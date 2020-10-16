Топонімічна комісія міськради Одеси порушила закон про декомунізацію і проголосувала за перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова, - активіст Бабич

16 жовтня Історико-топографічна комісія міськради Одеси проголосувала за перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав одеський активіст Олександр Бабич.

Він зазначив: "Сьогодні на засіданні Історико-топонімічної комісії з голосу, без попереднього внесення в план роботи, було внесено питання про перейменування Проспекту Небесної Сотні в Проспект Жукова і повернення назви вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії.

Далі 14 голосів проти 7 вирішили підтримати повернення Жукова на карту міста. І це попри те, що я озвучував статті закону і говорив про протиправність дій комісії в цей момент".

"І все це було затіяно лише для того, щоб Труханов відразу після закінчення засідання комісії гучно оголосив про те, що Топонімічна його підтримала і проспект буде знову на честь Жукова!

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Я не здивуюся, що зараз посипляться позови про незаконність самого факту розгляду цього питання. І можливо саме це врятує місто від лютого і кривавого протистояння під час надуманих "громадських слухань".

Губар під час засідання сказав, що він не боїться заворушень і збурень, а я боюся.

Я не хочу, щоб у місті пролилася кров тільки тому, що хтось вирішив попіаритися на імені цього м'ясника!", - резюмував Бабич.