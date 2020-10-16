На Кіровоградщині затримали шахрая, який вкрав 140 тис. грн, зібраних на лікування дитини, - Нацполіція
На Кіровоградщині співробітники кіберполіції затримали шахрая, який заволодів коштами, зібраними на лікування дитини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Встановлено, що 32-річний чоловік заволодів грошима з банківської карти жінки, яка збирала гроші на лікування доньки.
Зловмисник зателефонував потерпілій, представився помічником чиновника, керівника благодійної організації і запропонував допомогу. Фігурант попросив жінку надати номери телефонів її родичів, щоб він міг переконатися, що сім'я дійсно потребує допомоги.
Дізнавшись номери, правопорушник вчинив блокування мобільного номера потерпілої з подальшим перевипуском сім-картки. Таким чином він отримав доступ до каталогу інтернет-банкінгу, а потім - перевів на свою картку гроші, зібрані на лікування. За попередніми підрахунками, сума вкраденого - майже 140 тис. гривень.
У минулому фігурант вже мав проблеми з законом за скоєння аналогічного злочину.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.
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1. фінансовий телефон (до якого прив"язана банківська карта) повинен бути авторизованим, чи контрактним
2. неавторизований фінансовий телефон не повинен, крім вас, ніхто знати.
А ще краще фінансовий телефон (до якого прив"язана банківська карта) повинен бути авторизованим, чи контрактним і його ніхто крім Вас не повинен знати.
Паскуду бы застрелить по хорошему
Коли Ви відкриваєте рахунок у банку, то банк не цікавиться, чи авторизований у Вас тел. номер, до якого прив"язується банківська карта, йому байдуже.
А мобільному оператору байдуже перевіряти, коли приходить злодій і каже, що загубив телефон, і хоче "відновити" собі вашу сім-карту. Він називає кому ви дзвонили, і йому видають нову сім-карту на ваш номер, а ваша оригінальна сім-карта автоматично перестає працювати.
І, якщо, у вас вкрадуть гроші, то нічого вам не відшкодують.
Те, що цього шахрая піймали, то виняток, бо він на свою особисту карту гроші перевів, а міг би у біткоїни, чи на кілька передплачених анонімних карток і т.і.