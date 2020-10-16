У Франції невідомий обезголовив учителя після того, як той демонстрував дітям карикатури з "Сharlie Hebdo", як приклад свободи слова
Недалеко від Парижа чоловік обезголовив учителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo для демонстрації свободи слова. Нападника застрелила поліція.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє Le Parisien.
Інцидент стався в місті Конфлан-Сент-Оноріон, поліцейських викликали на місце свідки нападу. Там вони побачили обезголовленого вчителя і невідомого з кухонним ножем. Останній намагався втекти, але його застрелили. За словами очевидців, чоловік убив учителя з криком "Аллах Акбар", пише Le Figaro.
За попередніми даними поліції, це родич одного з учнів - громадянин Алжиру 1972 року - який обурився тим, що вчитель показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда.
Le Figaro зазначає, що правоохоронці не могли наблизитися до нападаючого, бо той мав жилет із вибухівкою.
До розслідування вбивства залучили Національну антитерористичну прокуратуру Франції, порушено справу за статтями "вбивство в межах терористичної діяльності" і "терористична злочинна організація".
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В мене ж є повно аккаунтів і використаю впн.Для мене це не проблема. Я ці дні був під іншими аккаунтами.
"Флагман"...
Сама вибрала цей шлях..
Іслам Захід не може стримати НІЯК,тому прийдеться стримувати "Шарлі ****"(це ніякий не журнал свободи слова,а провокаторів на "свободі слова"). Інакше будуть ще трупи,а редакцію прийдеться поповнювати щороку...
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
Перевод: Сражайтесь с теми, кто не верит в Аллаха и в Последний День, и не запрещает то, что Аллах запретил и Его Посланник, и не осуждает религию истины со стороны тех, кому была дана Книга, пока они не заплатят дань безоговорочно и не станут покорными.
Под Книгой понимается Писание, то есть Тора и Евангелие (Инджиль). Иудеи и христиане первыми, задолго до мусульман уверовали в Аллаха пророков Ибрагима, Мусы и Якуба.
Как можно сражаться с верующими в Аллаха и в Последний День людьми?
Короче, совсем непонятная Сура. Правильно ли передал расуль Мухаммед людям слова Бога?
ОБрази Пророка Мохамеда чи ісламу У ЙОГО РОЗУМІНННІ достатньо..
За их осквернение мусульмане могут отрезать голову.
и доказал, что он - ****** с горных вершин
свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к
убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. В результате Герой России
Сулим Ямадаев был убит в Дубае, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция
объявила в международный розыск другого Героя России Адама Делимханова. Брат
убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, также был убит в
Москве другими, пока еще не установленными Героями России.
ентот ******** умер от скуки,ему отрезали бошку,
и он больше не мог засасывать кацапсиновый хрен !!!
как 80-и летней бабушки ** Макарон!!