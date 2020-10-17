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Новини Коронавірус і карантин
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Новий антирекорд: у світі вперше зареєстрували понад 400 тисяч заражень COVID-19

Новий антирекорд: у світі вперше зареєстрували понад 400 тисяч заражень COVID-19

За добу, 16 жовтня, у світі виявили 412 609 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Понад шість тисяч пацієнтів померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сайту Worldometer.

У країнах Європи виявили 153 тисячі хворих.

У Європі лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Велика Британія, Росія та Україна, яка посідає 11 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна розташовується на 16-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу за загальною кількістю виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Велика Британія. Україна посідає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Загалом у світі зафіксовано 39,5 млн випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 29,6 млн осіб. Більш ніж 1,1 млн пацієнтів померли.

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Згідно з даними університету Гопкінса, на першому місці за кількістю випадків коронавірусу і летальних випадків розташовуються США. Там загальна кількість діагностованих заражень у п'ятницю перевищила позначку у 8 млн, померли від початку пандемії 217,9 тис. інфікованих.

Другу і третю сходинку за темпами поширення вірусу посідають Індія (7,3 млн випадків) і Бразилія (5,1 млн випадків)

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
не совсем так. когда была испанка. только закончилась первая мировая + уровень медицины на порядок ниже. Думаю миллионов 30-50 конька отбросят .Думаю они по летальности близкие. Ну посмотрим как медицина 21 века справится....
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17.10.2020 10:29
+1
500 это перебор, испанка в основнов только в Европе была, там и населения то столько не было.
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17.10.2020 10:33
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с 1918 по 1920 гг, в мире от испанки погибло, по некоторым данным до 500 млн человек!
это при 1,5 млрд населении Земли. Сейчас на планете в 4 раза больше народа, походу должно скопытится 2 млрд человек, прежде чем эпидемия закончится
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17.10.2020 09:04 Відповісти
Новий антирекорд: у світі вперше зареєстрували понад 400 тисяч заражень COVID-19 - Цензор.НЕТ 2095

И как так у них получается?
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17.10.2020 10:10 Відповісти
к 2050-му уже будут регулярные рейсы на Луну и Марс, возможно спутники... так что люди заполонят эту систему за пару столетий... а потом человечество станет теми, кто напал на Землю в фильме "День Независимости"... я, кстати, надеялся на такой поворот сюжета, когда смотрел в первый раз этот фильм - типа, начинают беседу с инопланетянином, а он им такой, "- так мы ж ваши предки"
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17.10.2020 10:15 Відповісти
за 30 лет регулярные рейсы ра Марс и Луну? 2150 мб.. к 2050 году хорошо если вообще человек вступит на поверхность Марса и вернется на Луну...
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17.10.2020 10:25 Відповісти
прогресс ускоряется, может оказаться, что пока будут лететь на Марс, их обгонят с уже межзвёздными двигателями, телепортацией или какими-то другими способами перемещения в пространстве
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17.10.2020 10:28 Відповісти
ускоряется. ну пока что в планах полетов по космосу люди не очень отошли от того что было в начале эры. Для дальних полетов скорость слишком низкая
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17.10.2020 10:30 Відповісти
да, принципиально нового пока еще не придумали - это так, но могут придумать в любой момент!
да и существующих технологий достаточно, чтобы долетете до Луны или Марса и его спутников за вполне вменяемое время
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17.10.2020 10:35 Відповісти
не совсем так. когда была испанка. только закончилась первая мировая + уровень медицины на порядок ниже. Думаю миллионов 30-50 конька отбросят .Думаю они по летальности близкие. Ну посмотрим как медицина 21 века справится....
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17.10.2020 10:29 Відповісти
я бы не преувеличивал способности современной медицины по борьбе с вирусами!
судя по тому, что против практически всех вирусных инфекции за 100 лет так и не научились делать лекарства - почему, вдруг, с ковидом что-то изменится?
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17.10.2020 10:32 Відповісти
500 это перебор, испанка в основнов только в Европе была, там и населения то столько не было.
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17.10.2020 10:33 Відповісти
Брехня. За загальними відомостями цифра, яку ви назвали - кількість заражених за 2 роки пандемії. Найбільша цифра по загиблих, яку називають - 100 млн (5.3% населення на той час). Серед причин називають антисанітарію, скученість лагерів, погане харчування - незмінні супутники війни.
Реальних цифр ніхто не знає, називають звичайно виделку від 17 млн до 50-100 - ідеальна ситуація для різних інсинуацій та маніпуляцій.
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17.10.2020 22:05 Відповісти
"брыхня"? ты, вообще, в адеквате?
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17.10.2020 23:32 Відповісти
Ральф Барік і Білл Гейтс рукоплещуть їх дітищу!
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17.10.2020 09:13 Відповісти
16% от общего числа не в самой большой стране
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17.10.2020 09:22 Відповісти
 
 