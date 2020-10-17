Чоловік, який обезголовив учителя у Франції, виявився російським ісламістом із Москви чеченського походження, - ЗМІ
Учителя із французького міста Конфлан-Сент-Оноріон обезголовив житель Москви чеченського походження. Він назвав убитого "псом Макрона" і виклав фото його голови у Twitter.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише низка французьких ЗМІ, зокрема Actu17 та Le Parisien.
Російському виданню Baza в консульстві Росії у Франції підтвердили, що нападник - 18-річний чеченець з Москви. Нападник мав аккаунт у Twitter "Чечен_270", він уже заблокований.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 16 жовтня неподалік Парижа чоловік обезголовив учителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo для демонстрації свободи слова. Нападника застрелила поліція.
Топ коментарі
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Кумедно.
Коцабські абревіатури, - ето пєстня. )))
Навіть ***** ******, коли дізналося, що **** - це "полицейский инспектор дорожного регулирования".
https://www.youtube.com/watch?v=o594se7GOKw ВДУЛ ДАЛВРОТ ВПОПЕЦ. единый документ в России
пацаковкацапови без намордников?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Разных кацапов, афганцев, чеченцев действительно надо гнать страной метлой. Их с радостью принимает Украина - вот проблема.
А тупые журналы, подливающие бензина в огонь в стране, где проживает намеренное количество мусульман, надо элементарно запрещать, а их журналистов сажать за разжигание
(на тест вже мамка помочилась),
Шо скаже --- я новий вожак,
І толерантність.... той .. скінчилась...
Візові режими створюють перешкоди лише для звичайних людей , або для працівників .
а рузге мальчик в трусиках вполне неплохо отдохнёт в комфортабельной французской тюрьме, на всём готовом, и выйдет глубокоуважаемым человеком среди среди таких же отбросов как оно само
свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к
убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. В результате Герой России
Сулим Ямадаев был убит в Дубае, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция
объявила в международный розыск другого Героя России Адама Делимханова. Брат
убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, также был убит в
Москве другими, пока еще не установленными Героями России.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Забыла Европа, что её создали белые христиане.
Пускают всяких средневековых дикарей-иноверцев.