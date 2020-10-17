Лікарку, яка не помітила рак грудей у пацієнтки, відправили під суд на Дніпропетровщині
Рентгенолог не помітила на флюорограмі злоякісну пухлину, жінка не вчасно почала лікування і померла. Медпрацівницю можуть посадити на 2 роки.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Лікар-рентгенолог однієї з центральних міських лікарень в області, маючи достатню кваліфікацію та досвід роботи, під час перегляду флюорограми громадянки не виявила та не діагностувала наявну у неї злоякісну пухлину, а в медичній картці хворої зробила відмітку, що легеневі поля чисті", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Пацієнтка померла, оскільки не отримала вчасно діагноз.
Лікарці повідомили про підозру за ч.1 ст.140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого).
Покарання за цією статтею - від позбавлення права обіймати певні посади на строк до 5 років до позбавлення волі на строк до 2 років.
Будь ласка, зачекайте...
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А якщо серьозно - то це вбивство по необачності. І ла, 2 роки - ні про що.
А как его лечат у пересічних??
Та тільки на обстеження піди- знайдуть стільки хвороб!!
В Вашем Организме слишком много денег!
Будем лечить!!
😁
І да, я в курсі про опромінення, але якщо знімок був зіпсований - в чому сенс?
Всех садить - никаких тюрем не хватит.
Отсюда вопрос: чего же там врач не заметил? Даже если предположить, что не заметил рака легкого и типа "женщина умерла, потому что невовремя..." - так успоГойтесь. Рак легкого ее бы в той стадии и так за 4 месяца "уговорил". А вообще флюорографию - это наследие совка для экономии "дефицитной" пленки и "дорогого" серебра - давно надо запрещать. Там вообще мало что видно. А облучение человек получает то же самое.
Впрочем никуда, слава богу, врача не посодют.
Нафига такие "новости" тут постить?
А что делал врач-онколог, он не смотрел снимки?
(если кто не понял, то это ирония)