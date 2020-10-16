Під час візиту до Туреччини Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Трюдо
Під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського в Туреччину у нього відбулася коротка телефонна розмова з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
"Прем'єр-міністр Канади провів телефонну розмову з президентом Туреччини, під час якої Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що у нього є сюрприз для Джастіна Трюдо, і передав трубку Володимиру Зеленському. Лідери України і Канади обмінялися дружніми привітаннями і коротко обговорили питання спільного порядку денного і взаємодії в актуальних проєктах", - сказано в повідомленні на офіційному сайті Офісу президента України в п'ятницю.
В Офісі президента України зазначили, що Зеленський і Трюдо були приємно здивовані можливістю дружньої бесіди в такому форматі.
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Молодец Эрдоан!
Надеюсь, этот случайный през хотя бы под пытками сказал все, что отребовалось.
Серйозно ?
Ну, по-перше, там був перекладач, бо блазень англійською не володіє.
А по-друге, як це: друга хвиля, пандемія, вірус, а вони телефончики один одному передають ?
Опупеть новость. Главное полезная-то какая... Вот чесслово, не спал, всё переживал и тревожился, чем же там пианист-то наш в Турции занимается.
Боже,за що це Україні?
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Посол Турции в Канаде Керим Урас был вызван в Department of Foreign Affairs and International Trade где имел беседу с министром иностранных дел Канады François-Philippe Champagne. На фоне весьма непростых отношений между Канадой и Турцией, напомним, что Канада приостановила экспорт вооружения и военных технологий в Турцию, инцидент со звонком Зеленского Трюдо из кабинета Эрдогана, может иметь крайне негативное влияние на украино-канадские отношения. Хроника (обновление)