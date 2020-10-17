Найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС

Минулої доби найманці російсько-терористичних військ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"Минулої доби, 16 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська двічі порушили неподалік населеного пункту Водяне. На цій ділянці в обідній час противник вів вогонь із підствольного гранатомета та стрілецької зброї, а у вечірній час здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2. Окрім того, у районі Мар’їнки противник застосовував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. На ворожі вогневі провокації українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби по всій лінії розмежування дотримувався режим тиші.

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"Від початку поточної доби, 17 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Водночас українські воїни не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника", - підсумували в штабі ООС.