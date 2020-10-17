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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Минулої доби найманці російсько-терористичних військ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"Минулої доби, 16 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська двічі порушили неподалік населеного пункту Водяне. На цій ділянці в обідній час противник вів вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а у вечірній час здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2. Окрім того, у районі Мар’їнки противник застосовував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби по всій лінії розмежування дотримувався режим тиші.

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"Від початку поточної доби, 17 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - підсумували в штабі ООС.

Автор: 

обстріл (28274) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Наемники РФ на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9343
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17.10.2020 08:28
+9
мЬІр продовжується.
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17.10.2020 08:18
+6
коли вже та сопля в мир награється...
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17.10.2020 09:07
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мЬІр продовжується.
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17.10.2020 08:18 Відповісти
Що в кацапів за гранатомети такі?
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17.10.2020 08:22 Відповісти
Кружок "Умєлиє рукі".
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17.10.2020 08:25 Відповісти
мирные 😀
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17.10.2020 08:25 Відповісти
Да ещё совковая разработка, вместо кумулятивной гранаты в РПГ ставят специальную противотанковую мину и лупят туда, куда ее нужно установить. Намного эффективнее, чем ползти перед позициями и закапывать мину в ручную.
Я вас удивлю наверное, но сейчас целые минные поля можно формировать пролётом одного самолёта или одним залпом РСЗО.
Просто это доказывает, что перемирие рашка использует для укрепления позиций
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17.10.2020 08:30 Відповісти
вот повезло,дай бог и при следующих обстрелах ни кто не пострадал,"спасибо" главнокомандующему Зеленскому.
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17.10.2020 08:23 Відповісти
слово "главнокомандующий" тоже нужно брать в скобки
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17.10.2020 08:58 Відповісти
Трижды или четырежды уклонист, не может быть главнокомандующим.
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17.10.2020 12:06 Відповісти
уже не будут статистику печатать :три обстрела - нужно понимать это один раненный, шесть обстрелов - возможно убитый...
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17.10.2020 09:52 Відповісти
Ще мона показати дулю.
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17.10.2020 08:28 Відповісти
Наемники РФ на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9343
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17.10.2020 08:28 Відповісти
До Київа?
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17.10.2020 08:31 Відповісти
Все живы и это - хорошо.
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17.10.2020 08:28 Відповісти
НИКОГДА Не верте росЦякии ! - - https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/0828fd2196a80fcae1bf0e16009af800fb7561d55bd985425302f392c8fa6706.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/dce3b6305274eeb8fcce3afa8c48a52d1c91327e5356f4b93143922ab1e898b5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/687698aa35843eb1a88584772592d6c9be9130149f6fd5828459449ec77423aa.gif https://uploads.disquscdn.com/images/bb36195a71458e162a8e043067439d13bbf8a1f207707fafe580d3d302605726.gif . . . https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg . https://uploads.disquscdn.com/images/ca85793eb5fd75a102d4a1a2385df03574a3aada04931c82cd75c4fce4af24e5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg .. . . .
никогда ..
никогда не забывайте это !
!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.10.2020 08:38 Відповісти
Задуманная зесоплей "свободная экономическая зона" @башит по нашим позициям каждый день. Видимо эта бл#дская хочет поскорее стать "свободной экономической", да Зелятуп ?..
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17.10.2020 08:49 Відповісти
коли вже та сопля в мир награється...
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17.10.2020 09:07 Відповісти
а в вечернее время совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2. - цитата

это тоже не считается? как не будут считаться и (не дай Бог) подорвавшиеся на них ???
это очень хороший и даже можно сказать гениальнейший повод для преЗЕ-зе-зедента готовить новые участки для разведения???
ты главное не сбейся со счета "дней перемирия", телепузик !!!
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17.10.2020 09:17 Відповісти
ото ж...
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17.10.2020 10:26 Відповісти
А мы в ответ ( по словам Резникова) готовим новые участки разведения сил ( по факту отвода украинских ВСУ на собственной территории) и открытии новых КПП для ватных туристов- террористов поголовно инфицированных ковидом, предлагаем для ДоУнбасса особую свободную экономическую зону мафиозного трафика наркоты и фальсификата. Ну что сказать " мудрая политика, строго в интересах украинского государства и его граждан". Предлагаю в опросник ЗеклоВУна включить вопрос о введении смертной казни за подобные предложения.
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17.10.2020 09:20 Відповісти
Цікава стаття про росіску доктрину війни.
Не пропустіть !
https://censor.net/ru/blogs/3225296/genezis_doktrini_klauzevtsa
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17.10.2020 09:46 Відповісти
Когда у нас гибнут воины, то СМИ все равно сообщает, что они не пострадали.
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17.10.2020 10:09 Відповісти
Найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4733
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17.10.2020 16:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина. Вечная память воину.
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17.10.2020 16:11 Відповісти
 
 