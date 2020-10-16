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Під час візиту до Туреччини Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Трюдо

Під час візиту до Туреччини Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Трюдо

Під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського в Туреччину у нього відбулася коротка телефонна розмова з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Прем'єр-міністр Канади провів телефонну розмову з президентом Туреччини, під час якої Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що у нього є сюрприз для Джастіна Трюдо, і передав трубку Володимиру Зеленському. Лідери України і Канади обмінялися дружніми привітаннями і коротко обговорили питання спільного порядку денного і взаємодії в актуальних проєктах", - сказано в повідомленні на офіційному сайті Офісу президента України в п'ятницю.

В Офісі президента України зазначили, що Зеленський і Трюдо були приємно здивовані можливістю дружньої бесіди в такому форматі.

Читайте також: Зеленський по телефону обговорив із прем'єром Канади Трюдо допомогу в боротьбі з коронавірусом

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Ердоган Реджеп Таїп (927) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+11
Мы уже его видели эспромтом в интервью BBC Hard Talk. Оно краснело,дулось,фальшиво хохотало, оправдывалось, заикалось, путалось в словах. Печальное зрелище. Третьесортный актеришко, у которого внезапно отобрали сценарий.
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17.10.2020 00:16
+8
Це він ще попреться смішити Канадію.
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17.10.2020 00:01
+7
Канада прекратила поставки оружия Турции в связи с турецким участием в Карабахском конфликте, но придурок и тут засветился, опытный Эрдоган ловко подставил недалёкого Зеленского, а тот в полном экстазе только от того что с ним поболтал Трюдо.
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17.10.2020 00:17
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Це він ще попреться смішити Канадію.
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17.10.2020 00:01 Відповісти
Такая туфта! О чем он может поговорить экспромтом! Рассмеши клоуна??
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17.10.2020 00:10 Відповісти
Мы уже его видели эспромтом в интервью BBC Hard Talk. Оно краснело,дулось,фальшиво хохотало, оправдывалось, заикалось, путалось в словах. Печальное зрелище. Третьесортный актеришко, у которого внезапно отобрали сценарий.
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17.10.2020 00:16 Відповісти
Шпана з райцентру.
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17.10.2020 00:31 Відповісти
Канада прекратила поставки оружия Турции в связи с турецким участием в Карабахском конфликте, но придурок и тут засветился, опытный Эрдоган ловко подставил недалёкого Зеленского, а тот в полном экстазе только от того что с ним поболтал Трюдо.
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17.10.2020 00:17 Відповісти
Зеленский это тот кто много наговорил и ничего не сделал ....
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17.10.2020 00:29 Відповісти
Оманський брехун.
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17.10.2020 00:32 Відповісти
нет это тот что как минимум на два пожизненных на***дел и очень много ,,сделал" (правда в минус)
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17.10.2020 00:47 Відповісти
ждать прекращения военного сотрудничества Украины и с Канадой...
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17.10.2020 00:33 Відповісти
почему..
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17.10.2020 00:40 Відповісти
ЖДИ ВЕТРА НА РОССИИ )))
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17.10.2020 01:13 Відповісти
Під час візиту до Туреччини Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Трюдо - Цензор.НЕТ 7968
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17.10.2020 00:39 Відповісти
Еще Кадыров позвонит, уХйло... У них сейчас террористы из Турции орудуют ... Президентняни в растерянности...
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17.10.2020 00:45 Відповісти
Во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию у него состоялся короткий телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Источник: https://censor.net/ru/n3225321 я пацсталом!! у него даже своей мобилы нет!!(ездит в турцию с эрдогановского до трюдо дозвониться!!)это всё что нужно знать о ,,современных"(не имеющих аналогов)правителях!!
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17.10.2020 00:51 Відповісти
Только наше Зебилье достойно такого унижения)))
Молодец Эрдоан!
Надеюсь, этот случайный през хотя бы под пытками сказал все, что отребовалось.
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17.10.2020 00:57 Відповісти
... и передал трубку ...

Серйозно ?
Ну, по-перше, там був перекладач, бо блазень англійською не володіє.
А по-друге, як це: друга хвиля, пандемія, вірус, а вони телефончики один одному передають ?
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17.10.2020 03:06 Відповісти
А ещё он во время визита покушал, покакал, отписал 3 твита и 4 раза чихнул.
Опупеть новость. Главное полезная-то какая... Вот чесслово, не спал, всё переживал и тревожился, чем же там пианист-то наш в Турции занимается.
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17.10.2020 03:42 Відповісти
а що то так зеленьський поспішає шастать туди-сюди... зараз він нагадує яника-хворобливого, який перед тим, як втекти з України, розсовував гроші то в Емірати, то ще кудись... правда, зе вспів профінансувати науково важливу суднобудівну галузь Великобританії...
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17.10.2020 07:27 Відповісти
TZE inform Во время визита Зеленского в Турцию произошел эпизод, который несомненной войдет в историю взаимоотношений государств как пример того, чего делать нельзя. Пребывая с визитом в одной стране, официальное лицо просит главу этой страны связать его с главой третьей страны, которое на его звонки давно не отвечает. Эрдоган по просьбе Зеленского позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо и передал трубку Зеленскому. Мы пока не знаем о реакции Трюдо, но сам факт подобного - вопиющая безграмотность и бестактность Зеленского вполне очевидна.
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17.10.2020 07:34 Відповісти
А какой бы был видосик этого разговора, какая мимика, какие жесты! За слова - молчу, воображения не хватит.
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17.10.2020 08:38 Відповісти
это дупа дупная
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17.10.2020 10:22 Відповісти
Это зеленое чмо подставило Рэджепа. Трюдо на звонки с Украинской ОПы не отвечает (TZi), ток оно попросило Рэджепа позвонить и воспользовалось тем, что Рэджепу неудобно было послать этого недоумка.
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17.10.2020 08:25 Відповісти
Дурне поїхало в турне!
Боже,за що це Україні?
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17.10.2020 08:30 Відповісти
Карма. Бог сказав, що Україні не повезе на правителів, через що в утіху наділив найкращими землями.
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17.10.2020 08:41 Відповісти
ЗЕ звонил с номера Эрдогана, вызовы бубочки уже все отбивают. Да и денег на счету, наверное, давно нет.
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17.10.2020 10:28 Відповісти
После Зеленского придется формировать правительство национального спасения, которое должно действовать без сантиментов к этой сволочи..
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17.10.2020 11:38 Відповісти
Во время визита Зеленского в Турцию произошел эпизод, который несомненной войдет в историю взаимоотношений государств как пример того, чего делать нельзя. Пребывая с визитом в одной стране, официальное лицо просит главу этой страны связать его с главой третьей страны, которое на его звонки давно не отвечает. Эрдоган по просьбе Зеленского позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо и передал трубку Зеленскому. Мы пока не знаем о реакции Трюдо, но сам факт подобного - вопиющая безграмотность и бестактность Зеленского вполне очевидна. (с)
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17.10.2020 13:09 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Посол Турции в Канаде Керим Урас был вызван в Department of Foreign Affairs and International Trade где имел беседу с министром иностранных дел Канады François-Philippe Champagne. На фоне весьма непростых отношений между Канадой и Турцией, напомним, что Канада приостановила экспорт вооружения и военных технологий в Турцию, инцидент со звонком Зеленского Трюдо из кабинета Эрдогана, может иметь крайне негативное влияние на украино-канадские отношения. Хроника (обновление)
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17.10.2020 14:30 Відповісти
 
 