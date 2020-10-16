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Новини Декомунізація
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Топонімічна комісія міськради Одеси порушила закон про декомунізацію і проголосувала за перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова, - активіст Бабич

Топонімічна комісія міськради Одеси порушила закон про декомунізацію і проголосувала за перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова, - активіст Бабич

16 жовтня Історико-топографічна комісія міськради Одеси проголосувала за перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав одеський активіст Олександр Бабич.

Він зазначив: "Сьогодні на засіданні Історико-топонімічної комісії з голосу, без попереднього внесення в план роботи, було внесено питання про перейменування Проспекту Небесної Сотні в Проспект Жукова і повернення назви вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії.

Далі 14 голосів проти 7 вирішили підтримати повернення Жукова на карту міста. І це попри те, що я озвучував статті закону і говорив про протиправність дій комісії в цей момент".

"І все це було затіяно лише для того, щоб Труханов відразу після закінчення засідання комісії гучно оголосив про те, що Топонімічна його підтримала і проспект буде знову на честь Жукова!

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Я не здивуюся, що зараз посипляться позови про незаконність самого факту розгляду цього питання. І можливо саме це врятує місто від лютого і кривавого протистояння під час надуманих "громадських слухань".

Губар під час засідання сказав, що він не боїться заворушень і збурень, а я боюся.

Я не хочу, щоб у місті пролилася кров тільки тому, що хтось вирішив попіаритися на імені цього м'ясника!", - резюмував Бабич.

Автор: 

Одеса (5437) перейменування (584) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+44
любая не украинская власть в Украине, становится анти-украинской (с)

исключений еще не было..
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16.10.2020 23:39
+41
Картина ясная, Одесса красная
И с той Одессой мне не по пути.
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16.10.2020 23:38
+41
Топонімічна комісія міськради Одеси порушила закон про декомунізацію і проголосувала за перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова, - активіст Бабич - Цензор.НЕТ 1316
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16.10.2020 23:56
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При зекремлядяx все антиукраїнське в Україні почало підіймати голову. Довго ми ще це терпітимо, чи повернемо справжнього Гетьмана щоб гнав цю мацкаляцьку гидоту ?!
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17.10.2020 07:02 Відповісти
В Одессу свезли более двух тысяч молодых парней под видом работы в охранных структурах с зарплатой под тридцать тысяч,якобы на охрану коттеджей.Каждый-спортсмен в каком либо виде боевых единоборств,многие чемпионы разных уровней.В Одессе намечается большая заворуха под выборы.СБУ такое впечатление как вроде их и нет,а стоит обратить внимание,либо можем заиметь ещё один "дамбас".
Все очень серьезно.
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17.10.2020 07:05 Відповісти
Пуйлу треба "...все побережье Чорного моря..."
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17.10.2020 10:19 Відповісти
Это как минимум.
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17.10.2020 10:28 Відповісти
Вот гниды! ОРпять вопрос об этом убийце и палаче режима сталинга будоражат. Идиоты!
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17.10.2020 07:12 Відповісти
Это гурвиц толерасную бобму заложил...теперь расхлебываем советское говно...
Проспект назывался "ленинской искры"...Гурвиц взял и декомунизировал в жукова...
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17.10.2020 07:58 Відповісти
Уверен, что большинство старых совкомаразматиков считают жукова героем советских кинофильмов и слыхом не слыхивали о его преступлениях против народа. Под эту дудку и разыгрываются подобные пиарпартии. А всё потому, что пропагандой у нас на госуровне никто толком не занимается. Поучились бы у кремля уже, за пару лет через телевизор можно сделать миллионов двадцать бандеровцев...
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17.10.2020 08:06 Відповісти
ТВ та інш яке захопили відверті вороги всього українського . при потуранні колишньої та теперішньої влади ..!?
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17.10.2020 08:17 Відповісти
Топонімічна комісія міськради Одеси порушила закон про декомунізацію і проголосувала за перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова, - активіст Бабич - Цензор.НЕТ 962
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17.10.2020 08:15 Відповісти
Значить таки мало товарісч Жуков Одесу кров`ю заливав. Мало їм, значить. Дамбас в себе. напевно, хочуть.
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17.10.2020 08:41 Відповісти
мало ваты сгорело
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17.10.2020 09:00 Відповісти
Кацапський мир ще довго буде гадити Україні.
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17.10.2020 09:16 Відповісти
пока не будет подписано соглашение о демаркации границы с рашкой
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17.10.2020 09:56 Відповісти
А теперь значится его крышует Зельцман? Дядя, кондитер до сих пор тебе в портки шеколад откладывает?
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17.10.2020 09:29 Відповісти
Дядя кондитер наклав тобі шоколаду на порожню макитру,і ти цим задоволений.
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17.10.2020 11:58 Відповісти
Блин, шо у них в головах?
Как им жить без Жукова и Чапаева?
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17.10.2020 09:34 Відповісти
Надо давать названия цветочно клубнично- абрикосовве, или нумеровать, как в нормальных странах, с умной властью. Надоели политические игрища. В «Малиновке», в известной комедии при смене власти названия не меняли. А если бы была, например,не "Малиновка", а «Ленинка»?
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17.10.2020 09:54 Відповісти
Посмотрели бы какие названия улиц в Женеве. Это всемирно известные имена. Удивляешься, что в такой маленькой стране столько звучных имён. А мы ещё долго будем прикрывться именами советских палачей и местной ж-двы. Как будто у Украины нет своих героев.
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17.10.2020 10:14 Відповісти
Так то "всемирно известные имена", а у нас политические, улавливаеш разницу или кастрюля мешает???
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17.10.2020 10:33 Відповісти
ж2 любит своих катов.
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17.10.2020 10:09 Відповісти
А чего хило ватников изгнать из горсовета ?
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17.10.2020 10:11 Відповісти
http://www.radikal.ru Топонімічна комісія міськради Одеси порушила закон про декомунізацію і проголосувала за перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова, - активіст Бабич - Цензор.НЕТ 6089
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17.10.2020 10:15 Відповісти
Топонімічна комісія міськради Одеси порушила закон про декомунізацію і проголосувала за перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова, - активіст Бабич - Цензор.НЕТ 641
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17.10.2020 10:25 Відповісти
При чём тут Зеленский, болезный? Труханов и при Порохе был, вообще-то, таким же. У нас самоуправление и децентролизация на дворе. Если есть нарушение закона должны вмешаться правоохранители и суд.
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17.10.2020 10:30 Відповісти
Да совсем не причём. Вот только при нём эта антиукраинская мразь так не борзела. И "суд" не был настолько ручным и антиукраинским.
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17.10.2020 10:40 Відповісти
Хороший способ борьбы с ватой!

Топонімічна комісія міськради Одеси порушила закон про декомунізацію і проголосувала за перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова, - активіст Бабич - Цензор.НЕТ 1547
Топонімічна комісія міськради Одеси порушила закон про декомунізацію і проголосувала за перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова, - активіст Бабич - Цензор.НЕТ 3067
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17.10.2020 10:37 Відповісти
http://www.radikal.ru Топонімічна комісія міськради Одеси порушила закон про декомунізацію і проголосувала за перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова, - активіст Бабич - Цензор.НЕТ 3891
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17.10.2020 10:45 Відповісти
Больше 6 лет идёт война с россией потому, что нет в Украине маршала Победы.
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17.10.2020 10:58 Відповісти
У вас была такая надежда на клоуна... Да?
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17.10.2020 11:01 Відповісти
..вйо бнуті люди у сруля Одеси
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17.10.2020 11:25 Відповісти
смислова війна - она такая:
Катафалком по Небесній Сотні
(Катафалк - прізвисько жукава у піхотинців сересере часів 2-ї світової)
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17.10.2020 11:55 Відповісти
У чуваков похоже бейцы из легированной стали.
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17.10.2020 12:50 Відповісти
Как сказал бы классик: Старомыслы не нутрят ангсоц.
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17.10.2020 13:06 Відповісти
дюк не только зеленый и с голубями,
но еще и красный.. это наследство от мамы, несудимого, и характерного запаха моря...
жаль
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17.10.2020 13:53 Відповісти
паровоз москва-одесса
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17.10.2020 13:55 Відповісти
Якщо держава дасть по рукам місцевим князькам,то в подальшому і намагань подібних не буде.А якщо не дасть ,то наступні спроби будуть більш кардінальні.
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17.10.2020 15:07 Відповісти
... и не должно быть у нас в Украине того(маршалапобеды) жукова который ненавидел народ Украины которого он уничтожал всеми методами.
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17.10.2020 19:13 Відповісти
а я думал что второе мая бадет для одеситов прививкой
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17.10.2020 20:30 Відповісти
Для любителей маршала мародера полезно будет знать:
https://history.wikireading.ru/249570
А по трухе с его бандой давно тюрьма плачет.
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17.10.2020 20:57 Відповісти
Ауу, СБУ! Баканов, лови чорта!
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18.10.2020 00:47 Відповісти
Порошенко багато зробив для України але й припустився багатьох помилок. Зокрема, ключовою його помилкою було те, що замість того щоб посадити, він домовився з антиукраїнськими діячами на кшталт Труханова і Кернеса. Тепер маємо результат - тотальне знищення всього українського.
І я впевнений, 5-та колона, прийшовши до влади, навіть на місцях, помилок Порошенка повторювати точно не буде і домовлятись з проукраїнськими силами теж не буде, а банально буде їх знищувати.
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18.10.2020 08:25 Відповісти
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