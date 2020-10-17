Новий антирекорд: у світі вперше зареєстрували понад 400 тисяч заражень COVID-19

За добу, 16 жовтня, у світі виявили 412 609 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Понад шість тисяч пацієнтів померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані сайту Worldometer.

У країнах Європи виявили 153 тисячі хворих.

У Європі лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Велика Британія, Росія та Україна, яка посідає 11 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна розташовується на 16-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу за загальною кількістю виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Велика Британія. Україна посідає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Загалом у світі зафіксовано 39,5 млн випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 29,6 млн осіб. Більш ніж 1,1 млн пацієнтів померли.

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Згідно з даними університету Гопкінса, на першому місці за кількістю випадків коронавірусу і летальних випадків розташовуються США. Там загальна кількість діагностованих заражень у п'ятницю перевищила позначку у 8 млн, померли від початку пандемії 217,9 тис. інфікованих.

Другу і третю сходинку за темпами поширення вірусу посідають Індія (7,3 млн випадків) і Бразилія (5,1 млн випадків)