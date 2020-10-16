Арахамія пояснив слова про скорочення армії: до 40% - це не бойовий склад, люди просто носять папірці з однієї кімнати в іншу

Глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія пояснив свою гучну заяву про необхідність скоротити кількість військовослужбовців в українській армії.

Свої слова Арахамія розтлумачив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"До 40% нашої армії - це небойовий склад. З них десь 25% - люди, які просто беруть одні папери та носять в іншу кімнату, і потім забирають ще папери, і в іншу. Навіть військові наші, вони жартують і кажуть: ми - українська паперова армія", - сказав Арахамія.

За словами голови фракції СН, зараз у ЗСУ вже проходить експеримент з автоматизації, який дає змогу звільнити з одного батальйону до 150 осіб.

Гроші, зекономлені за допомогою скорочення армії, можна направити на переозброєння ЗСУ, додав він.

"Купувати нове обладнання, будувати наш флот - дуже дорога програма, державна ракетна програма дуже дорога. Нам для того треба посилювати боєздатність нашої армії", - сказав Арахамія.

"Про це непопулярно казати, але треба розуміти, що для того, щоб армія ставала сильнішою, вона повинна бути на 100% контрактна ... Нам треба стовідсоткова контрактна армія, дуже гарна озброєна, мати ракетну програму, мати флот. А в тилу все, що можна автоматизувати та опитмізувати, має бути оптимізовано", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арахамія, схоже, пропонує скоротити армію, щоб вона стала сильнішою. Пропоную - до 5 осіб, або відразу до 2, - Борислав Береза. ВIДЕО