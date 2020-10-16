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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві для лікування хворих з COVID-19 вільні 840 ліжкомісць, - Степанов

У Києві для лікування хворих з COVID-19 вільні 840 ліжкомісць, - Степанов

У лікарнях Києва для лікування пацієнтів з COVID-19 виділено 2 781 ліжкомісце, з яких 840 є вільними.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Києві на сьогодні відведено під лікування хворих із COVID-19 2 781 ліжкомісце. Станом на ранок зайнято 1 941 ліжкомісце, тобто ви бачите, що більш ніж 800 ліжок вільні", - сказав Степанов.

За словами міністра, деякі клініки столиці, "наприклад, Олександрівська лікарня або інші, заповнені, але в такому випадку пацієнтів везуть в інші лікарні згідно із затвердженими маршрутами".

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"У нас є чітке розуміння, як ми далі збільшуватимемо кількість ліжок... ми будемо їх збільшувати до 52 тисяч - це 30% від усього ліжкового фонду, який є в країні і який може бути використаний для лікування хворих на COVID-19", - розповів Степанов.

Міністр охорони здоров'я назвав регіони, де ситуація із захворюванням COVID-19 напружена: "У Києві до 70% ліжкомісць зайняті, така ж ситуація в Харківській області, більш напружена - в Донецькій, Луганській, Одеській областях і самій Одесі, де ми постійно збільшуємо кількість ліжкомісць".

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19422) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Это какой-то позор ...
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16.10.2020 22:09
+3
"Лабораториям выделили более 1 млн грн на создание украинской вакцины от COVID-19, - "слуга народа" кРадуцкий"( тот что продал все маски за рубеж)

Знает ли клоун Радуцкий, что аппарат сепарационного разделения белков (а без него никак) стоит МИНИМУМ 100 000 $ ?
Не верю ни одной земрази , которая говорит , что у них всё под контролем !
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16.10.2020 22:49
+2
ЛЮДИ! Не йдіть до лікарень, вони вбивають людей на смерть. Якщо у вас запалення легенів, то починайте виконувати дихальні вправи з затримкою дихання, а також робіть укутування за Севастьяном Кнейпом, 1883 р. (можна і за методом Вітольда Камінского, 1906 р.):

У випадку тяжкої пневмонії лікар (чи доглядаючий) повинен зробити наступне: закип'ятити 5-7 літрів води в каструлі, кинути туди дві жмені трави (будь-яку суху, навіть сінну труху); траву потрібно настоювати протягом 2 годин; процідити настій і замочити в ньому старе простирадло, відтиснути, скласти в 3-4 шари; хворий розводить руки, а лікар щільно обмотує хворого складеним простирадлом - закутати туго груди та спину; хворий лягає в ліжко і накривається двома ковдрами; хворий лежить так протягом 2 годин і п'є потогінний чай. Сеанс потрібно повторити протягом 4-5 днів. Якщо хворий не потіє після першого сеансу, він потітиме після другого або третього. Під час такої процедури температура в легенях зростає до приблизно 39 С, імунна система знищує хвороботворні організми і виводить їх з організму через шкіру з потом.
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16.10.2020 22:53
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Это какой-то позор ...
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16.10.2020 22:09 Відповісти
Там вроде проблема что считают детские и взрослые места вместе.
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16.10.2020 22:15 Відповісти
На неделю хватит.
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16.10.2020 22:16 Відповісти
В лучшем случае, до 10 дней
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16.10.2020 22:23 Відповісти
"Лабораториям выделили более 1 млн грн на создание украинской вакцины от COVID-19, - "слуга народа" кРадуцкий"( тот что продал все маски за рубеж)

Знает ли клоун Радуцкий, что аппарат сепарационного разделения белков (а без него никак) стоит МИНИМУМ 100 000 $ ?
Не верю ни одной земрази , которая говорит , что у них всё под контролем !
показати весь коментар
16.10.2020 22:49 Відповісти
ЛЮДИ! Не йдіть до лікарень, вони вбивають людей на смерть. Якщо у вас запалення легенів, то починайте виконувати дихальні вправи з затримкою дихання, а також робіть укутування за Севастьяном Кнейпом, 1883 р. (можна і за методом Вітольда Камінского, 1906 р.):

У випадку тяжкої пневмонії лікар (чи доглядаючий) повинен зробити наступне: закип'ятити 5-7 літрів води в каструлі, кинути туди дві жмені трави (будь-яку суху, навіть сінну труху); траву потрібно настоювати протягом 2 годин; процідити настій і замочити в ньому старе простирадло, відтиснути, скласти в 3-4 шари; хворий розводить руки, а лікар щільно обмотує хворого складеним простирадлом - закутати туго груди та спину; хворий лягає в ліжко і накривається двома ковдрами; хворий лежить так протягом 2 годин і п'є потогінний чай. Сеанс потрібно повторити протягом 4-5 днів. Якщо хворий не потіє після першого сеансу, він потітиме після другого або третього. Під час такої процедури температура в легенях зростає до приблизно 39 С, імунна система знищує хвороботворні організми і виводить їх з організму через шкіру з потом.
показати весь коментар
16.10.2020 22:53 Відповісти
Респект Китаю
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16.10.2020 23:40 Відповісти
ПЗДА КИТАЮ ЗА ВСЕ ФУФЛО !!!
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17.10.2020 04:38 Відповісти
+ МИНИМУМ 100 ДОМОВ В КИЕВЕ В ЧАСТНЫХ СЕКТОРАХ СВОБОДНЫ !!! НЕ СЧИТАЯ КОНЧУ ЗАСПУ И МЕЖИГИРЬЯ !)
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17.10.2020 01:25 Відповісти
 
 