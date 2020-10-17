Чоловік, який обезголовив учителя у Франції, виявився російським ісламістом із Москви чеченського походження, - ЗМІ

Учителя із французького міста Конфлан-Сент-Оноріон обезголовив житель Москви чеченського походження. Він назвав убитого "псом Макрона" і виклав фото його голови у Twitter.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише низка французьких ЗМІ, зокрема Actu17 та Le Parisien.

Російському виданню Baza в консульстві Росії у Франції підтвердили, що нападник - 18-річний чеченець з Москви. Нападник мав аккаунт у Twitter "Чечен_270", він уже заблокований.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 16 жовтня неподалік Парижа чоловік обезголовив учителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo для демонстрації свободи слова. Нападника застрелила поліція.

Також читайте: Наша політика щодо РФ - твердість і діалог без наївності, - глава МЗС Франції Ле Дріан