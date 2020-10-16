ФБР почало нове розслідування про можливе втручання Росії в американські вибори
Федеральне бюро розслідувань США розпочало нове слідство щодо можливого втручання РФ у президентські вибори у Сполучених Штатах, пов'язаного з публікацією начебто листів Гантера Байдена керівництву компанії Burisma.
Про це повідомив у п'ятницю американський центральний телеканал CNN із посиланням на джерела в адміністрації й Конгресі США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Американські правоохоронці розслідують, чи пов'язане недавно оприлюднене листування, що начебто деталізує ділові відносини сина Джо Байдена з фірмами в Україні та Китаї, з постійними зусиллями Росії поширити дезінформацію проти кампанії ексвіцепрезидента",- зауважується в повідомленні.
Нинішнє розслідування є частиною більш масштабних зусиль правоохоронних органів США, які почало вивчати спроби Росії поширити дезінформацію що рік тому.
"Розслідування веде ФБР", - уточнили джерела.
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