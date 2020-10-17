Найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС
Минулої доби найманці російсько-терористичних військ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
"Минулої доби, 16 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська двічі порушили неподалік населеного пункту Водяне. На цій ділянці в обідній час противник вів вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а у вечірній час здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2. Окрім того, у районі Мар’їнки противник застосовував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби по всій лінії розмежування дотримувався режим тиші.
"Від початку поточної доби, 17 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - підсумували в штабі ООС.
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Я вас удивлю наверное, но сейчас целые минные поля можно формировать пролётом одного самолёта или одним залпом РСЗО.
Просто это доказывает, что перемирие рашка использует для укрепления позиций
никогда ..
никогда не забывайте это !
!!!!!!!!!!!!!!!!!
это тоже не считается? как не будут считаться и (не дай Бог) подорвавшиеся на них ???
это очень хороший и даже можно сказать гениальнейший повод для преЗЕ-зе-зедента готовить новые участки для разведения???
ты главное не сбейся со счета "дней перемирия", телепузик !!!
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https://censor.net/ru/blogs/3225296/genezis_doktrini_klauzevtsa