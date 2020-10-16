УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11038 відвідувачів онлайн
Новини
22 823 233

У Франції невідомий обезголовив учителя після того, як той демонстрував дітям карикатури з "Сharlie Hebdo", як приклад свободи слова

У Франції невідомий обезголовив учителя після того, як той демонстрував дітям карикатури з

Недалеко від Парижа чоловік обезголовив учителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo для демонстрації свободи слова. Нападника застрелила поліція.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє Le Parisien.

Інцидент стався в місті Конфлан-Сент-Оноріон, поліцейських викликали на місце свідки нападу. Там вони побачили обезголовленого вчителя і невідомого з кухонним ножем. Останній намагався втекти, але його застрелили. За словами очевидців, чоловік убив учителя з криком "Аллах Акбар", пише Le Figaro.

За попередніми даними поліції, це родич одного з учнів - громадянин Алжиру 1972 року - який обурився тим, що вчитель показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда.

Le Figaro зазначає, що правоохоронці не могли наблизитися до нападаючого, бо той мав жилет із вибухівкою.

До розслідування вбивства залучили Національну антитерористичну прокуратуру Франції, порушено справу за статтями "вбивство в межах терористичної діяльності" і "терористична злочинна організація".

Дивіться також: Charlie Hebdo опублікував карикатури на Кадирова та чеченських геїв. ФОТО 18+

Автор: 

іслам (41) карикатура (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+39
Так а якого біса він приперся у Францію? Чо поліз у чужий монастир зі своїм уставом??? Наших жінок у Ірані чи Саудівській Аравії змушують хустину одягати, а самі вони, коли прижджають в Європу, не хочуть дотримуватися європейських звичаїв!
показати весь коментар
16.10.2020 23:13
+27
Бараны, напустили в дом средневековых дикарей, привыкайте теперь к их порядкам.
показати весь коментар
16.10.2020 23:22
+23
не так - отморозок убил человека...
показати весь коментар
16.10.2020 23:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Привіт. Як ти ? Я тобі дякую і перепрошую. Через мене тебе забанили.
показати весь коментар
17.10.2020 02:52 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Привіт!

В мене ж є повно аккаунтів і використаю впн.Для мене це не проблема. Я ці дні був під іншими аккаунтами.
показати весь коментар
17.10.2020 03:08 Відповісти
1 бачила.
показати весь коментар
17.10.2020 03:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Я ще з одного заходив.
показати весь коментар
17.10.2020 03:32 Відповісти
особисто мені пох ,під якими ви акаунтами... Баню за наглу брехню..
показати весь коментар
17.10.2020 09:40 Відповісти
обісрана мавпа вбила супертолерантну мегавільну "просвітлену"! одне одного варті!!! світ стане нормальнішим після смерті цих двох великих відхилень...
показати весь коментар
17.10.2020 02:25 Відповісти
Шо то я начинаю все больше понимать ку-клукс-клан...
показати весь коментар
17.10.2020 03:22 Відповісти
толерастия в действии. продолжайте голосовать за левое пархатое говно и называть националистов нацистами дурачье
показати весь коментар
17.10.2020 05:42 Відповісти
Франція у світі це "двигун" політтолерастії...
"Флагман"...

Сама вибрала цей шлях..
показати весь коментар
17.10.2020 09:39 Відповісти
Сама вибрала цей шлях. Порахуйте, скільки колоній Франція захопила, і більшість із них мусульманські. Толерастія-дурастія. Навіщо хлопця застрелили? Там немає смертної кари, це дискримінація по релігійному признаку. Оце їхня "свобода і демократія".
показати весь коментар
17.10.2020 13:35 Відповісти
посчитай сколько мусульмане крови выпили по всему миру и никаких мигрантов к себе не тянут
показати весь коментар
17.10.2020 14:36 Відповісти
не знаю как франции но мне тут в сша он толерастов тошнит уже
показати весь коментар
17.10.2020 11:41 Відповісти
Естественный отбор матушки природы, агрессивные и неагрессивные дураки должны освобождать место под солнцем более толерантным и умным.
показати весь коментар
17.10.2020 08:01 Відповісти
дебил ты толерантный
показати весь коментар
17.10.2020 11:34 Відповісти
Не д#очи судьбу, она может тебя наказать за это.
показати весь коментар
17.10.2020 18:40 Відповісти
Таке враження , що Шарлі Едбо бореться своїми "жартами" , за звання найкривавішого журналу в світі . Стільки людей вже загинуло через їхні дурощі .
показати весь коментар
17.10.2020 08:36 Відповісти
не виправдовуючи,але РОЗУМІЮЧИ терориста можу сказати лише,що НЕСТРИМНА і НЕОБМЕЖЕНА політика політкоретності,лібералізму і політтолерантності,що проводить Захід у стику з Ісламом(молодоюі дуже активною релігією)логічно приводить до кривавих конфліктів.

Іслам Захід не може стримати НІЯК,тому прийдеться стримувати "Шарлі ****"(це ніякий не журнал свободи слова,а провокаторів на "свободі слова"). Інакше будуть ще трупи,а редакцію прийдеться поповнювати щороку...
показати весь коментар
17.10.2020 09:37 Відповісти
Толерантність.А якщо би ця горна мавпа не спустилась до людей,той і всі були живі і здорові.
показати весь коментар
17.10.2020 08:50 Відповісти
В Суре 9: Покаяние - Аят: 29 произошел сбой. Наводим оригинальный текст:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Перевод: Сражайтесь с теми, кто не верит в Аллаха и в Последний День, и не запрещает то, что Аллах запретил и Его Посланник, и не осуждает религию истины со стороны тех, кому была дана Книга, пока они не заплатят дань безоговорочно и не станут покорными.

Под Книгой понимается Писание, то есть Тора и Евангелие (Инджиль). Иудеи и христиане первыми, задолго до мусульман уверовали в Аллаха пророков Ибрагима, Мусы и Якуба.
Как можно сражаться с верующими в Аллаха и в Последний День людьми?

Короче, совсем непонятная Сура. Правильно ли передал расуль Мухаммед людям слова Бога?
показати весь коментар
17.10.2020 09:09 Відповісти
ніхто з ісламських терористів у подібні ідеологічні та релігійні тонкощі не влазить.

ОБрази Пророка Мохамеда чи ісламу У ЙОГО РОЗУМІНННІ достатньо..
показати весь коментар
17.10.2020 09:43 Відповісти
В єврейському Талмуді написано, що лише іудеї (божий народ ) є люди, усі решта тварини і здобич для них.
показати весь коментар
17.10.2020 13:26 Відповісти
Талмуд-це що? Усний переказ якихось походеньок євреїв. На відміну від іудо-христянської Тори до віри в Бога не має відношення.
показати весь коментар
17.10.2020 13:38 Відповісти
Все те, кто исповедуют ислам, реально контуженные. А французам можно посоветовать еще больше пускать арабов к себе в страну... Они им там и не такое еще устроят...
показати весь коментар
17.10.2020 11:15 Відповісти
При чому тут терористи? Якби тобі вчитель показував карикатури порно на Матір божу та Ісуса, хіба ти стерпів би? У нас і за 300 грн можуть убити.
показати весь коментар
17.10.2020 13:22 Відповісти
Матерь Божия и Иисус это часть Ислама. Коран, Сура 19 "Мариам".
За их осквернение мусульмане могут отрезать голову.
показати весь коментар
17.10.2020 13:43 Відповісти
тонны карикатур на иисуса и что сколько бошек отрезано? ты че совсем больная на голову оправдывать убийтво?
показати весь коментар
17.10.2020 14:41 Відповісти
кто вас ********* таких дегенеров понарожал...
показати весь коментар
17.10.2020 14:43 Відповісти
Откуда вы такие беретесь? Кто вас делает такими идиотами? Ты понимаешь разницу между порно и карикатурой?
показати весь коментар
17.10.2020 19:08 Відповісти
обезглавил
и доказал, что он - ****** с горных вершин
показати весь коментар
17.10.2020 14:54 Відповісти
Герой России Рамзан Кадыров в
свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к
убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. В результате Герой России
Сулим Ямадаев был убит в Дубае, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция
объявила в международный розыск другого Героя России Адама Делимханова. Брат
убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, также был убит в
Москве другими, пока еще не установленными Героями России.
показати весь коментар
17.10.2020 21:14 Відповісти
гнусный ************** домагалсая юного москвича!!
ентот ******** умер от скуки,ему отрезали бошку,
и он больше не мог засасывать кацапсиновый хрен !!!
как 80-и летней бабушки ** Макарон!!
показати весь коментар
17.10.2020 21:39 Відповісти
плоды "евро-толерантности".
показати весь коментар
18.10.2020 02:11 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 