У Франції невідомий обезголовив учителя після того, як той демонстрував дітям карикатури з "Сharlie Hebdo", як приклад свободи слова

Недалеко від Парижа чоловік обезголовив учителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo для демонстрації свободи слова. Нападника застрелила поліція.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє Le Parisien.

Інцидент стався в місті Конфлан-Сент-Оноріон, поліцейських викликали на місце свідки нападу. Там вони побачили обезголовленого вчителя і невідомого з кухонним ножем. Останній намагався втекти, але його застрелили. За словами очевидців, чоловік убив учителя з криком "Аллах Акбар", пише Le Figaro.

За попередніми даними поліції, це родич одного з учнів - громадянин Алжиру 1972 року - який обурився тим, що вчитель показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда.

Le Figaro зазначає, що правоохоронці не могли наблизитися до нападаючого, бо той мав жилет із вибухівкою.

До розслідування вбивства залучили Національну антитерористичну прокуратуру Франції, порушено справу за статтями "вбивство в межах терористичної діяльності" і "терористична злочинна організація".

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