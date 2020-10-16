У Києві для лікування хворих з COVID-19 вільні 840 ліжкомісць, - Степанов

У лікарнях Києва для лікування пацієнтів з COVID-19 виділено 2 781 ліжкомісце, з яких 840 є вільними.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Києві на сьогодні відведено під лікування хворих із COVID-19 2 781 ліжкомісце. Станом на ранок зайнято 1 941 ліжкомісце, тобто ви бачите, що більш ніж 800 ліжок вільні", - сказав Степанов.

За словами міністра, деякі клініки столиці, "наприклад, Олександрівська лікарня або інші, заповнені, але в такому випадку пацієнтів везуть в інші лікарні згідно із затвердженими маршрутами".

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"У нас є чітке розуміння, як ми далі збільшуватимемо кількість ліжок... ми будемо їх збільшувати до 52 тисяч - це 30% від усього ліжкового фонду, який є в країні і який може бути використаний для лікування хворих на COVID-19", - розповів Степанов.

Міністр охорони здоров'я назвав регіони, де ситуація із захворюванням COVID-19 напружена: "У Києві до 70% ліжкомісць зайняті, така ж ситуація в Харківській області, більш напружена - в Донецькій, Луганській, Одеській областях і самій Одесі, де ми постійно збільшуємо кількість ліжкомісць".

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