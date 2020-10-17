Новий антирекорд: у світі вперше зареєстрували понад 400 тисяч заражень COVID-19
За добу, 16 жовтня, у світі виявили 412 609 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Понад шість тисяч пацієнтів померли.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сайту Worldometer.
У країнах Європи виявили 153 тисячі хворих.
У Європі лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Велика Британія, Росія та Україна, яка посідає 11 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна розташовується на 16-му місці.
Лідерами регіонального антирейтингу за загальною кількістю виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Велика Британія. Україна посідає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.
Загалом у світі зафіксовано 39,5 млн випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 29,6 млн осіб. Більш ніж 1,1 млн пацієнтів померли.
Згідно з даними університету Гопкінса, на першому місці за кількістю випадків коронавірусу і летальних випадків розташовуються США. Там загальна кількість діагностованих заражень у п'ятницю перевищила позначку у 8 млн, померли від початку пандемії 217,9 тис. інфікованих.
Другу і третю сходинку за темпами поширення вірусу посідають Індія (7,3 млн випадків) і Бразилія (5,1 млн випадків)
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это при 1,5 млрд населении Земли. Сейчас на планете в 4 раза больше народа, походу должно скопытится 2 млрд человек, прежде чем эпидемия закончится
И как так у них получается?
да и существующих технологий достаточно, чтобы долетете до Луны или Марса и его спутников за вполне вменяемое время
судя по тому, что против практически всех вирусных инфекции за 100 лет так и не научились делать лекарства - почему, вдруг, с ковидом что-то изменится?
Реальних цифр ніхто не знає, називають звичайно виделку від 17 млн до 50-100 - ідеальна ситуація для різних інсинуацій та маніпуляцій.