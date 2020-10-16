На Кіровоградщині затримали шахрая, який вкрав 140 тис. грн, зібраних на лікування дитини, - Нацполіція

На Кіровоградщині співробітники кіберполіції затримали шахрая, який заволодів коштами, зібраними на лікування дитини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що 32-річний чоловік заволодів грошима з банківської карти жінки, яка збирала гроші на лікування доньки.

Зловмисник зателефонував потерпілій, представився помічником чиновника, керівника благодійної організації і запропонував допомогу. Фігурант попросив жінку надати номери телефонів її родичів, щоб він міг переконатися, що сім'я дійсно потребує допомоги.

Дізнавшись номери, правопорушник вчинив блокування мобільного номера потерпілої з подальшим перевипуском сім-картки. Таким чином він отримав доступ до каталогу інтернет-банкінгу, а потім - перевів на свою картку гроші, зібрані на лікування. За попередніми підрахунками, сума вкраденого - майже 140 тис. гривень.

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У минулому фігурант вже мав проблеми з законом за скоєння аналогічного злочину.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

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