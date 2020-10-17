За добу 16 жовтня на Буковині встановлено антирекорд інфікованих коронавірусом - 247 осіб, - ОДА

16 жовтня в Чернівецькій області зафіксували 247 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня лише 85 пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Він зазначив: "247! ️ Це найбільша цифра від початку епідемії в Чернівецькій області. Значна кількість нових випадків інфікування саме в Чернівцях.

COVID-19 не відступає і продовжує підступно і стрімко збільшувати кількість хворих в Україні, і на Буковині зокрема.

Тому ще раз звертаюся до всіх - дотримуйтеся карантину. За ситуацію несе відповідальність кожен із нас".

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