Лікарку, яка не помітила рак грудей у ​​пацієнтки, відправили під суд на Дніпропетровщині

Рентгенолог не помітила на флюорограмі злоякісну пухлину, жінка не вчасно почала лікування і померла. Медпрацівницю можуть посадити на 2 роки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Лікар-рентгенолог однієї з центральних міських лікарень в області, маючи достатню кваліфікацію та досвід роботи, під час перегляду флюорограми громадянки не виявила та не діагностувала наявну у неї злоякісну пухлину, а в медичній картці хворої зробила відмітку, що легеневі поля чисті", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Пацієнтка померла, оскільки не отримала вчасно діагноз.

Лікарці повідомили про підозру за ч.1 ст.140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого).

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Покарання за цією статтею - від позбавлення права обіймати певні посади на строк до 5 років до позбавлення волі на строк до 2 років.