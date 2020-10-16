Під час візиту до Туреччини Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Трюдо

Під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського в Туреччину у нього відбулася коротка телефонна розмова з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Прем'єр-міністр Канади провів телефонну розмову з президентом Туреччини, під час якої Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що у нього є сюрприз для Джастіна Трюдо, і передав трубку Володимиру Зеленському. Лідери України і Канади обмінялися дружніми привітаннями і коротко обговорили питання спільного порядку денного і взаємодії в актуальних проєктах", - сказано в повідомленні на офіційному сайті Офісу президента України в п'ятницю.

В Офісі президента України зазначили, що Зеленський і Трюдо були приємно здивовані можливістю дружньої бесіди в такому форматі.

Читайте також: Зеленський по телефону обговорив із прем'єром Канади Трюдо допомогу в боротьбі з коронавірусом