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Чоловік, який обезголовив учителя у Франції, виявився російським ісламістом із Москви чеченського походження, - ЗМІ

Чоловік, який обезголовив учителя у Франції, виявився російським ісламістом із Москви чеченського походження, - ЗМІ

Учителя із французького міста Конфлан-Сент-Оноріон обезголовив житель Москви чеченського походження. Він назвав убитого "псом Макрона" і виклав фото його голови у Twitter.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише низка французьких ЗМІ, зокрема Actu17 та Le Parisien.

Російському виданню Baza в консульстві Росії у Франції підтвердили, що нападник - 18-річний чеченець з Москви. Нападник мав аккаунт у Twitter "Чечен_270", він уже заблокований.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 16 жовтня неподалік Парижа чоловік обезголовив учителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo для демонстрації свободи слова. Нападника застрелила поліція.

Також читайте: Наша політика щодо РФ - твердість і діалог без наївності, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Автор: 

іслам (41) Франція (3049) чеченці (112)


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Топ коментарі
+58
русский, твоего фюрера зовут *****.
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17.10.2020 01:37
+55
Ну как обычно, русня чеченская везде и всюду.
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17.10.2020 01:26
+34
Пам'ятаєте тих.хто натовк Наєма,пам'ятаєте тих,хто копав купою в Києві чоловіка,пам'ятаєте тих,хто стріляв в місті Українка? Це все також приїжджі.Якщо їх буде мільйон чи два,Україні кінець.Їм нічого не зробиш,всі фанатики дуже організовані.Їх об'єднує релігія.До речі,недавно в Швеції вихідець з Пакистану зарізав хлопця.Тут цієї новини не було.Напевне,якби він голову відтяв і був з москальщини,то тоді би написали.
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17.10.2020 01:40
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Читав, здається, саме тут, на Цензорі у когось у коментарі.
Кумедно.
Коцабські абревіатури, - ето пєстня. )))
Навіть ***** ******, коли дізналося, що **** - це "полицейский инспектор дорожного регулирования".
https://www.youtube.com/watch?v=o594se7GOKw ВДУЛ ДАЛВРОТ ВПОПЕЦ. единый документ в России
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17.10.2020 23:08 Відповісти
именно он и есть котакбас!
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20.10.2020 04:57 Відповісти
Довго ж у вас, на "Лахті", з перекладом одного слова мучилися... Аж три дні!... "Котакты жеме!", вже переклали? І як саме? "Технічно", чи літературно? І що значить фраза повністю?...Хочу перевірить, чи хороші у вас, на "Лахті", перекладачі з тюркських мов...
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20.10.2020 07:06 Відповісти
теперь этому французскому "Макарону" очень трудно будет объяснять соотечественникам свои прогибы под Путина и призывы "простить россию"
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17.10.2020 07:24 Відповісти
Ещё на москвабад обижаются)
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17.10.2020 07:45 Відповісти
С таким маникюром.... понять и простить!
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17.10.2020 07:46 Відповісти
Привет толерастам
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17.10.2020 07:52 Відповісти
Разве можно держать пацаков кацапови без намордников?
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17.10.2020 08:02 Відповісти
А ведь по оккупированному Крыму чеченцы пачками бродят
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17.10.2020 08:05 Відповісти
Мужчина, обезглавивший учителя во Франции, оказался российским исламистом из Москвы чеченского происхождения, - СМИ - Цензор.НЕТ 2784
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17.10.2020 08:20 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.10.2020 22:04 Відповісти
Знают ли европейцы что расейские камни с неба падают не только в Крыму?
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17.10.2020 08:58 Відповісти
І нічого не мож зробити з напливом чебуреків, міграційна служба куплена, поліція, прокуратура з судами куплені = вони навіть ослу або барану нададуть політичний притулок, не кажучи про всяких "варов_взаконе" котрим громадянство і пачку наших паспортів на полусогнутих подають ранком до кави. Всякі ІДІЛ та міжнар.терорсти у нас тусуються відкрито, поки зцікавлені іноземні служби прямо не покажуть на них пальцем і не приймуть участі в затриманні. Про звірять "із_бившегоСНГ" нічого говорити - привілейована каста, прав і свобод більше ніж в українців.
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17.10.2020 09:05 Відповісти
Думаю, що поменше потрібно радикалів з відмінною культурою та релігією в Європу завозити. Вони демонструють свою нетерпимість до місцевих, аж до вбивств.
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17.10.2020 09:22 Відповісти
Ну, Алжир, Ливия, Тунис - для Франции родные и их жители запускаются пачками.
Разных кацапов, афганцев, чеченцев действительно надо гнать страной метлой. Их с радостью принимает Украина - вот проблема.
А тупые журналы, подливающие бензина в огонь в стране, где проживает намеренное количество мусульман, надо элементарно запрещать, а их журналистов сажать за разжигание
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17.10.2020 09:46 Відповісти
А элементарная закрывалка у тебя уже отросла, совок рафинированный? Можно тебя закрыть за разжыгание дебилизма?
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17.10.2020 12:01 Відповісти
Стурбований ситуацією.
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17.10.2020 09:24 Відповісти
Фсбешна свора знову за теракти взялась...ковід трошки попустив їх...виконавці не фанати,швидше,спідоносці-нарики...пошантажували що узнає весь рід...а так мученик і 10 тисчяч родині-герой і Макрон хай боїться.Зараз загримає Германія....газова труба здержує...а то б новічок пішов би в хід..
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17.10.2020 09:30 Відповісти
А Лолита французкая сказал ,что Европа до Камчатки ,и вся русня европейские народы.
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17.10.2020 09:33 Відповісти
Чеченці це собаки путіна.
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17.10.2020 09:47 Відповісти
Так на фото видно что он с головой лежит....в глаза что ли все долбятся?!
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17.10.2020 09:47 Відповісти
висловлюю "глибоку занепокоєність"....
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17.10.2020 09:53 Відповісти
Десь уже зачався чувак,
(на тест вже мамка помочилась),
Шо скаже --- я новий вожак,
І толерантність.... той .. скінчилась...
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17.10.2020 10:00 Відповісти
Ніколи такого не було й ось знову!
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17.10.2020 10:07 Відповісти
Это еще французам повезло, что он свой парадно-выходной жилет со взрывчаткой в толпе не взорвал. Ведь не для селфи же в инстаграм он его хранил...
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17.10.2020 10:23 Відповісти
А скільки в Україні зараз всяких понаїзжих з Кавказу та інших іноземців ,що вони тут роблять?
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17.10.2020 10:35 Відповісти
Отримують громадянство.
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17.10.2020 11:04 Відповісти
Бо то не є розумно впускати в країну рашистську наволоч , а тим більше , давати посвідку на проживання російським терористам .
Візові режими створюють перешкоди лише для звичайних людей , або для працівників .
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17.10.2020 10:58 Відповісти
Хоспаді ... Нема у паспорті такої графи - "терорист".
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17.10.2020 11:06 Відповісти
Достатньо вже , що паспорт російський . Це вже повід не впускати в країну . Тоді все буде гаразд .
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17.10.2020 12:56 Відповісти
Чоловік, який обезголовив учителя у Франції, виявився російським ісламістом із Москви чеченського походження, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3897

Чоловік, який обезголовив учителя у Франції, виявився російським ісламістом із Москви чеченського походження, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7518
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17.10.2020 10:59 Відповісти
Когда в Европу едет нормальный человек, то эти европейцы матку наизнанку выворачивают, а всякую исламистскую быдлоту пускают без проблем. Так что нехрен было пускать к себе этих диких ублюдков.
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17.10.2020 11:02 Відповісти
Так, у нього у паспорті було написано, що він ублюдок і терорист...
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17.10.2020 11:05 Відповісти
Ну а кто еще на масковии водится?
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17.10.2020 12:03 Відповісти
Если французы не вышлют весь его аул обратно в горы, значит они это одобряют.
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17.10.2020 11:15 Відповісти
ваша ж Зеля-уклонистка-дезертирка уже ж показала Макрон-овцам, как нужно правильно стоять на коленях перед Московией..
а рузге мальчик в трусиках вполне неплохо отдохнёт в комфортабельной французской тюрьме, на всём готовом, и выйдет глубокоуважаемым человеком среди среди таких же отбросов как оно само
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17.10.2020 11:45 Відповісти
Вообще то его застрелили.
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17.10.2020 12:33 Відповісти
еще 13 приняли в органах
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17.10.2020 13:31 Відповісти
Ну, "прийняли"... А далі? Що їм висунуть, в якості звинувачення? "Глибоку занепокоєність"? Вони ж нічого не зробили... Дружба з ідіотом - не злочин... А французам можу дать рекомендацію - добуть в Росії один шикарний документ. Ще аналітики КГБ розробили для командирів в/ч... Як ефективніше використовівать національне питання при призначенні на посади. Грамотні психологи постаралися... Показані позитивні та негативні якості різних національностей. Там прямо рекомендуються українці і білоруси, як перспективні командири молодшої ланки на полі бою, що можуть приймать самостійні рішення, вірмени - господарники, але крадії і стукачі. А от чеченці - "сторожові пси", вірні одному-єдиному господарю, але "обезбашені", коли щось стосується інтересів господаря чи його самого, тому їх варто використовувать в якості особистих водіїв... Саме цікаве - "росіяни" мають більше негативних рис, ніж позитивних... Лише як виконавці, але вимагають відповідного постійного контролю, бо "похєрісти" і ледарі... Я мав відповідний допуск, тому краєм ока заглянув колись у цей "папірець"...
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18.10.2020 05:37 Відповісти
Пес Макрона звучить дивно. Макрон за розширення і поглиблення дружби з кацапстаном, а тут на тобі. Щось не сходиться...
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17.10.2020 12:11 Відповісти
Да все сходится - гэбнявая тактика устрашения. Макрон когда перестает слушаться ***** - ему то собор парижской богоматери сожгут, то желтые рузскоговорящие жидеты пол Франции парализуют.
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17.10.2020 12:29 Відповісти
Ждем очередное признание в любви к рашке от Макрона.
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17.10.2020 12:30 Відповісти
А чё, на масковии уже некому головы резать?! Возвращайся на родину, в *********-выгребную яму, там поле непаханное...
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17.10.2020 12:42 Відповісти
А французы еще дают визы дикарям? Они не видят где два кацапа там три народных республики.
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17.10.2020 13:05 Відповісти
А этот преподаватель что себе думал? Разве он не знал что в его классе есть исламисты?
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17.10.2020 13:28 Відповісти
А оце хороше запитання. Серед викладачів часом трапляються садисти. Їм приємно завалювати студентів, давати їм завдання які ті студенттам не приємні.
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17.10.2020 15:39 Відповісти
Дуже добре пам'ятаю що у нас і у школі, і у інституті, були такі вчителі/викладачі які отримували насолоду коли публічно паплюжили учня, їм особливо приємно натравити весь клас на якусь одну дитину. А від опитування по журналу, коли пів-класу лізли під стіл від жаху вони отримували задоволення співрозмірне з оргазмом.
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17.10.2020 15:43 Відповісти
Кто бы сомневался.
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17.10.2020 13:31 Відповісти
Такие же дикие, жестокие, нечеловеческие методы были использованы "россиянами" на оккупированном востоке Украины против законных жителей Украины и с одобрения пророссийского населения. Мрак
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17.10.2020 14:18 Відповісти
Фото эпичное поставили. Неплохою маникюр у этого грозного чеченца.
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17.10.2020 15:24 Відповісти
жє суі ********
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17.10.2020 16:50 Відповісти
оказалось что макаронячий "учитель" обманом завлёк юного москвича и домогался однополой любви! юный москвич отрезал педогомофилу бошку ! а на Москаль Орде скрепно и духовно кадило в зопу забили бы,
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17.10.2020 20:51 Відповісти
Герой России Рамзан Кадыров в
свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к
убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. В результате Герой России
Сулим Ямадаев был убит в Дубае, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция
объявила в международный розыск другого Героя России Адама Делимханова. Брат
убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, также был убит в
Москве другими, пока еще не установленными Героями России.
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17.10.2020 20:56 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.10.2020 22:09 Відповісти
Был активирован очередной спящий агент, а их там типа "беженцев" тысячи, весело бдет и жабоедам и прочим любителям мордора
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17.10.2020 23:25 Відповісти
Чоловік, який обезголовив учителя у Франції, виявився російським ісламістом із Москви чеченського походження, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1678
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18.10.2020 01:17 Відповісти
результаты "евротолерантности".
Забыла Европа, что её создали белые христиане.
Пускают всяких средневековых дикарей-иноверцев.
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18.10.2020 02:31 Відповісти
"бєлиє християнє" недавно у Санкт-Петербурзі ( теща й дружина) вбили українського репера. Розрізали на шматки, м'ясо зберігали в холодильнику, там же знайшли і кишки, промиті у пральній машині. Ці жінки були білої раси і християни у 21-му сторіччі.
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18.10.2020 07:22 Відповісти
я говорил "белые христиане", а не ""бєлиє християнє"
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23.10.2020 19:33 Відповісти
Зашить в свиную шкуру и послать пыньке.
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20.10.2020 04:58 Відповісти
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