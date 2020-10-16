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Новини Вибори в США і Україна
2 092 10

ФБР почало нове розслідування про можливе втручання Росії в американські вибори

Федеральне бюро розслідувань США розпочало нове слідство щодо можливого втручання РФ у президентські вибори у Сполучених Штатах, пов'язаного з публікацією начебто листів Гантера Байдена керівництву компанії Burisma.

Про це повідомив у п'ятницю американський центральний телеканал CNN із посиланням на джерела в адміністрації й Конгресі США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Американські правоохоронці розслідують, чи пов'язане недавно оприлюднене листування, що начебто деталізує ділові відносини сина Джо Байдена з фірмами в Україні та Китаї, з постійними зусиллями Росії поширити дезінформацію проти кампанії ексвіцепрезидента",- зауважується в повідомленні.

Нинішнє розслідування є частиною більш масштабних зусиль правоохоронних органів США, які почало вивчати спроби Росії поширити дезінформацію що рік тому.

"Розслідування веде ФБР", - уточнили джерела.

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Автор: 

Байден Джо (2883) вибори (6683) росія (64946) США (22545) Burisma (43)


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Топ коментарі
+3
радует, что американцы не отождествляют местных дурачков, распространяющих московскую чушь с Украиной
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16.10.2020 22:00
+2
Еще не вечер. Судя по активному сотрудничеству #ОПы с фсб по "пленкам Деркача", вполне могут всплыть и другие факты сотрудничества в высших эшелонах власти Украины со страной-помойкой.
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16.10.2020 22:06
+2
Шо апять!?
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16.10.2020 22:38
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радует, что американцы не отождествляют местных дурачков, распространяющих московскую чушь с Украиной
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16.10.2020 22:00 Відповісти
Еще не вечер. Судя по активному сотрудничеству #ОПы с фсб по "пленкам Деркача", вполне могут всплыть и другие факты сотрудничества в высших эшелонах власти Украины со страной-помойкой.
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16.10.2020 22:06 Відповісти
Шо апять!?
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16.10.2020 22:38 Відповісти
срочно откапать пукына. его еще вешать на киевском каштане
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16.10.2020 23:01 Відповісти
На Новый Год Санта принесёт лаптемордым больш-ОЙ мешок с п....лями

И это уже точно

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16.10.2020 23:25 Відповісти
Пытаются отмыть мошенника Байдена, но делают только хуже.
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17.10.2020 03:27 Відповісти
Интересно в США гремит скандал о связях Байдена с олигархами из компании Барисма китайскими инвесторами которым Байден оказывал протекции на финансовом рынке за серьезное вознаграждание , а ФБР открывает дело по вмешательству росии в выборы . Движение черные жизни устраивавшее бунты и погромы по все Америке финансировалось из Китая , а бравый фбровцы ничего при этом не делают .
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17.10.2020 04:16 Відповісти
мотузка на шиї ХЛА затягується
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17.10.2020 14:01 Відповісти
 
 