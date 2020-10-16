Арахамія пояснив слова про скорочення армії: до 40% - це не бойовий склад, люди просто носять папірці з однієї кімнати в іншу
Глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія пояснив свою гучну заяву про необхідність скоротити кількість військовослужбовців в українській армії.
Свої слова Арахамія розтлумачив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"До 40% нашої армії - це небойовий склад. З них десь 25% - люди, які просто беруть одні папери та носять в іншу кімнату, і потім забирають ще папери, і в іншу. Навіть військові наші, вони жартують і кажуть: ми - українська паперова армія", - сказав Арахамія.
За словами голови фракції СН, зараз у ЗСУ вже проходить експеримент з автоматизації, який дає змогу звільнити з одного батальйону до 150 осіб.
Гроші, зекономлені за допомогою скорочення армії, можна направити на переозброєння ЗСУ, додав він.
"Купувати нове обладнання, будувати наш флот - дуже дорога програма, державна ракетна програма дуже дорога. Нам для того треба посилювати боєздатність нашої армії", - сказав Арахамія.
"Про це непопулярно казати, але треба розуміти, що для того, щоб армія ставала сильнішою, вона повинна бути на 100% контрактна ... Нам треба стовідсоткова контрактна армія, дуже гарна озброєна, мати ракетну програму, мати флот. А в тилу все, що можна автоматизувати та опитмізувати, має бути оптимізовано", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а що до спічу сухумського самурая про скорочення армії - то він вже готовий купувати білети в Ростов. Хлопчик хоче в Ростов
Там бумагоносителей в разы больше чем в армии.
Но Арахамия почему-то промолчал. Наверное боится Авакова. Промолчал о дкпутатах и чиновниках в Раде и в ОП. Потому что боиться плевать против ветра. Вот и вся суть Арахамии.
МВД, например! Там бумагоносителей в коротких юбках в разы больше!
А армию во время войны в истории еще никто не сокращал!
Хіба люди по селах не кроплять колорадських жуків хімією ? 🇺🇦😁👍