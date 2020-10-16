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Новини Силовики
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На Кіровоградщині затримали шахрая, який вкрав 140 тис. грн, зібраних на лікування дитини, - Нацполіція

На Кіровоградщині затримали шахрая, який вкрав 140 тис. грн, зібраних на лікування дитини, - Нацполіція

На Кіровоградщині співробітники кіберполіції затримали шахрая, який заволодів коштами, зібраними на лікування дитини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що 32-річний чоловік заволодів грошима з банківської карти жінки, яка збирала гроші на лікування доньки.

Зловмисник зателефонував потерпілій, представився помічником чиновника, керівника благодійної організації і запропонував допомогу. Фігурант попросив жінку надати номери телефонів її родичів, щоб він міг переконатися, що сім'я дійсно потребує допомоги.

Дізнавшись номери, правопорушник вчинив блокування мобільного номера потерпілої з подальшим перевипуском сім-картки. Таким чином він отримав доступ до каталогу інтернет-банкінгу, а потім - перевів на свою картку гроші, зібрані на лікування. За попередніми підрахунками, сума вкраденого - майже 140 тис. гривень.

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У минулому фігурант вже мав проблеми з законом за скоєння аналогічного злочину.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Автор: 

шахрайство (1074) Нацполіція (15136) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) кіберполіція (412) Кіровоградська область (567)


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Топ коментарі
+5
Дожились. Ничего святого не осталось. Одна надежда что там его накажут. Какой мразью нужно быть чтоб украсть у больного ребенка. Нет слов.
Паскуду бы застрелить по хорошему
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16.10.2020 23:40
+4
У мене з картки теж у 2015 вкрали гроші через перевипуск злодіями сім-карти. Доречі, сім-карта перевипускається протягом секунд 10. Тому, тут є такі виходи:
1. фінансовий телефон (до якого прив"язана банківська карта) повинен бути авторизованим, чи контрактним
2. неавторизований фінансовий телефон не повинен, крім вас, ніхто знати.
А ще краще фінансовий телефон (до якого прив"язана банківська карта) повинен бути авторизованим, чи контрактним і його ніхто крім Вас не повинен знати.
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16.10.2020 23:32
+3
Тут проблема в іншому. І ця проблема відома і мобільним операторам, і банкам.
Коли Ви відкриваєте рахунок у банку, то банк не цікавиться, чи авторизований у Вас тел. номер, до якого прив"язується банківська карта, йому байдуже.
А мобільному оператору байдуже перевіряти, коли приходить злодій і каже, що загубив телефон, і хоче "відновити" собі вашу сім-карту. Він називає кому ви дзвонили, і йому видають нову сім-карту на ваш номер, а ваша оригінальна сім-карта автоматично перестає працювати.
І, якщо, у вас вкрадуть гроші, то нічого вам не відшкодують.
Те, що цього шахрая піймали, то виняток, бо він на свою особисту карту гроші перевів, а міг би у біткоїни, чи на кілька передплачених анонімних карток і т.і.
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17.10.2020 00:00
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Мразота.
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16.10.2020 23:16 Відповісти
Пароль что,вообще бесполезен?
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16.10.2020 23:31 Відповісти
-Пароль?
-Пароль.
-Проходь.
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16.10.2020 23:34 Відповісти
По дзвінку на гарячу лінію поповнють рахунок на телефоні, у всякому разі у мене так було. А потім з телефона далі на ліву карту і зняття в банкоматі
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16.10.2020 23:36 Відповісти
У мене з картки теж у 2015 вкрали гроші через перевипуск злодіями сім-карти. Доречі, сім-карта перевипускається протягом секунд 10. Тому, тут є такі виходи:
1. фінансовий телефон (до якого прив"язана банківська карта) повинен бути авторизованим, чи контрактним
2. неавторизований фінансовий телефон не повинен, крім вас, ніхто знати.
А ще краще фінансовий телефон (до якого прив"язана банківська карта) повинен бути авторизованим, чи контрактним і його ніхто крім Вас не повинен знати.
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16.10.2020 23:32 Відповісти
Краще всього ніяких прив"язок картки до телефону.
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16.10.2020 23:36 Відповісти
банк карту не видасть. Не видають навіть глухонімим, яким телефон ... ну самі розумієте
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16.10.2020 23:38 Відповісти
Дожились. Ничего святого не осталось. Одна надежда что там его накажут. Какой мразью нужно быть чтоб украсть у больного ребенка. Нет слов.
Паскуду бы застрелить по хорошему
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16.10.2020 23:40 Відповісти
Если зона по понятиям живет, то эта тварь будет кукарекать, но недолго.
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16.10.2020 23:50 Відповісти
Святая справедливая зона и какие же там высокоморальные люди собрались!
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17.10.2020 00:44 Відповісти
Тут проблема в іншому. І ця проблема відома і мобільним операторам, і банкам.
Коли Ви відкриваєте рахунок у банку, то банк не цікавиться, чи авторизований у Вас тел. номер, до якого прив"язується банківська карта, йому байдуже.
А мобільному оператору байдуже перевіряти, коли приходить злодій і каже, що загубив телефон, і хоче "відновити" собі вашу сім-карту. Він називає кому ви дзвонили, і йому видають нову сім-карту на ваш номер, а ваша оригінальна сім-карта автоматично перестає працювати.
І, якщо, у вас вкрадуть гроші, то нічого вам не відшкодують.
Те, що цього шахрая піймали, то виняток, бо він на свою особисту карту гроші перевів, а міг би у біткоїни, чи на кілька передплачених анонімних карток і т.і.
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17.10.2020 00:00 Відповісти
Отпустить и расстрелять при попытке к бегству у прохожих на виду, что бругим неповадно было.
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17.10.2020 00:32 Відповісти
зберігайте на картці завжди одну гривню тоді злодію "совість"не дозволить її вкрасти
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17.10.2020 06:29 Відповісти
Якщо карта кредитна, то вкраде вашу гривню + кредитні кошти , які Ви потім будете віддавати. А такі непоодинокі випадки є. Тому встановлюйте на карті нульовий кредит, хоча, якщо у шахрая є повний доступ до Вашого особистого кабінету, це не допоможе
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17.10.2020 07:59 Відповісти
Есть,как мне кажется,еще один способ помочь деньгами-отправлять адресно,на личную банковскую карту. Пароль наверное сложно подобрать.
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17.10.2020 13:52 Відповісти
 
 