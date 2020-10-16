Топонімічна комісія міськради Одеси порушила закон про декомунізацію і проголосувала за перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова, - активіст Бабич
16 жовтня Історико-топографічна комісія міськради Одеси проголосувала за перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав одеський активіст Олександр Бабич.
Він зазначив: "Сьогодні на засіданні Історико-топонімічної комісії з голосу, без попереднього внесення в план роботи, було внесено питання про перейменування Проспекту Небесної Сотні в Проспект Жукова і повернення назви вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії.
Далі 14 голосів проти 7 вирішили підтримати повернення Жукова на карту міста. І це попри те, що я озвучував статті закону і говорив про протиправність дій комісії в цей момент".
"І все це було затіяно лише для того, щоб Труханов відразу після закінчення засідання комісії гучно оголосив про те, що Топонімічна його підтримала і проспект буде знову на честь Жукова!
Я не здивуюся, що зараз посипляться позови про незаконність самого факту розгляду цього питання. І можливо саме це врятує місто від лютого і кривавого протистояння під час надуманих "громадських слухань".
Губар під час засідання сказав, що він не боїться заворушень і збурень, а я боюся.
Я не хочу, щоб у місті пролилася кров тільки тому, що хтось вирішив попіаритися на імені цього м'ясника!", - резюмував Бабич.
Будь ласка, зачекайте...
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Все очень серьезно.
Проспект назывался "ленинской искры"...Гурвиц взял и декомунизировал в жукова...
Как им жить без Жукова и Чапаева?
Катафалком по Небесній Сотні
(Катафалк - прізвисько жукава у піхотинців сересере часів 2-ї світової)
но еще и красный.. это наследство от мамы, несудимого, и характерного запаха моря...
жаль
https://history.wikireading.ru/249570
А по трухе с его бандой давно тюрьма плачет.
І я впевнений, 5-та колона, прийшовши до влади, навіть на місцях, помилок Порошенка повторювати точно не буде і домовлятись з проукраїнськими силами теж не буде, а банально буде їх знищувати.