 20 лет держали мораторий на продажу земель и предлагают его восстановить . . . Если бы его не было, можно было бы проводить легальные конкурентные аукционы через ПроЗорро и зарабатывать большие деньги для бюджета.
А так собирают 100-200-300 человек, которые пишут заявления о выделении по 2 га, а потом их сразу продают . . . А скажите человеку, что у него нет право на приватизацию своей доли народной собственности !!! У всех есть. Много кто воспользовался. Много кто ещё нет и поэтому много кто ещё воспользуется. И правильно сделает (и если сам будет обрабатывать, и если сдаст в аренду, и если продаст тому, кто будет обрабатывать, даже если это "латифундист" - в гроб с собой землю и так никто не заберёт).
Были бы свободные деньги и были бы гарантии, что завтра путин сюда своих бандитов не приведёт или всякие рейдеры не набегут, я бы тоже скупал . . .
А таких чиновников - латентных коммунистов надо увольнять. Он не за государство переживает, а за то, что 5 млн. гектар из-под его влияния вынули. Мотив таких заявлений - а давайте "покошмарим сельхозбаронов" - у них деньги есть, чтобы откупиться. Разговор должен быть прост - если есть нарушение закона, тогда обсуждаем публично + суды и правоохранители включаются. А если нет нарушений, а тебе просто не нравится, что ты не такой уже рулевой, как хотел бы (потому что есть частный собственник), то иди к чёрту : либо уважаешь частную собственность, либо заявление на стол и гуляй Вася.
Есть факты воровства - тогда где громкие суды, конфискации, посадки ТОП-коррупционеров, камеры-софиты-суды, толпы журналистов-расследователей? ГДЕ ВСЁ ЭТО?
только один сплошной вонючий трёп!
ЗЕбилы!!! Покажите народу этих латифундистов за решеткой!