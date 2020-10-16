У Києві для лікування хворих з COVID-19 вільні 840 ліжкомісць, - Степанов
У лікарнях Києва для лікування пацієнтів з COVID-19 виділено 2 781 ліжкомісце, з яких 840 є вільними.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У Києві на сьогодні відведено під лікування хворих із COVID-19 2 781 ліжкомісце. Станом на ранок зайнято 1 941 ліжкомісце, тобто ви бачите, що більш ніж 800 ліжок вільні", - сказав Степанов.
За словами міністра, деякі клініки столиці, "наприклад, Олександрівська лікарня або інші, заповнені, але в такому випадку пацієнтів везуть в інші лікарні згідно із затвердженими маршрутами".
"У нас є чітке розуміння, як ми далі збільшуватимемо кількість ліжок... ми будемо їх збільшувати до 52 тисяч - це 30% від усього ліжкового фонду, який є в країні і який може бути використаний для лікування хворих на COVID-19", - розповів Степанов.
Міністр охорони здоров'я назвав регіони, де ситуація із захворюванням COVID-19 напружена: "У Києві до 70% ліжкомісць зайняті, така ж ситуація в Харківській області, більш напружена - в Донецькій, Луганській, Одеській областях і самій Одесі, де ми постійно збільшуємо кількість ліжкомісць".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Знает ли клоун Радуцкий, что аппарат сепарационного разделения белков (а без него никак) стоит МИНИМУМ 100 000 $ ?
Не верю ни одной земрази , которая говорит , что у них всё под контролем !
У випадку тяжкої пневмонії лікар (чи доглядаючий) повинен зробити наступне: закип'ятити 5-7 літрів води в каструлі, кинути туди дві жмені трави (будь-яку суху, навіть сінну труху); траву потрібно настоювати протягом 2 годин; процідити настій і замочити в ньому старе простирадло, відтиснути, скласти в 3-4 шари; хворий розводить руки, а лікар щільно обмотує хворого складеним простирадлом - закутати туго груди та спину; хворий лягає в ліжко і накривається двома ковдрами; хворий лежить так протягом 2 годин і п'є потогінний чай. Сеанс потрібно повторити протягом 4-5 днів. Якщо хворий не потіє після першого сеансу, він потітиме після другого або третього. Під час такої процедури температура в легенях зростає до приблизно 39 С, імунна система знищує хвороботворні організми і виводить їх з організму через шкіру з потом.