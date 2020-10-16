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Новини Агресія Росії проти України
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Арахамія пояснив слова про скорочення армії: до 40% - це не бойовий склад, люди просто носять папірці з однієї кімнати в іншу

Арахамія пояснив слова про скорочення армії: до 40% - це не бойовий склад, люди просто носять папірці з однієї кімнати в іншу

Глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія пояснив свою гучну заяву про необхідність скоротити кількість військовослужбовців в українській армії.

Свої слова Арахамія розтлумачив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"До 40% нашої армії - це небойовий склад. З них десь 25% - люди, які просто беруть одні папери та носять в іншу кімнату, і потім забирають ще папери, і в іншу. Навіть військові наші, вони жартують і кажуть: ми - українська паперова армія", - сказав Арахамія.

За словами голови фракції СН, зараз у ЗСУ вже проходить експеримент з автоматизації, який дає змогу звільнити з одного батальйону до 150 осіб.

Гроші, зекономлені за допомогою скорочення армії, можна направити на переозброєння ЗСУ, додав він.

"Купувати нове обладнання, будувати наш флот - дуже дорога програма, державна ракетна програма дуже дорога. Нам для того треба посилювати боєздатність нашої армії", - сказав Арахамія.

"Про це непопулярно казати, але треба розуміти, що для того, щоб армія ставала сильнішою, вона повинна бути на 100% контрактна ...  Нам треба стовідсоткова контрактна армія, дуже гарна озброєна, мати ракетну програму, мати флот. А в тилу все, що можна автоматизувати та опитмізувати, має бути оптимізовано", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арахамія, схоже, пропонує скоротити армію, щоб вона стала сильнішою. Пропоную - до 5 осіб, або відразу до 2, - Борислав Береза. ВIДЕО

Автор: 

армія (3767) шоу Шустера (309) Арахамія Давид (1103) ЗСУ (7501)


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Топ коментарі
+38
Давидушка, тут один чотириразово уклоніст зробив генералом чувака, який жодного дня не служив. Почни з нього, чи слабо?
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16.10.2020 22:15
+31
Вот єти 40% зебилы и оставят
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16.10.2020 22:12
+22
Шо этА за быдло, АрАхамия?
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16.10.2020 22:11
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А В УМАНИ НЕ СТАЛО МЕНЬШЕ МУСОРА !!! ПРОСТО БОЛЬШЕ БУМАЖЕК УБИРАЮТ !!! И ЗАГРЯЗНЯЮТ УКРАИНУ !!!
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17.10.2020 01:23 Відповісти
перед виборами активізувалась в ефірі вся Єрмакова рать - коля котлета, місіс Попінс,сухумський "самурай" катранщик, гопники від юриспруденції, парторгочлен Кравчук та шахтар Фокін, юстицька Малюска, бумбараш з МЗС, курвіметри з міноборони і кожен "сверчок знает свой шесток". Ермак мав оголосити лише три пункти, але злякався аналогії з тьрьома конвертами. ці пункти прості - 1. штики в землю 2. свободу російській мові. 3. мир хижинам бабло палацам. І все це добірно посипане анашою (канабісом) а так все обернулось фарсом і по приколу.
а що до спічу сухумського самурая про скорочення армії - то він вже готовий купувати білети в Ростов. Хлопчик хоче в Ростов
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17.10.2020 01:23 Відповісти
Доречі біографія цього персонажу каже що воно не проходило службу у ЗСУ. Воно магістр якогось "вишу" та "великий волонтер" якого з МО (волонтерський десант) поперли за махінації. Всі великі реформатори від Зе ніякого відношення до справи не мають, що лещенко до Укрзалізниці, що найем до Укроборонпрому, що ця агрохімія. Свято профанів і аферистів протягом 5 років Україна не витримає..
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17.10.2020 02:06 Відповісти
підтримую скорочення "носіїв папірців"! Було би добре, якби офіс/адміністрація/секретаріат президент почали З СЕБЕ! В нас же ж диджиждидижжитилізація...
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17.10.2020 02:29 Відповісти
Бюрократія всюди існує і в певній мірі вона теж треба. Якщо важливо "бумажку" як він сказав вчасно не донесут то усій армії може настати триндець
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17.10.2020 04:12 Відповісти
_Зеублюдки открыли очередное окно Овертона: недопустимое - сокращение армии - уже обсуждается как возможное и даже необходимое.
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17.10.2020 05:09 Відповісти
Чомусь Зеленский втік аж 4 рази щоб не переносити папірці.
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17.10.2020 05:59 Відповісти
Припини!! Провокатор!!
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17.10.2020 06:47 Відповісти
Путіну в очі подивись і все закінчиться? А ще назвіть хоч одну війну де лише професійна армія її захистила? Професійна армія це армія мирного часу і локальних конфліктів, її задача це затримати ворога для проведення мобілізації резерву де основа це професійні офіцери які проводять навчання рерервістів, тобто повинна бути змішана ситема комплектування мирний час -професійна армія і резерв, а воєнний це мобілізація резерву та професійні командири як основа армії. Чомусь ідіоти думають що хтось має велике бажання за гроші вмирати за їх власність, нерухомість, землю, а вони будуть в тилу трахать баб і дивитсь шоу по ящику про війну.
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17.10.2020 08:01 Відповісти
Легче арахамию сократить. Еще дороже обходится государству и еще бесполезней
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17.10.2020 06:18 Відповісти
Медсестер скорочують в військових шпиталях!! Вони бумаги з столу на стіл перекладують??
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17.10.2020 06:45 Відповісти
Не верно о сути мема - " бумажная армия ". Cмысл этого выражения в том, что на каждое необходимое действие в ВС - приходится неимоверное количество печатной продукции, ( приказов, разпоряг, и т.п.) зачастую, в тупую, взаимоисключающей или, обьективно, неприемлимой ( запрет на использование телефонов при активном использовании Telegram)
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17.10.2020 06:57 Відповісти
..Барахмия краем уха услышало, и проблеяло свое понимание
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17.10.2020 07:03 Відповісти
Суть мема - в непреодолим желании штабов прикрыть свою задницу (тоннами разпоряг )
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17.10.2020 07:13 Відповісти
Опять это небритое чмо вылезло.
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17.10.2020 07:02 Відповісти
я так розумію, воно пропонує ліквідувати частини тилового забезпечення. Вони ж начебто не воюють.
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17.10.2020 07:07 Відповісти
давайте быть честными-команда Зеленского и Арахемия часто и густо косячат.Однако,в конкретном данном вопросе есть резон.Вот если действительно "разложить по полочкам" всех функционеров "от ВСУ и ВМФ".то получится очень большой процент должностей,без которых армия может БЕЗБОЛЕЗНЕННО избавиться.Ещё у нас слишком много тех,кто получал генеральские погоны.по большому счёту вообще ни за что или "незаслуженно награждёнными" за несуществующиезаслуги,а по юбилеям или чисто по родственным признакам.
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17.10.2020 07:29 Відповісти
С таким же успехом можно было говорить и о МВД!
Там бумагоносителей в разы больше чем в армии.
Но Арахамия почему-то промолчал. Наверное боится Авакова. Промолчал о дкпутатах и чиновниках в Раде и в ОП. Потому что боиться плевать против ветра. Вот и вся суть Арахамии.
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17.10.2020 09:09 Відповісти
ВР нужно сократить до 50 депутатов (по паре от каждой области). Остальные - балласт, вместо которых должны работать специалисты - профессионалы.
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17.10.2020 07:45 Відповісти
Самое смешное что этот дурачек дело говорит. Наша армия по прежнему- совковая и там куча народа действительно "носит бумажки" и исправно получает паек за это,зачастую гораздо больший,чем те ,кто в окопах. Но беда в том,что зеленые не смогут убрать таких людей с их мест,по причине своей непроходимой глупости ...
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17.10.2020 08:24 Відповісти
А что, кроме армии нет других структур, в которых масса народа просто "носит бумажки"?
МВД, например! Там бумагоносителей в коротких юбках в разы больше!
А армию во время войны в истории еще никто не сокращал!
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17.10.2020 15:33 Відповісти
Скорочення папероносців і бюрократів - свята справа . Ще й для бюджету корисно .
Хіба люди по селах не кроплять колорадських жуків хімією ? 🇺🇦😁👍
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17.10.2020 08:43 Відповісти
Согласен.. У нас в ВЧ сидит куча людей которые и запаха пороха не слышали, но строят из себя ВЕЛИКИХ вояк!!!! и льготы им подавай и зарплаты как на передке им тоже подавай...
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17.10.2020 09:12 Відповісти
Сократят боевых офицеров, а оставят как раз тех б-дей котроые бумажки носят. Неужели вы до сих пор не поняли, для чего шмаркля пошёл в президенты ?
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17.10.2020 10:24 Відповісти
поживем увидим, кого сократят! если так как вы говорите, то это печально.... но то что в армии множество трутней, прилипал, то вижу сам на примере ВЧ в моем городе..
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17.10.2020 11:12 Відповісти
просрал абхазию просерит и Украину.
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17.10.2020 10:11 Відповісти
Ему дали украинское гражданство раньше, чем у него хвост отпал.
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17.10.2020 10:21 Відповісти
Араукария, а ты скажи не сокращение армии, а сокращение штабной бюрократии - глядишь поддержат!
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17.10.2020 10:47 Відповісти
Где , что -то подобное кто -то уже говорили: и гриценко и тимошенко и лебедев и ехануров и Януковичи и медведчуки и рабиновичи и прочие бездари и дебилы нашего государства, а в результате этого мы к 2014 году потеряли армию!!! Этому Арахамии надо знать, Что кроме дебильных и невразумительных шуток 95 квартала и бла...бла....бла .. обо всём и ничего конкретно, по данному вопросу, есть в мире, и был и в Украине, до "дерьмократов", ещё такой предмет как управление:... .войсками , заводами , колхозами и т. д. .. Так пусть он почитает хотя бы, что бы знать, что без "штабных крыс" ни одна дивизия или полк, ни на, что не способна!! Пусть этот неуч, который наверняка от армии откосил, задаст сам себе вопрос ::Почему в ВСУ созданы отделения, взвозды. роты .батальоны , полки и т. .И самое главное принцип их создания!! Всё это элементы управления ВСУ!! Без них , как без рук!! Нужны в нашей армии и стрелки и снайперы и писари и генералы!! И никогда , Никакой придурок, типа Арахамии, Не заменит в Армии даже самого простого лейтенанта!!!
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17.10.2020 11:49 Відповісти
Тобто потрібно не паперову роботу скоротити, а людей які її виконують. Це "зелена логіка"!Людей не буде а робота залишиться. А потім для паперової роботи долучать бойових офіцерів та солдат.
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17.10.2020 11:51 Відповісти
"Тобто потрібно не паперову роботу скоротити, а людей які її виконують." - Ты исходишь из неверной предпосылки что зелёные враги Украины действуют в интересах Украины, соответственно вывод из предпосылки так же ошибочен. Их цель сделать Украину беззащитной, беззубой, а не борьба с бумажной волокитой.
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17.10.2020 12:26 Відповісти
и снова.... обосрамшись......
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17.10.2020 13:20 Відповісти
Скорочувати потрібно не українську армію під час війни, а відсоток представників національних меншин в Україні: депортувати, надавати українське громадянство лише у порядку виключення за особливі заслуги (участь у бойових діях, тощо). Переглянути тотально законність надання українського громадянства іноземцям у попередні роки.
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17.10.2020 14:14 Відповісти
Так сократят не тех, кто бумажки носит, идиотские приказы выдумывает и с комиссиями по частям ездит. Сократят низшее звено, а не генералов и полковников.
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17.10.2020 16:32 Відповісти
нельзя таким дебилам, уклонистам и безграмотным , как Арахамия,давать возможность высказываться по тем вопросам в которых он полный дурак! Ведь по Арахамии 40% ВСУ, Это 80 тыс. офицеров переставляют бумажки и ничего не делают!! Понятно , что кроме того , что это болван, Арахамия, полный дурак , он ещё в арифметике, за 5 класс, полный жидярский баран.
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17.10.2020 17:09 Відповісти
прикольно, примат рассуждает об армии .интересно, сколько приматов с слугах сброда?
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17.10.2020 20:58 Відповісти
правильно.
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18.10.2020 02:06 Відповісти
Эта мартышка, если его не так поняли, рискует первым из шоблы выпасть из окна.
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18.10.2020 23:55 Відповісти
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